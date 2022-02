Neuquén pide que las petroleras tengan más programas de apoyo a pymes

Para el gobierno provincial uno de los principales ejes para que la ley de compre local pueda funcionar en plenitud es que las operadoras acompañen con programas de desarrollo de proveedores. Y además que también compartan información mensual por adelantado y no trimestral como es ahora.

“Tanto para Marcos (Koopmann) como para mí, es necesario que las empresas operadoras tengan programas de desarrollos de proveedores que es la clave para una buena implementación de un compre local. Hay empresas que los tienen, pero bueno tendrán que ajustarse con la ley provincial que tiene Neuquén”, señaló Lopéz Raggi.

Actualmente las empresas comparten información de sus contrataciones de manera trimestral a la autoridad de aplicación y en algunos casos solicitan prórrogas para la presentación de los datos. Con lo cual las autoridades tienen poco margen para exigir que, en el caso de que haya una empresa local para un servicio en particular, se le permita participar del proceso licitatorio.

“Es necesario que en vez de tener información trimestralmente como lo pedimos ahora, tener información cada vez que una empresa de servicios especiales u operadora abra un contrato de contratación. Porque si no, después 3 meses pasado el proceso y contratada una firma no local, no podemos pedir que modifiquen y violen sus contratos. No es algo que no busquemos hacer porque no corresponde”, sostuvo López Raggi.

Y cerró: “Entonces para tener información válida y oportuna, necesitamos que las empresas presenten información cada vez que se presenta un proceso de compra y contrato o, en su lugar, que nos digan al primero de cada mes, cuáles son los contratos que se van a abrir en el mes corriente”.