Compre Neuquino: el gobierno buscará el apoyo de las petroleras

El tercer intento del gobierno de Neuquén de modificar la ley 3032 de compre local avanza fuertemente con nuevas caras y una estrategia más amplia. En un acto que funcionó como una suerte de relanzamiento del proyecto, el oficialismo abrió el juego a legisladores de otros partidos y ahora va por el consenso con las petroleras y empresas de servicios especiales.

“Hablar con las empresas es el paso que viene. Ahora se está tratando de generar un núcleo de coincidencias. Veníamos trabajando con el sindicato, pymes locales y gobierno. Ahora se incorporaron a las charlas los diputados de diferentes bloques de la Legislatura”, expresó el ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, en diálogo con Energía On. Buscan llegar a marzo con el consenso suficiente para aprobar la nueva ley.

En 2020 y el año pasado el gobierno intentó avanzar con la modificación de ley, pero no logró el consenso necesario ni de las operadoras, ni tampoco dentro de la Legislatura que incluso en ese momento se cuestionó el “apuro” de implementar las modificaciones.

El lunes a la mañana se realizó el evento de relanzamiento del proyecto de ley en un acto que encabezó el vicegobernador Marcos Koopmann y participaron funcionarios del gobierno, legisladores de diversos bloques, empresarios locales y también autoridades del sindicato de Petroleros Privados de la región.

Lo ideal para nosotros sería que el primero de marzo podamos tener la ley acordada, sería lo mejor, por un tema de tiempos». Facundo López Raggi.

Precisamente se realizó en un predio del gremio y el titular, Marcelo Rucci, fue una de las caras nuevas que sumó el Ejecutivo en este tercer intento de modificar la ley. “Una ley es necesaria, pero no podemos hacerla a la medida de las productoras porque eso es perder el tiempo. Las operadoras rechazan una ley que implica que haya controles sobre la actividad”, dijo Rucci.

Con el apoyo del gremio y una estrategia más abierta en la Legislatura el gobierno provincial apuesta a que la tercera sea la vencida.

“Sería bueno que ahora empiecen a ver que hay un convencimiento y convicción en Neuquén de tratar de generar un mayor movimiento económico en base a las inversiones que se están haciendo y para eso es clave la contratación de empresas locales. No alcanza solamente con la contratación de la mano de obra”, indicó López Raggi.

Lectura de las petroleras

Por ahora las empresas mantienen un perfil bajo sobre el tema teniendo en cuenta que los cortes de ruta que se realizaron el martes fue lo que mantuvo la principal atención. Sin embargo, los años anteriores rechazaron el proyecto al considerar que se trata de una herramienta que no promueve el desarrollo pyme, sino que en su lugar genera un “mercado cautivo” que puede traducirse en “pérdida de competitividad”.

Consultado sobre estos puntos, el ministro de Producción consideró que lo que las empresas rechazan son los controles rigurosos que buscan implementar desde el gobierno.

“A las empresas no les gusta que las controlen, no importa de qué manera sea. Yo creo que no les cierra mucho ese mecanismo, pero bueno. Trataremos de acomodar cuando se pueda en función de los pedidos y las necesidades que tengan las operadoras y después habrá que cumplir con lo que exige la ley porque nosotros estamos pensando en algo amplio con un impacto de mediano y largo plazo y no podemos dejarnos llevar por algunas opiniones de algunas operadoras”, concluyó López Raggi.