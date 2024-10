Oportunidad mundial para Vaca Muerta

Por Alex Daniel Horacio Valdez (*)

Vaca Muerta alcanzó niveles de producción récord en los últimos meses, tanto de petróleo y de gas. Esto obliga a buscar caminos para pasar a un nivel superior, diferente al actual, que es de suministro local con exportaciones iniciales.

El próximo nivel debería ser posicionarse como oferente de suministro de caudales importantes a diferentes demandantes del mundo, por periodos extensos con contratos de provisión previsibles.

Este cambio representa un compromiso de varias partes: Estado nacional, provincial y, en algunos casos, municipal, como también de empresas concesionarias, transportistas, de servicios, entre otras.

El objetivo es claro. Sin embargo, el desafío es enorme, puesto que requiere de una planificación que involucra a todos los sectores antes mencionados. Cada uno debe articular su parte en el engranaje de este nuevo escenario requerido como parte de la denominada “Transición Energética”.

El camino recorrido en el desarrollo de Vaca Muerta desde hace más de una década, ha tenido sus vaivenes. En el inicio, por falta de credibilidad de algunos actores, no se encontraron vías para aunar criterios y trazar políticas necesarias para activar lo que hoy tenemos frente a nuestros ojos.

Esto produjo demoras, en el desarrollo de la explotación de la formación shale, ubicada en gran parte de la Cuenca Neuquina y concentrada en la provincia de Neuquén.

Las experiencias hasta aquí recogidas, han sido negativas como positivas, pero en estos últimos tiempos, la formación permitió un crecimiento exponencial de la producción en las diferentes áreas concesionadas.

El resultado que se obtiene obliga a mayores esfuerzos. Involucra inversiones importantes, como las destinadas a eliminar el cuello de botella de transporte, tanto de oleoductos como de gasoductos, a fin de evacuar las futuras producciones.

También requiere pensar en el mejoramiento de los niveles de educación, dado que el dinamismo de la realidad nos impone continuos y rápidos cambios, sobre todo con la inteligencia artificial.

Los productos que se obtengan en la explotación de Vaca Muerta, serán un puente entre sus inicios, que tenía bastante participación del hombre, a la automatización que puede tomar buena parte de las tareas que sean necesarias.

A su vez, esos productos serán el suministro de energía en diferentes sectores de nuestro planeta tierra, cuestión que obliga a escalar niveles y buscar la superación.

Se agrega también el cuidado del ambiente. Es una tarea de mucha responsabilidad que tenemos para la generación del futuro, puesto que aumentar la producción de Vaca Muerta significa mayor cantidad de pozos, líneas de conducción, plantas, ductos troncales, entre otras.

Hoy estamos presenciando los inicios para la concreción de los proyectos de ampliación de transporte de petróleo, de gas, como el avance para la concreción de la planta de Gas Natural Licuado (GNL).

Algunos de estos proyectos van camino a concretarse. Tal es el caso de la evacuación de crudo. En el caso del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), tiene etapas y montos de inversión escalonados hacia el 2030. Debemos ser firmes en nuestros pasos, dado que el mundo requiere esa planificación para los consumos de gas a partir de 2030.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una herramienta que posibilita la concreción del proyecto de GNL, entre otros. Fue sancionado por el Congreso de la Nación, a propuesta del Gobierno Nacional.

Por el lado provincial, Neuquén, cuna de este desarrollo, realizó todos los esfuerzos que posibilitaron esta realidad de Vaca Muerta. Otorgó las 47 Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos (Cench), desde 2012, alcanzándose en el presente casi un 9% de desarrollo de esta formación.

La provincia de Río Negro, avanzó en políticas para ofrecer un espacio en sus costas y dar lugar a un futuro puerto de aguas profundas, en el que se instalará la planta de GNL. Quedan temas a resolver como rutas, caminos, y por qué no, definir la vía férrea de una vez por todas, que tanto necesita nuestro país por sus enormes distancias a recorrer.

Como se observa, se activan los engranajes, haciendo posible que Vaca Muerta tenga su oportunidad mundial.

No debemos desaprovechar esta instancia. No tiene que ver con que si fallamos, el mundo nos lo reclamará, si no que otra vez más le fallaremos a la Argentina.

(*) Ex Director Provincial de Hidrocarburos de Neuquén y ex representante provincial en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Ingeniero Industrial Orientación Química de la Universidad Nacional del Comahue.