«Más de 100 docentes de Neuquén no cobraron sus sueldos»: la denuncia de ATEN Capital contra el gobierno de Rolando Figueroa

Reclaman desde ATEN Capital que hay docentes que no cobraron. Foto: Gentileza.

La seccional de ATEN Capital del gremio reclama que hay más de 100 docentes que cobraron de forma irregular sus sueldos. Sostienen que hay casos donde no percibieron sus haberes de los últimos dos meses. Este viernes llevan adelante una permanencia en las sedes de los distritos escolares 1 y 8 de Neuquén.

«Algunos no cobraron marzo, otros no cobraron febrero pero si marzo, y otros no cobraron ambos meses», sostuvo Jazmín Muñoz, secretaria adjunta de ATEN Capital.

Marcó que esto generó que tampoco reciban el “Adicional al Desarrollo Profesional Docente”.

En diálogo con este medio dijo que desde los distritos les manifestaron «que hay un problema de sistema, explicaciones técnicas», pero sostuvo que se trata en realidad «de una decisión política».

Denuncian irregularidades en pagos a docentes: «Una solución urgente»

Muñoz indicó que piden que «salgan las complementarias para que cobran en forma urgente» teniendo en cuenta las complicaciones que genera a los trabajadores porque no pueden pagar gastos como impuestos, alquiler, entre otros.

Comentó que el año pasado «también hubo reclamos similares sobre el mal pago de los sueldos».

Hay protesta este viernes en dos puntos. Uno es en Santa Fe 831 y el otro sobre Brentana 468.

La fecha de pago para los trabajadores estatales de toda la provincia fue el sábado 29 de marzo.

Diario RÍO NEGRO consultó sobre el reclamo al gobierno de Neuquén y se aguarda respuesta.