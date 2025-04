Denunció a policías de Roca por violencia institucional: «Callate o vas a aparecer en una bolsa de residuos»

Sergio Martínez Nalldi es de Sierra Grande, pero desde hace un mes vive en General Roca. Tiene 24 años, es carpintero y se prepara para ingresar al servicio militar. Por eso, el último domingo decidió salir a correr a las 4 de la mañana.

Por lo general, entrena bien temprano en la mañana para ir a trabajar después. Pero ese día, contó que se desveló y decidió salir antes de lo habitual.

Salió por calle Gelonch, dando la vuelta por Gadano. «Ya había terminado y estaba caminando de regreso cuando crucé a un patrullero. Los saludo y sigo de largo. Se quedaron mirándome y me dicen que suba al patrullero. Me quedé recalculando y me insistieron con lo mismo«, relató Sergio a diario Río Negro.

Sergio tiene 24 años y es de Sierra Grande. Desde hace un mes, vive en General Roca. Foto: gentileza

El joven les aseguró que subiría pero, antes quería saber qué pasaba. «No me dijeron nada. Me pusieron contra el patrullero para revisarme. No tenía nada«, relató. En ese momento, vestía una remera negra, un pantalón militar cargo y zapatillas deportivas azules. No llevaba billetera ni teléfono celular.

«Les dije que había salido a hacer ejercicio y que no tenía encima mi DNI, pero que podía alcanzárselos. La mujer policía me golpeó con la mano en la cabeza y me dice: ‘Y si no tenés DNI, ¿por qué decís que lo tenés, pelotudo de mierda?'», señaló.

Sergió aseguró que les insistió en hablar; mientras los policías le ordenaban que suba al patrullero. «Me quisieron poner esposas y me asusté. Les dije: ‘Pará, ¿qué está pasando?». El hombre policía me agarró del cuello para meterme al patrullero, le dije que no me subiría si no me explicaba qué pasaba. No me soltaba del cuello y me empezó a asfixiar. Me caí encima de él y quedamos los dos en el piso», dijo.

Según relató, la policía empezó a pegarle patadas; mientras su compañero pedía refuerzos. A los pocos minutos, llegó otro patrullero por la calle La Pampa. «Se bajaron cuatro policías más que me empezaron a pegar más patadas -yo seguía tirado en el piso- y me tiraron gas pimienta. Me subieron al patrullero a las piñas. La mujer policía me gritaba: ‘Esto por meterte con una mujer, machito de mierda'», contó. Más allá del dolor, dijo, el nerviosismo era por no saber a dónde lo llevarían. «En el patrullero me hicieron poner la cabeza entre las rodillas y me seguían pegaban. Me decían que me calle, que ‘no sea maricón’. En un momento, me dijeron: ‘Callate o vas a aparecer en una bolsa de residuos’«, aseveró.

En la Comisaría Tercera de Roca le tomaron los datos, le sacaron fotos y lo llevaron al calabozo donde permaneció hasta las 13 del lunes. «Una vez más, insistí en que no estaba haciendo nada malo, que no soy un chorro. Un policía me dijo: ‘Y bueno, esto es así. Cualquier cosa, vos te caíste‘», dijo.

Tras ser liberado, Sergio radicó la denuncia por apremios, vejaciones y abuso de la autoridad ante la Fiscalía 8. «Cuando le conté a la jueza lo que había pasado, me preguntó si me había visto algún médico y le dije que no sabía que alguien tenía que verme. Así que apenas salí consulté a uno que me hizo una tomografía y salió que tengo politraumatismos«, afirmó.

Mencionó que también desde la Policía de Río Negro «le abrieron una causa: ellos dicen que estaba corriendo con el torso desnudo, en estado de excitación, que saqué un cuchillo y amenacé a los policías. Dicen que los golpeé en el rostro y que abollé el auto. Nunca me resistí ni tampoco ando con arma blanca«.

Desde la Fiscalía 8 confirmaron la recepción de la denuncia. El médico forense revisó a Sergio, detectando lesiones leves y se solicitó el relevamiento de las cámaras de la ciudad como así también de la Comisaría Tercera. Además, se pidió un informe a la Regional respecto del listado de los policías intervinientes.

Este diario también consultó a las autoridades de la Policía de Río Negro en Roca y simplemente manifestaron que «se iniciaron investigaciones internas«.

Tras el episodio y la denuncia, Sergio aseguró que tiene miedo: » Ando siempre con amigos y cada vez que pasa un patrullero, siento pánico de que sean los mismos que me golpearon. No soy chorro ni drogadicto. Ni siquiera tomo alcohol. Trabajo todo el día y me entreno para poder entrar al Ejército«.