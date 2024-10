Futuros Técnicos en Energía de la EPET 3: testimonios de la curiosidad necesaria

Los próximos Técnicos en Energía de la EPET 3 de Neuquén planean salir de la secundaria y estudiar carreras de Ingeniería y Geología. La industria energética mira con atención la falta de profesionales, por lo que el interés en los jóvenes es materia necesaria. En esta nota, las proyecciones de seis alumnos.

Con el objetivo de profundizar en la información y generar curiosidad, el jefe del departamento del ciclo superior de la especialidad Energía, Héctor David Aramayo busca acercar capacitaciones y salidas a los estudiantes. Así, construye diálogos con empresas como YPF, Tecpetrol, Vista, Weatherford, Compañía Mega, entre otras.

La especialización en la Tecnicatura en Energía comienza los últimos tres años. Recorren desde la producción de hidrocarburos hasta la generación eléctrica con fuentes renovables. En el medio, la mira está en sumar experiencias y acercar la industria a los alumnos, lo que construye una conclusión en común: el gusto por el sector energético.

«Los últimos tres años han sido una experiencia muy linda. Fue todo un reto que al principio tuvo sus complicaciones, pero pude agarrarle un poco más la mano. Me acuerdo mucho de los cursos y de las visitas de las empresas para sus charlas», explicó Joaquín Albornoz, un alumno que está próximo a egresarse.

A su testimonio se suma el de Kevin Osorio, quien aseguró que la especialización le gusta desde iniciado el ciclo superior. «Fuimos al DUAM (Expo Oil&Gas) con las empresas petroleras más grandes a nivel internacional. Tuvimos salidas con YPF de energías renovables y también con GenEra de Vista y Tecpetrol que fue una capacitación muy buena», marcó.

Los alumnos tienen contacto directo con la industria a través de programas como los que dicta Fundación YPF. Foto: gentileza Héctor Aramayo.

La falta de profesionales es una observación que hacen las empresas de cara al desarrollo previsto de la industria en Vaca Muerta. Lo mismo sucede en el campo de las energías renovables, donde, según la Guía del Mercado Laboral 2024 de HAYS la demanda de profesionales sigue en aumento y ya se presenta como un desafío para el sector.

«Me sorprendí cuando entré a la especialidad porque no sabía de qué se trataba. En una charla, Tecpetrol nos habló de lo que es la industria y también de lo que es la energía. En quinto año empezamos con un montón de salidas. Fuimos a Weatherford y ahí conocimos herramientas, el mantenimiento y demás. Me gustó porque ya hablamos de la industria petrolera», destacó Naira Pastoriza.

Otros ya iniciaron la secundaria con la convicción de seguir la especialización. Tal es el caso de Nair Kolesar: «cuando pensé a qué escuela secundaria quería ir, la tecnicatura me llamó la atención. Ahora estoy en sexto año super orgullosa. Empezamos con las salidas en cuarto año. Las otras escuelas nos cuentan que tienen estas actividades recién en sexto».

Y otros, eligieron la tecnicatura con otras metas en mente, pero descubrieron un sector que motivó sus ganas de aprender más. Lilen Jara estaba inclinada a la especialización de química, pero por su objetivo de obtener una certificación en inglés, decidió ir por Energía. «Me llamaron mucho la atención las materias de sexto año más que nada las energías renovables. Es algo que no conocía», comentó.

Los alumnos aprenden el montaje de paneles solares y las pruebas de mediciones en el Aula Laboratorio construída en la EPET 3. Foto: gentileza Héctor Aramayo.

Tomás Hermosilla directamente miraba para otro lado. Él quería ser profesor de Educación Física. «Era lo que soñaba de chiquito. Pero llegué acá y la verdad que el conocimiento que tuve en esta especialidad es totalmente diferente. Hicimos muchas capacitaciones, salidas a yacimientos, lo que hizo que me interese mucho y tener muy definido lo que quiero al día de mañana», adelantó.

Las proyecciones después de terminar la secundaria

La lectura a futuro pone en evidencia que los seis estudiantes se ven insertos en el sector energético. Algunos con una mirada más específica y otros con el objetivo de profundizar en los conocimientos que ya adquirieron.

En la actualidad, Joaquín Albornoz realiza un curso de YPF sobre perforaciones, pero «una vez que termine la escuela secundaria tengo pensado ir a la universidad. Voy por la Licenciatura en Ciencias Geológicas o una ingeniería en petróleo o en energía«.

Kevin Osorio espera «poder seguir estudiando la Ingeniería en energías, ya que me gusta mucho todo este ámbito. Sé que no es fácil, pero cueste lo que cueste lo quiero hacer«.

El gusto por la geología también lo tiene Lilen Jara. «Tengo conocidos que me han orientado y el profesor también. Me llama la atención y me veo en un futuro ya recibida de Licenciada en Geología y con una certificación de nivel también alta«, expresó.

Nair Kolesar terminó la segunda edición del curso Ingenias de Fundación YPF. «Cuando salga de la escuela secundaria mi idea es hacer la ingeniería en energías en la Universidad Patagonia Argentina. Quiero salir como ingeniera, recibirme, empezar a trabajar y tener estabilidad económica«, señaló.

En cuanto a experiencias individuales, Naira Pastoriza formó parte del programa WAITT de Aeropuertos Argentina, destinado a motivar que más mujeres estudien carreras de ciencia y tecnología a través de becas. «Yo tuve la oportunidad entre 500 mujeres de entrar y quedé entre las ocho finalistas. Me encanta la ingeniería, la industria, me gustan muchísimo los números», aseguró.

Por su parte, Tomás Hermosilla no deja de lado el sueño de dar clases, pero ahora con otra óptica: «mi interés es la Ingeniería en Energías, Luego, quiero seguir capacitándome y buscando otras cosas que me interesen y poder llegar algún día a dar clases que es algo que me llama bastante la atención».