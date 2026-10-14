Gevelux fortaleció su presencia en Vaca Muerta con jornadas de capacitación técnica
Con la presencia de su CEO, Ezequiel Alonso, y del ingeniero Raúl Faustinelli, la compañía desarrolló una agenda de encuentros con empresas de la Cuenca Neuquina, promoviendo el intercambio de conocimientos y la seguridad en instalaciones eléctricas antiexplosivas.
Durante la segunda semana de octubre, GEVELUX llevó adelante una serie de jornadas de capacitación técnica en Neuquén, destinadas a profesionales, técnicos y responsables de mantenimiento de empresas vinculadas a la industria del petróleo, el gas y los servicios industriales.
Las actividades contaron con la presencia de Ezequiel Alonso, CEO de GEVELUX, y del ingeniero Raúl Faustinelli, quien estuvo a cargo del desarrollo técnico de las capacitaciones, compartiendo conocimientos y experiencias sobre instalaciones eléctricas antiexplosivas en áreas clasificadas.
Entre los principales temas abordados se destacaron las normativas IEC 60079-14 y NEC 505, los diferentes métodos de protección antiexplosiva, los criterios de selección de equipamiento eléctrico y las buenas prácticas de instalación y mantenimiento.
La agenda incluyó encuentros con empresas como CIS Ingeniería + Pampa Energía, Compañía Mega, GM Rental Service & Logistics, Clean Flow Rental Service y LABTESA, generando espacios de intercambio técnico sobre los desafíos que enfrenta la industria energética en materia de seguridad y confiabilidad de sus instalaciones.
La organización y coordinación de las actividades en la región estuvo a cargo de Exequiel Quinteros, comercial de GEVELUX en la Cuenca Neuquina, quien viene desarrollando un trabajo de vinculación con empresas industriales, petroleras y de servicios, acercando propuestas técnicas y promoviendo nuevas oportunidades de colaboración.
Más allá de las soluciones y tecnologías certificadas que desarrolla la compañía, estas jornadas tuvieron como eje principal la transmisión de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de quienes trabajan diariamente en áreas clasificadas.
Desde Gevelux expresaron un agradecimiento especial a todas las empresas que abrieron sus puertas, a sus responsables y a cada uno de los profesionales y técnicos que participaron de estas jornadas. «Su predisposición, interés y compromiso hicieron posible generar espacios de intercambio donde el conocimiento y la experiencia fueron los verdaderos protagonistas», subrayaron.
Con esta iniciativa, GEVELUX reafirma su compromiso con la capacitación, la seguridad industrial y el acompañamiento al desarrollo energético de Vaca Muerta, apostando al conocimiento como una herramienta fundamental para el crecimiento de la industria.
Comentarios