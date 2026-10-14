Gevelux fortaleció su presencia en Vaca Muerta con jornadas de capacitación técnica

La organización y coordinación de las actividades en la región estuvo a cargo de Exequiel Quinteros, comercial de GEVELUX en la Cuenca Neuquina. Foto gentileza.

Durante la segunda semana de octubre, GEVELUX llevó adelante una serie de jornadas de capacitación técnica en Neuquén, destinadas a profesionales, técnicos y responsables de mantenimiento de empresas vinculadas a la industria del petróleo, el gas y los servicios industriales.

Las actividades contaron con la presencia de Ezequiel Alonso, CEO de GEVELUX, y del ingeniero Raúl Faustinelli, quien estuvo a cargo del desarrollo técnico de las capacitaciones, compartiendo conocimientos y experiencias sobre instalaciones eléctricas antiexplosivas en áreas clasificadas.

Entre los principales temas abordados se destacaron las normativas IEC 60079-14 y NEC 505, los diferentes métodos de protección antiexplosiva, los criterios de selección de equipamiento eléctrico y las buenas prácticas de instalación y mantenimiento.

La agenda incluyó encuentros con empresas como CIS Ingeniería + Pampa Energía, Compañía Mega, GM Rental Service & Logistics, Clean Flow Rental Service y LABTESA, generando espacios de intercambio técnico sobre los desafíos que enfrenta la industria energética en materia de seguridad y confiabilidad de sus instalaciones.

La organización y coordinación de las actividades en la región estuvo a cargo de Exequiel Quinteros, comercial de GEVELUX en la Cuenca Neuquina, quien viene desarrollando un trabajo de vinculación con empresas industriales, petroleras y de servicios, acercando propuestas técnicas y promoviendo nuevas oportunidades de colaboración.

Más allá de las soluciones y tecnologías certificadas que desarrolla la compañía, estas jornadas tuvieron como eje principal la transmisión de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de quienes trabajan diariamente en áreas clasificadas.

Desde Gevelux expresaron un agradecimiento especial a todas las empresas que abrieron sus puertas, a sus responsables y a cada uno de los profesionales y técnicos que participaron de estas jornadas. «Su predisposición, interés y compromiso hicieron posible generar espacios de intercambio donde el conocimiento y la experiencia fueron los verdaderos protagonistas», subrayaron.

Con esta iniciativa, GEVELUX reafirma su compromiso con la capacitación, la seguridad industrial y el acompañamiento al desarrollo energético de Vaca Muerta, apostando al conocimiento como una herramienta fundamental para el crecimiento de la industria.