PAE presentó un RIGI de US$1.200 millones para recuperar el convencional de Cerro Dragón

Pan American Energy (PAE) presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto que ronda los 1.200 millones de dólares. Esta inversión irá destinada a incrementar la recuperación de petróleo convencional en Cerro Dragón, uno de los principales yacimientos maduros de la histórica Cuenca del Golfo San Jorge.

La iniciativa apunta a aplicar técnicas de recuperación terciaria mediante inyección de polímeros en sectores del área donde todavía existe hidrocarburo remanente, con el objetivo de extender la vida productiva del yacimiento y compensar parte de su declino natural.

El anuncio se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Argentina Week en París, Francia.

Allí estuvieron presentes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge «Loma» Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecky.

El CEO de la petrolera, Marcos Bulgheroni, expresó que «estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca».

Se trata del primer proyecto de desarrollo petrolero convencional presentado al RIGI. Según explicó el ejecutivo, la incorporación del proyecto al régimen será determinante para implementar recuperación terciaria en zonas de menor productividad.

«La inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca», añadió el ejecutivo.

¿Qué medidas incluye el proyecto?

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la instalación de 22 nuevas plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos productores e inyectores, la adecuación de pozos destinados al manejo de polímeros, la intervención de otros 600 pozos productores y la construcción de instalaciones de superficie complementarias.

La recuperación terciaria es una técnica que permite movilizar el petróleo que permanece atrapado en los reservorios luego de las etapas de explotación primaria y secundaria. Su implementación puede mejorar hasta un 5% adicional el factor de recuperación del yacimiento, contribuyendo a contrarrestar el declive natural y prolongar su vida productiva.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, la iniciativa permitirá incorporar una producción incremental de 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural, con un pico equivalente a más de 16.600 barriles diarios adicionales respecto de la producción proyectada.

Asimismo, se prevén exportaciones por 18 millones de barriles de petróleo, mientras que el resto de la producción contribuirá a incrementar la disponibilidad de crudo Escalante para el abastecimiento del sistema de refinación nacional.

Desde la Provincia destacaron, por su parte, que el desarrollo generará mayores ingresos provinciales por regalías asociadas a la producción incremental, impulsará nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y contempla una política de fortalecimiento de proveedores locales.

La postura de Chubut frente al declino del convencional

Durante su intervención, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a los desafíos que atraviesa la región y destacó la importancia de avanzar con inversiones que permitan recuperar competitividad y generar perspectivas de desarrollo a largo plazo.

«Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero sería incompleto explicar lo que ocurre únicamente por esa madurez: también incidieron condiciones de mercado desfavorables y decisiones de política que profundizaron las dificultades», expresó.

En ese sentido, remarcó: «No elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo».

«Este anuncio es una muestra de que cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina».

Caputo destacó el diálogo con la Provincia

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que la inversión es producto de «tener estabilidad macroeconómica y señales de precios adecuadas» y afirmó que el RIGI es la política industrial más importante de la Argentina «de por lo menos las últimas décadas».

«La combinación del diálogo entre los diferentes sectores hizo posible una inversión como esta, que hasta hace muy poco no era normal en nuestro país. Es una muestra de que cuando todos estamos alineados para que el país pueda salir adelante, las cosas salen«, agregó.