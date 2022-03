Pampa Energía elevará su capacidad de producción de gas a niveles récord en 2022

Tras dos años de crecimiento sostenido en el segmento de Exploración y Producción (E&P), Pampa Energía ampliará su capacidad de procesamiento de gas este año y en septiembre podrá producir hasta casi 16,5 millones de metros cúbicos por día. Tendrá una de las instalaciones más importantes de la Cuenca Neuquina y estará lista para incrementar las extracciones en el invierno de 2023, cuando esté operativo el gasoducto Néstor Kirchner.

En mayo la firma tendrá operativa su nueva Planta de Producción Temporal (TPF) que le permitirá aumentar la producción hasta 11,4 millones de metros cúbicos por día, en línea con sus compromisos en el Plan Gas.Ar este año. Es una ampliación de la Planta de Producción Temprana (EPF) que construyeron el año pasado.

Pero eso no es todo, pensando en el gasoducto Néstor Kirchner, la empresa inaugurará una Planta de Tratamiento de Gas (PTG) en septiembre de este año, con la que sumarán un adicional de 4,8 millones de metros cúbicos a su capacidad de procesamiento. De esta manera, la firma podrá elevar las extracciones a cerca de 16,5 millones de metros cúbicos.

Si bien esto no significa que la firma vaya a elevar su producción a ese nivel para septiembre, es un indicio de que estarán listos para cuando el gobierno decida licitar la nueva capacidad de transporte que aportará el Gasoducto Néstor Kirchner que se realizará este año. No se descarta incluso que se aumente la producción a niveles récords antes del invierno 2023.

“Para pasar del 11 a 16,5 millones de metros cúbicos necesitamos aumentar el CapEx en perforación y terminación de pozos. Y eso es algo que todavía no tenemos planeado porque, aunque somos muy optimistas de que el nuevo gasoducto estará listo para el próximo invierno, todavía el gobierno no lanzó la nueva ronda del Plan Gas para asegurar ese gas”, indicó el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, en la presentación de resultados que realizó la firma hace unos días.

Por otra parte, la producción extra que sumará este invierno la empresa es más que una buena noticia para las ajustadas cuentas de Estado que se prepara para pagar precios históricos de Gas Natural Licuado (GNL) en las importaciones.

“Los 4 millones de metros cúbicos que sumaremos este invierno, teniendo en cuenta los precios actuales del GNL, le permitirán ahorrar al país unos 1.000 millones de pesos al reemplazar importaciones por la producción de Pampa”, señaló Mariani.

En otros datos, según precisaron desde la empresa, la agresiva ampliación de sus instalaciones sumado al incremento en la producción elevó su lifting cost a 7,8 dólares por barril equivalente, en el último trimestre del año. Sin embargo, se espera una marcada reducción para finales de 2022 y principios de 2033, luego de la inauguración de la PTG.

Por último, durante la presentación de resultados, un representante de Bank of America consultó a las autoridades de la firma sí por el incremento de precios de GNL Pampa podría verse beneficiada de alguna forma, a lo que Mariani respondió:

“De forma directa no porque tenemos precios fijos y obligaciones de take or pay, pero de manera indirecta ayuda a que, si alguien tenía dudas sobre si se necesitaba el nuevo gasoducto o qué impacto tendría en el país. Creo que después de este invierno nadie tendrá ninguna duda”, concluyó Mariani sobre el tema.