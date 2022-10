Petroleros acordó aumentos y una nueva paritaria para personal de gas

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó con las cámaras empresariales el pago de sumas extraordinarias y una nueva paritaria para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 669/13. Aplica para trabajadores de gas, fraccionado, almacenamiento, distribución, comercialización de gas licuado, y garraferos.

En primer lugar, se abonará una gratificación extraordinaria no remunerativa por el período octubre y noviembre de este año. Se pagará un adicional de 9% en octubre y otro 10% en noviembre, con base de cálculo en junio pasado.

A partir de diciembre la gratificación extraordinaria pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios, de manera no acumulativa.

En segundo lugar, las partes acordaron el pago de otra gratificación extraordinaria no remunerativa para el período de enero, febrero y marzo de 2023. El personal cobrará un 10% en enero, otro 9% en febrero y un último 10% en marzo, también con base de junio de 2022.

Luego, en abril, la gratificación extraordinaria pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios, de manera no acumulativa.

El tercer punto del acta firmada por las partes, fija un esquema similar al nombrado en los primeros dos puntos para abril y mayo de 2023. Se abonará otro porcentaje no remunerativo de 10% en abril y otro de 10% en mayo.

A partir de junio las sumas nombradas pasarán a ser remunerativa y a formar parte de los salarios, de manera no acumulativa.

Por último, en el acta se detalla que las gratificaciones no remunerativas establecidas se aplicarán sobre lo los conceptos remunerativos y no remunerativos, convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayuda alimentaria. Quedan excluidos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo.

En febrero y abril de 2023 las partes se volverán a reunir para analizar las variables económicas y los aumentos otorgados y, de ser necesario, se realizarán ajustes.