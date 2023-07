Petroleros amenaza con parar Vaca Muerta si no se resuelve el conflicto de la empresa Ecpsa

El Sindicato de Petroleros Privados llevó a cabo una asamblea informativa en Añelo para celebrar el acuerdo paritario alcanzado. Ante una multitud, el secretario general, Marcelo Rucci, celebró la firma y anunció que, si en 10 días no se resuelve la situación de los trabajadores de Ecpsa en Picún Leufú, se detendrá toda la actividad en la Cuenca Neuquina. Les adeudan más de seis meses de salarios.

«Hemos tocado todas las puertas, esas familias están pasando por momentos muy difíciles. Le digo a la cámara y al gobierno provincial que tienen 10 días para resolver esta situación, o detendremos todas las operaciones en los yacimientos. Alguien debe hacerse cargo, porque no dejaremos a ningún compañero abandonado en ningún lugar«, subrayó el secretario general.

Qué área opera la empresa Ecpsa

Según informó el sindicato, la empresa operadora del área El Sauce en la provincia de Neuquén, adeuda el pago de los sueldos de los 15 trabajadores bajo convenio. «Estos retrasos y violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12 son constantes en esta empresa, que además no cumple con los planes de inversión que se habían acordado al asumir la operación convencional del área», marcaron.

En la actualidad la producción en el área «es de solo 4 metros netos, en comparación a los 11 metros netos que se registraban en febrero, lo que evidencia la falta de la inversión comprometida«, aseguraron. La empresa Ecpsa está a cargo de la operación luego de la salida de las compañías Chevron y Central Resources.

A mitades de junio, desde el sindicato habían expresado la solicitud a las autoridades provinciales para que intervengan y regularicen «la situación y evitar que una empresa incumplidora arrastre a nuestra organización hacia un conflicto mayor que pueda afectar a toda la provincia».

La asamblea de Petroleros festejó el acuerdo paritario

La semana pasada los sindicatos petroleros de todo el país lograron un acuerdo de paritarias del 82,5% desde el mes que viene a marzo de 2024. La asamblea del sindicato en Añelo, marcada por un fuerte viento, se convocó para dar esta información.

Rucci destacó la convocatoria: «la dignidad de los petroleros se defiende en cualquier cancha, con lluvia, con viento, con lo que sea. Se avecinan tiempos difíciles y debemos estar unidos». A la vez, marcó que «no se defienden los derechos de los trabajadores ni de las familias sentados haciéndose los desentendidos, se defienden en la cancha poniendo el pecho, porque esto no es para cobardes«.

Además del apoyo de los trabajadores, subrayó el de sus compañeros de la comisión directiva y el cuerpo de delegados y el de Guillermo Pereyra, ex secretario general del sindicato.

La negociación fue «muy dura», ya que «se habían aferrado a la especulación». «Siempre son los trabajadores los afectados por los ajustes, y dije que no me movería de lo que estoy pidiendo, no me movería de lo que vengo a buscar, porque de lo contrario habrá problemas, ya que no cederé ni un centímetro«, advirtió.

«Hemos tenido la suerte, junto a otros sindicatos, de lograrlo para todos los trabajadores del país. Nuestro sindicato se ha mantenido firme porque tenemos mucha fuerza, unidad, sabemos hacia dónde vamos, y no solo obtenemos beneficios para nosotros, sino también para otros compañeros del país», celebró.