Esperan nuevas subas en el precio de los combustibles para marzo y abril

El aumento del 9% promedio en el precio de los combustibles que oficializó YPF esta madrugada podría no ser el último y los empresarios dueños de las estaciones de servicio de la región aseguraron que esperan nuevas subas para marzo y abril. Estiman que podrían ser incrementos en el orden del 6 al 7% respectivamente.

“El aumento de hoy no solo no recupera lo perdido, sino que tampoco alcanza para nivelar ahora. No te olvides que teníamos más de un 30% en el atraso de precios y el aumento de hoy es de un 9% promedio. Ahora nos anunciaron nuevos aumentos para marzo y abril que podrían a oscilar entre el 6 y 7%”, aseguró el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNRN), Carlos Pinto, en diálogo con Energía On.

Oficialmente la petrolera de bandera solo confirmó el incremento que se aplicó esta madrugada y aún no revelaron cuáles son las proyecciones para los próximos meses.

El último descongelamiento en el precio de los combustibles se había efectuado en agosto de 2020 y pasaron 10 meses de aumentos consecutivos hasta que volvieron a congelarse en mayo de 2021. Algo similar había ocurrido en 2019 cuando hubo 9 subas en el año.

“Según los expertos, queda más de un 20% de atraso, y tiene sentido porque venimos con una inflación del 50% anual, eso es cerca de un 4% mensual y tenemos 8 meses de atraso, es casi un 32% de atraso, si nos ajustamos exclusivamente a lo que es inflación”, señaló Pinto.

Los años anteriores, generalmente los aumentos en el precio de los combustibles promediaron el 5% en promedio a nivel nacional. En este sentido, consultado por este medio, Pinto indicó que no se “sorprendieron” con la reciente suba del 9%.

“Lo que pasa es que está muy atrasado el precio y no podía ser menor el aumento. Era insostenible la situación”, expresó Pinto.

A pesar de que para la cámara que nuclea a las estaciones de Río Negro y Neuquén los combustibles deben continuar incrementándose, valoraron el incremento de hoy. “Salir del congelamiento ya es un gran triunfo”, dijo Pinto y agradeció las gestiones del secretario de Energía, Darío Martínez.