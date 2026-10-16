Río Negro y el Instituto Balseiro iniciaron el segundo curso de Energía Nuclear para docentes de nivel secundario

La capacitación busca brindar herramientas para abordar en las aulas contenidos sobre radiaciones, radiactividad y ambiente. Foto: Gobierno de Río Negro.

Comenzó la segunda edición del curso de Energía Nuclear para docentes de nivel secundario de Río Negro, cuyo objetivo es brindar herramientas para abordar en las aulas contenidos sobre radiaciones, radiactividad y ambiente, adaptados al diseño curricular provincial. De esta manera, se espera fortalecer la formación en un área considerada estratégica para el desarrollo científico y energético.

La nueva convocatoria da continuidad a una primera cohorte, que registró más de 700 inscriptos. El curso es completamente virtual y consiste en seis encuentros sincrónicos, programados los miércoles a la tarde hasta fines de noviembre, además de actividades asincrónicas, foros de debate y acompañamiento de tutores.

Los contenidos están a cargo de especialistas del Instituto Balseiro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El equipo de profesionales y tutores del instituto está coordinado por la profesora Lourdes Torres.

La capacitación surge del trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía y Ambiente, la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades y el Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La formación se sustenta en la «excelente experiencia» del año pasado y el interés mostrado por los estudiantes. Foto: Gobierno de Río Negro.

Una segunda edición que sustenta en la experiencia de 2025

Durante la presentación de la primera clase, Patricia Mateos, secretaria de Extensión y Cultura Científica del Instituto Balseiro, destacó que en esta segunda edición se convocó a docentes de diferentes localidades de la provincia, respaldados por «la excelente experiencia del año pasado y el gran interés demostrado por los estudiantes«.

En cuanto a los objetivos de la capacitación, Daiana Neri, secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, expresó: «Queremos contribuir a la capacitación de los docentes rionegrinos para que promuevan la divulgación en sus ámbitos de trabajo y guíen a sus estudiantes con la solidez técnica que este desafío requiere».

Desde la Provincia se afirmó que la formación apunta a que los docentes puedan trabajar con evidencia científica sobre radiaciones, radiactividad, ambiente y tecnología nuclear, y de esta manera promover el análisis crítico y la argumentación sobre temas que suelen generar dudas y debate.

En paralelo, ya comenzaron otras dos capacitaciones vinculadas con la energía nuclear: una destinada a docentes de nivel primario y el Diplomado en Energía Nuclear, dirigido a un público más amplio. Este último inició con más de 200 participantes, luego de registrar más de 700 inscripciones. Ofrece formación virtual sobre los usos, beneficios y desafíos de esta tecnología, con actividades previstas hasta diciembre.