Ríos Roca: «Argentina tiene que ver a Bolivia como comprador, no solo como un país de tránsito del gas»

La inminente reversión del Gasoducto Norte es seguida de cerca por las cuatro empresas productoras de gas de Vaca Muerta que ya tienen contratos avalados por Nación para exportar, vía Bolivia a clientes de Brasil. Sin embargo, el especialista boliviano Álvaro Ríos Roca advirtió que «Bolivia no debe verse solamente como un país de tránsito, sino como un país de demanda para la Argentina «.

Ríos Roca visitó recientemente Argentina para interiorizarse de los avances en torno al mercado del gas y advirtió que «lo que más me preocupa luego de visitar Argentina es que he podido confirmar que no hay ninguna inversión en infraestructura que avance más allá de pequeños volúmenes interrumpibles. No hay cómo llegar a volúmenes constantes todo el año».

El socio director de Gas Energy Latin America y exministro de Hidrocarburos de Bolivia detalló que «con la reversión del Gasoducto Norte van a quedar volúmenes muy pequeños disponibles, interrumpibles, de menos de 1 millón de metros cúbicos diarios a un máximo de 2 millones, con lo que van a quedar sujetos a la estacionalidad y no habrá posibilidad de enviar volúmenes en el invierno a Brasil«.

En ese sentido, planteó que «el gas argentino en Brasil es necesitado por la industria, que lo que necesita es gas firme. Seguramente algunas productoras tendrán que usar gas del Presalt, o importado como GNL para combinar con el gas argentino para poder mover gas en firme a Brasil lo antes posible».

A su vez, consideró que «hay algunos problemas técnicos que resolver, como la medición en la frontera y hay aún algunos pequeños problemas operativos en Bolivia como el line pack».

Por lo que marcó que «lo que se está queriendo es hacer un ensayo, de ver que se puede llevar gas de Argentina, por Bolivia a Brasil. Ojalá se pueda dar antes de fin de año, porque es un esfuerzo de ganar confianza. Y es sobre la base de esa confianza, que se pueda ir concretando el resto de los contratos».

Bolivia: otro cliente para el gas de Vaca Muerta

Ríos Roca recordó que en 2014 Bolivia llegó a tener una producción de 62 millones de metros cúbicos diarios pero que se enfrenta a un escenario de quedarse sin producción propia «posiblemente en 2030».

Es por eso que remarco que «en Bolivia diesel podemos importar de varios puntos en camión, pero la única alternativa que tiene Bolivia para importar gas es Argentina y por eso Argentina tiene que trabajar duro y prepararse para empezar a transitar más gas».

«Bolivia va a necesitar gas en firme para sus industrias y sus termoeléctricas dentro de tres años para adelante. Pero no veo en Argentina ningún indicio de que haya inversiones en infraestructura para tener gas firme en la frontera en los próximos cinco años«, alertó el especialista.

Para poder llegar a ese mercado potencial, Ríos Roca mencionó que «hacen falta ramales entre gasoductos (loops) o un gasoducto dedicado para atender el mercado de Bolivia y de Brasil durante los próximos 15 años. Hay que conseguir los contratos con ambos para tener el financiamiento para poder construir los gasoductos porque aún no es fácil para Argentina conseguir financiamiento internacional».

Y enfatizó que «si no conseguimos en 3 ó 4 años que Argentina construya un gasoducto o nuevos ramales, no va a haber gas firme ni para Brasil ni para Bolivia. Es un mercado grande, de 20 a 30 millones de metros cúbicos en Brasil y de 10 a 15 en Bolivia. De caso contrario, Bolivia va a terminar importando GNL por Chile».