Gran Hermano: Selva Pérez vomitó frente a sus compañeros tras una complicada prueba semanal 

Selva Pérez tuvo un gran inconveniente en medio de la prueba semanal para obtener el cien por ciento del presupuesto semanal en Gran Hermano, ya que consistía en girar una calesita el mayor tiempo posible. Tanto la uruguaya como Gabriela, Luz, Devi y Sandra bajaron mareados, pero ella no se aguantó y vomitó frente a todos.

La prueba semanal que complicó a Selva Pérez en Gran Hermano

En el video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se la puede ver a la participante uruguaya mareada mientras giraba con sus compañeros hasta que no aguantó más y vomitó frente a todos. Rápidamente, la producción del programa decidió cortar la trasmisión.

Varios empezaron a vomitar por la prueba semanal#GranHermano pic.twitter.com/p1wY4zsbv3 — TRONK (@TronkOficial) May 8, 2025

"Ay, chicos, ¿qué les pasa que todos vomitan? Ay, ¿qué les pasa?", expresó Luchi al terminar con la prueba semanal de Gran Hermano y Ulises agregó: "Ay, chicos, ¿qué les pasa que todos vomitan? Ay, ¿qué les pasa?". Por su parte, Selva Pérez reveló al salir del zoom: "Voy a vomitar. ¿Me dejan vomitar? Comí manzana y la tengo que vomitar".

Por qué no habrá Gran Hermano este jueves 8 de mayo

En los últimos días, se supo que Telefe tomó la decisión de que Gran Hermano no salga al aire este jueves, por lo que las actividades de la semana fueron modificadas y esto molestó bastante al público que sigue el reality, ya que no podrán disfrutar del programa como suele ocurrir.

Esto se debe a que el canal de las pelotas es el encargado de transmitir la Copa Libertadores y este jueves Barcelona de Ecuador recibirá a River.

¿Cuándo termina Gran Hermano 2025?

«Este programa empezó en primavera. Primavera, verano, otoño, invierno ¿cuándo empieza el invierno? Cuatro estaciones, dice esto», expresó Santiago del Moro este miércoles 7 de mayo al entrar a la casa de Gran Hermano y sumó: «¿Por qué? Porque vamos a pasar con esta edición las cuatro estaciones, y este programa va a terminar, los primeros días del invierno que arranca el 21. ¿No? Bueno, los primeros días».

«Será 22, 23, 24, 25, poquito más, 29 no, no creo, de junio. Así que falta un mes y un poquito. Entonces, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, no más de eso, no más de esa semanita. Falta mes y un poco», cerró Santiago del Moro sobre el final de Gran Hermano.