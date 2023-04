Sismos en Vaca Muerta: aseguran que este año se completará la red de monitoreo

Desde fines del 2018 los habitantes de Sauzal Bonito y Añelo aseguran que perciben un incremento notorio de la actividad sísmica y miran directamente hacia la actividad en Vaca Muerta. Para esto desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la provincia y diversas organizaciones se lanzó una campaña para montar una red de 16 sismógrafos que se espera esté en funcionamiento en este año.

“La concreción de toda la instalación de la red se espera para este año y todos los instrumentos ya fueron adquiridos, testeados y calibrados. Se está esperando es que se terminen las obras civiles donde van instaladas las estaciones”, aseguró Gerardo Sánchez, el Jefe del Departamento de Investigación Sismológica del Inpres.

Y precisó que “las 8 estaciones que están montadas -aunque una fue vandalizada– ya están dando buenos resultados porque al ser incorporadas a la red hemos podido empezar a generar datos en tiempo real”.

La pregunta clave es si es la actividad hidrocarburífera la que está potenciando la actividad sísmica, un punto sobre el que el especialista marcó que “lamentablemente hoy por hoy, no puedo decir sí o no, pero la posibilidad es latente”.

“De existir una vinculación tenemos que ver con cuál de los procesos estaría relacionado porque en algunos lugares del mundo podría estar asociada a la actividad hidrocarburífera, hay veces que ha estado asociado por ejemplo a los pozos sumideros, en otros casos a los pozos con fractura hidráulica, en algunos a una combinación de procesos y en otros llegaron a demostrar que no estuvo relacionado”, explicó.

Las viviendas más precarias fueron las que registraron daños por los sismos en Sauzal Bonito. (Archivo Florencia Salto).-

Y remarcó que “lo cierto es que en los últimos años en la provincia de Neuquén las personas han percibido más sismicidad de lo normal, de las décadas anteriores”.

Sánchez explicó que “al haber ahora más estaciones se va a detectar más actividad sísmica, eso es lo normal. Lo que no podemos saber es cuántos sismos de magnitud 2.5 (grados Mercalli) había antes porque no teníamos la capacidad para triangularlos”.

Por qué se dañan las casas de Sauzal Bonito

El especialista contó que “uno de los sismos más significativos que hubo en los últimos años fue un 4,9 en marzo del 2019 y en los últimos años se han registrado algunos de más de 4. La frecuencia llama la atención, pero no es el caso único porque en 1963 hay registros de un sismo cerca de la zona de Sauzal Bonito y Añelo de una magnitud aproximada de 4,1”.

Mientras marcó que “las zonas donde más se han acusado sismos percibidos en los últimos años han sido principalmente en Sauzal Bonito y Añelo”, explicó que “toda la localidad de Sauzal Bonito tiene las viviendas construidas sobre un paleo cauce de río, son sedimentos muy sueltos, un tipo de suelo que amplifica mucho las señales, entonces por ahí un sismo que no es fuerte se amplifica y se percibe mucho más fuerte”.

“El factor de suelo es muy significativo para las viviendas y si sumamos que no respetaron ciertas normas de construcción sismorresistentes o no siguieron los reglamentos puede haber efectos de daños que no deberían haber con sismos de 3 grados”, contó.

Precisamente desde Provincia se lanzó un plan para construir 50 viviendas sismorresistentes, de las cuales hasta la fecha se terminaron 3 de ellas.

Cómo se estudiarán los sismos en Vaca Muerta

Y detalló los pasos a seguir: “Una de las preguntas que necesitamos resolver a medida que se va recopilando más información, es poder asociar primero el incremento de actividad sísmica con tal o cual de los procesos si es que existe una relación, y luego cuáles son las consecuencias que pudiera tener porque si únicamente fuera actividad sísmica del orden del 2,5 por decir un número ó 3, no estaríamos teniendo un peligro suficiente como para alarmar”.

Y sumó “si los datos nos sugieren que existe una relación y que la magnitud que se pudiera desarrollar es más elevada, entonces ahí sí hay que aplicar otro tipo de políticas de prevención”.

Es por todos estos interrogantes que remarcó que “al terminar la red y en los próximos dos años esperamos recopilar mucha información que nos de todas las respuestas a las preguntas que hoy nos hacemos”.