Subsidios a la energía: anticipan que se reducirá el gasto en lo que resta de 2023 

Los subsidios a la energía superaron los 6.500 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que significa una caída de casi el 2% en términos interanuales. Se proyecta que las trasferencias para cubrir gastos corrientes continuarán con una tendencia a la baja, lo que podría resultar en una erogación de recursos del Estado más acotada que la del año pasado.

En el acumulado entre enero y junio de este año, el Estado registró un gasto aproximado de 6.576 millones de dólares en subsidios a la energía. Equivale a una caída del 1,7% respecto a lo que destinó en el mismo período del año pasado, que fue de 6.689 millones de dólares.

Una serie de factores que se registraron durante la primera mitad del año, permiten anticipar que las transferencias del Estado podrían acelerar la tendencia a la baja, desde julio (mes sin registros todavía) hasta diciembre (ver más adelante).

En números US$ 6.689 millones fueron las transferencias que realizó el Estado para cubrir gastos corrientes en el sector energético, durante el primer semestre del año pasado.

Los datos son oficiales y se desprenden de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y Presupuesto Abierto. También de recopilados que realizó la consultora especializada del sector Economía y Energía (E&E), que conduce Nicolás Arceo.

Subsidios a la energía: cómo fue el gasto en el semestre

En el primer semestre del año, los subsidios a la energía aproximados fueron de US$ 6.576 millones. De ese total, el 93% de total se lo repartieron entre Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y Energía Argentina (Enarsa, ExIeasa).

En números US$ 2.993 millones le transfirió el Estado a Energía Argentina, entre enero y junio de este año.

En total, el Estado le transfirió a Cammesa unos US$ 3.114 millones (47,35%), mientras que para Enarsa se destinaron otros US$ 2.993 millones (45,5%). El total de los subsidios fueron para cubrir los gastos del Plan Gas US$ 170 millones, mientras que otros US$ 299 millones para otros gastos acumulados.

Durante el primer semestre de 2022, las trasferencias para subsidios a la energía fueron de US$ 6.689 millones, y se repartieron de la siguiente manera: US$ 4.634 millones a Cammesa; US$ 1.617 millones a Enarsa; US$ 174 millones para el Plan Gas; y US$ 264 millones para otros gastos acumulados.

Subsidios a la energía: por qué bajarían las transferencias

Si se comparan los gastos del primer semestre de 2023 con los de 2022, se ve que este año hubo un menor gasto de 113 millones de dólares. Sin embargo, la brecha podría haber sido más amplia, algo que podría verse en lo que resta del año.

A principios de año, el Gobierno modificó las condiciones de adquisición de buques de GNL, y se realizaron de manera anticipada. Esta decisión (vinculada con los precios internacionales) le demandó al Estado adelantar las trasferencias que le realiza a Enarsa, que normalmente las hace a mitad de año.

Por esto es que, en términos interanuales, se ve un aumento en el 85% en las trasferencias a Enersa, durante el primer semestre del año. Con lo cual, estos pagos no deberían pesar durante los meses próximos.

A pesar de esto, hay otro factor que anticipa que la tendencia seguirá a la baja y está vinculada precisamente con los pagos a Cammesa, la que mayores subsidios recibe.

En la comparación interanual, se ve que los pagos a Cammesa se redujeron un sostenido 33%, que equivale a unos 1.520 millones de dólares. Esta diferencia se explica, principalmente, por cuatro motivos: un atraso en el pago de la transacción, la disminución del costo monómico de generación, el aumento en el precio estacional y una reducción en la morosidad.

En números 33% es lo que cayeron las trasferencias del Estado a Cammesa, en el primer semestre.

La consultora Economía y Energía abrió esa reducción del 33% interanual y realizó el siguiente análisis: «La segmentación de tarifas explica el 31% de la disminución, el retraso de la transacción por parte de Cammesa da cuenta del 36% de la contracción«.

Por último, explican que la recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) en las distribuidoras de la región metropolitana de Buenos Aires también posibilitó una mitigación en el nivel de subsidios.