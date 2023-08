Tarifas de luz y gas: qué se puede esperar de los aumentos que se vienen

El gobierno nacional ya anticipó que le sacará punta al lápiz para definir cómo la fuerte devaluación del peso impactará en las tarifas del sector energético. En este artículo analizaremos cuál es escenario que existe tanto en el servicio eléctrico, como en el del gas natural, para tratar de comprender qué se puede esperar que suceda con las boletas de los servicios.

Tal como sucedió con el último aumento que se dio desde el gobierno nacional sobre el precio de base de la energía eléctrica, que luego fue trasladado por todas las distribuidoras del país a las tarifas, el impacto se siente con fuerza en el denominado Grupo 1 de la segmentación tarifaria.

En este Grupo 1 se encuentran tanto los usuarios que por su nivel de ingresos o patrimonio quedaron excluidos (en la región deben tener ingresos por más de 920.500 pesos mensuales), pero también forman este universo que es de casi el 35% del total de usuarios todas aquellas personas que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Desde la última suba de las tarifas, este sector de usuarios viene teniendo un impacto directo ya que se retiraron todos los subsidios y el traspaso de los aumentos es directo.

Estas subas también inciden en los usuarios del grupo intermedio (pero denominado Grupo 3) ya que cuentan con un tope para el consumo con subsidios. En el caso de la energía eléctrica ese tope es para esta época del año de 400 kWh por mes, y en el caso del gas natural depende de un prorrateo realizado de forma variable en cada subzona del país, que según el gobierno representa una cobertura con subsidios del 70% del consumo normal para cada región.

Nación estudia esta semana los aumentos de tarifas

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, aseguró dos días después de la devaluación del peso que llegó al 22%, que en esta semana “vamos a estudiar cómo la devaluación afecta el costo de la generación de energía eléctrica y va a haber una actualización”. “No será un impacto del 100% ni mucho menos. Estamos hablando que estarán del orden del 10 y 20%. No es más que eso”, dijo Royón.

No se explayó sobre qué sucederá con la tarifa de gas natural pero, de acuerdo al director de la consultora Economía y Energía, Nicolás Arceo, el escenario de tarifas marca que precisamente la tarifa de gas debería ser la que más suba en los próximos meses.

“Creo que el impacto debería ser mucho más fuerte en gas que en energía eléctrica en el corto plazo”, explicó Arceo y detalló que “en gas natural la demanda lo que estaba pagando antes de la devaluación en los hogares sin subsidios era de aproximadamente 3,4 dólares por millón de BTU y sigue habiendo subsidios porque el costo de aprovisionamiento está en torno a los 4,8 dólares por millón de BTU para este año”.

El dato 20% Es el tope de variación que indicó Royón que tendrían en este momento las tarifas de los servicios. Descartó que los valores puedan duplicarse.

Dicho más sintéticamente, el valor que se paga hasta el momento en las tarifas de gas natural por redes ya tenía un atraso de 1,40 dólares por millón de BTU antes de la devaluación post elecciones PASO. Y es por esto que Arceo consideró que “como las tarifas están en pesos, claramente la depreciación de la moneda requeriría una recomposición del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST)”.

Pero aquí es en donde se abren los interrogantes de qué realizará el gobierno, que contrariamente se centró más en anticipar una suba en las tarifas eléctricas.

El punto a definir es qué hará el gobierno: ¿Optarán por solo trasladar la devaluación? O además ¿Buscarán reducir aún más los subsidios y sumar por ende a la devaluación para del atraso que ya había en el precio PIST?

La tarifa eléctrica y el costo a la baja

Si bien la secretaria Royón anticipó taxativamente que se analizará el impacto de la devaluación en las tarifas eléctricas, este sector de la energía es, contrariamente, el que menos necesidad de incrementos debería mostrar.

Esto se debe a que de momento los usuarios de todo el país están abonando una tarifa basada en el costo monómico de generación del invierno, que siempre es el más alto del año ya que por el aumento de la demanda del país se debe recurrir a generar energía eléctrica con gas importado en buques (GNL) y con gasoil y fuel oil, algo que claramente encarece mucho la generación

Arceo sostuvo que “respecto a energía eléctrica no tengo en claro cómo lo va a manejar el gobierno porque la tarifa para el nivel 1 se fijó para un costo monómico de generación en línea con los costos del período invernal que son altos”.

Y detalló que “durante la primavera en Argentina baja la demanda eléctrica y esta baja permite una disminución bastante significativa del costo monómico de generación, con lo cual en el corto plazo la devaluación va a ser compensada en parte con un abaratamiento del costo monómico de generación”.

Es decir que al dejar de quemar GNL o gasoil importado para generar energía eléctrica, su costo de generación debería bajar y compensar en algún porcentaje el 22% de devaluación que tuvo el peso al día siguiente de las PASO.

Audiencias públicas y elecciones

Otro punto que tampoco queda en claro es cómo se procederá a definir las nuevas tarifas de los servicios, ya que si bien en casos como la determinación del precio estacional de la energía eléctrica es una medida que se fija por resolución o decreto, no sucede lo mismo con el valor del gas en el Punto de Ingresos al Sistema de Transporte (PIST).

En este segundo caso los últimos incrementos aplicados se dieron mediante la realización de audiencias públicas, que como es sabido, llevan un buen tiempo de organizar dado que generan una participación masiva y además en este caso sería la primera audiencia pública desde la quita de subsidios marcada por la segmentación.

En un escenario signado por el clima electoral, en el que ya se definió por ejemplo un congelamiento en el precio de los combustibles hasta luego de las elecciones generales, es dudoso que el gobierno se preste a realizar una audiencia pública para debatir precisamente un aumento de tarifas.

El Registro sigue abierto para pedir los subsidios

Mientras tanto, en ese universo del 35% de los usuarios que conforman el Grupo 1, el que ya no tiene subsidios, la gran mayoría de esas personas -más del 90% en algunas distribuidoras- no completó el registro por lo cual es posible que puedan volver a recibir los subsidios que perdieron.

Hay personas que optaron por no anotarse en el RASE porque sabían que excedían los parámetros, otras no se anotaron para poder comprar dólares y otras porque decidieron simplemente que no querían estar en el sistema. Pero también hay usuarios que no lograron completar el trámite, otros que no supieron cómo acceder al registro y otros más que tampoco entendieron que el RASE no es para pedir subsidios sino para no perder los que ya tenían.

Un punto que explica cómo, en un país con un 40% de pobreza, hay un 35% usuarios que supuestamente son del segmento más rico del país.

El registro RASE sigue abierto, se pueden sumar quienes no lo completaron o bien modificar los datos que ya habían dado. Pero su carga no es automática, recién dos meses después de generado los cambios los usuarios verán las posibles modificaciones en sus boletas, con lo cual se está justo a tiempo para que tengan incidencia en las facturas del próximo verano.