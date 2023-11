Una por una, cuáles son las 26 concesiones petroleras que Río Negro busca prorrogar

El gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció ayer que una de las primeras medidas que encarará su gestión será la renegociación de las concesiones hidrocarburíferas que están por vencer. Las gestiones con las empresas para prorrogar nuevamente los permisos para extraer gas y petróleo abarcan a nada menos que 26 bloques que no solo tienen los días contados, sino que además concentran el grueso de la producción petrolera de la provincia.

Sobre un total de 33 áreas hidrocarburíferas concesionadas en Río Negro, los bloques que llegan al final de sus concesiones entre 2025 y 2027 son 20, y si se corre un año más el almanaque hasta el 2028, se trata de 26 de los 33 bloques, con lo cual la renegociación es una necesidad urgente para el gobierno de Río Negro ya que representa el 78% de los permisos.

Estas concesiones ya tuvieron una primera prórroga a partir de la Ley 4818/2013 que extendió 10 años su vigencia a cambio no solo de un nuevo plan de inversión, sino también de un jugoso bono de renegociación o extensión de los contratos.

Una década más tarde, los bloques están nuevamente llegando al fin de su plazo y si Río Negro no quiere que suceda lo mismo que pasó recientemente con Puesto Silva Oeste que fue devuelto (técnicamente si dice revertido) por Pluspetrol, deberá no solo resignar ingresos por regalías sino también afinar el ingenio para incentivar los planes en un convencional que tiene de vecino, nada menos, que a Vaca Muerta.

“Otras provincias no tienen el ruido que tenemos nosotros por tener a Vaca Muerta al lado, porque la marginalidad del convencional al lado de Neuquén genera eso, ese ruido, ese foco de atención al no convencional, cuando lo normal en el país es la producción convencional”, aseguró a Energía On la secretaria de Estado de Energía de Río Negro, Andrea Confini.

De acuerdo a la ley vigente, las concesiones se deben renegociar un año antes de su vencimiento como mínimo, razón por la cual Confini reveló que no solo ya comenzaron las conversaciones con una de las operadoras que más bloques tiene, sino que también aseguró que «esperamos tener cerradas estas prórrogas en el primer semestre del año que viene».

Los bloques por vencer

En total los 26 bloques por vencer en están en manos de 10 compañías, pero las dos áreas más importantes del listado dependen de YPF. Se trata de Estación Fernández Oro (EFO) y Señal Picada/Punta Barda, los dos principales bloques productores de gas y petróleo de la provincia, respectivamente.

La petrolera de bandera tiene otra área más por vencer, nada menos que Río Neuquén, un área hermana de la que está en desarrollo del lado neuquino y en la que Río Negro apuesta a que se inicie cuanto antes un piloto con destino a Vaca Muerta.

Petróleos Sudamericanos es la firma con más bloques llegando al fin de su plazo, son 6 entre los que están Bajo del Piche, El Medanito, El Santiagueño, Barrancas de los Loros y Centro Este y Loma Montosa Oeste.

Aconcagua Energía tiene tres áreas propias en la lista por vencer: Catriel Viejo, Catriel Oeste y Loma Guadalosa. Pero además tiene un contrato para operar las áreas que Vista, la firma de Miguel Galuccio, tiene también en condiciones de vencimiento y que son 25 de Mayo/Medanito; Jagüel de los Machos y Entre Lomas.

President Petroleum tiene también sus 3 bloques en la lista: Puesto Flores/Estancia Vieja; Las Bases y Puesto Prado. Lo mismo sucede con Energicon (Petrolera del Comahue) que llega al fin de los contratos de Don José, Flor de Roca y Puesto Survelín.

Madalena Energy tiene en la lista a Rinconada y Puesto Morales, Medanito SA al bloque Medianera, y completa la lista Tecpetrol con un área que también tiene un peso extra: Agua Salada, ya que se trata del bloque en el que junto a YPF estudiaron la posibilidad de realizar un almacenamiento del gas de Vaca Muerta para producirlo en verano y acopiarlo allí, para luego inyectarlo en las redes del país en invierno, cuando más se necesita.

Prórrogas petroleras en Río Negro: menos regalías y más inversiones

A diferencia de la renegociación de contratos pasada, la realidad del sector marca cambios tanto por la menor producción remanente en los bloques como por la irrupción de Vaca Muerta. “Hoy se necesitan más políticas para incentivar al convencional. Estamos evaluando distintas alternativas en proceso de revisión, viendo cómo van a ser los contratos de renegociación», detalló Confini.

Y explicó que como ejemplos de esas alternativas están “no aplicar íntegramente lo que dice la ley sino ver distintas alternativas, según planes de inversión y en especial según el cumplimiento de objetivos para poder alcanzar mejores beneficios”.

En ese análisis el peso de las regalías es un punto clave, ya que no solo hoy Río Negro cobra una alícuota del 15% a la mayoría de los bloques, sino que según la Ley 4818/13, la prórroga debería ir atada a un aumento de esa alícuota del 3%. «Claramente no funciona eso», reconoció Confini al marca que no solo se trata de bloques con menor producción que los de Vaca Muerta, sino también con mayores costos de mantenimiento, siendo que el shale abona solo el 12% por regalías.

“Es preferible resignar esos tres puntos pero incrementar producción y mano de obra. Las regalías hoy son importantes, pero lo más importante es luchar por un espacio en el oleoducto para que estas áreas puedan exportar por ejemplo, porque hoy tienen todas las exportaciones cruzadas”, enfatizó Confini.

A la vez que destacó que “el convencional genera mucha mano de obra y un derrame en la actividad económica diaria de muchas ciudades que tenemos que cuidar”.

La titular de Energía confió que “la idea que tenemos no es tratar de exprimir a las empresas sino que acompañen el desarrollo de la provincia, terminar negociaciones en el primer semestre del año que viene para que arranquen con las inversiones que llevan su tiempo”.

Es que el objetivo de Río Negro es lograr frenar el declino, la caída de la producción que es la más marcada de todo el país hasta tanto las áreas rionegrinas con potencial en Vaca Muerta comiencen a dar frutos.

“Phoenix Global Resources va a empezar en enero que viene con el armado de las locaciones para Vaca Muerta, estamos viendo con YPF si se da un pozo en Río Neuquén y viendo con Aconcagua cómo lograr un desarrollo en shale en Loma Guadalosa”, detalló Confini sobre el avance del no convencional en Río Negro.