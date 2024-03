YPF aumentó la producción pero registró pérdidas en los resultados del 2023

La petrolera de mayoría estatal YPF obtuvo resultados positivos en 2023 con una ganancia neta de 4.000 millones de dólares con una producción mayor de gas y petróleo. A la vez, superó 36% la inversión del 2022. Sin embargo, registró pérdidas por 1.277 tras estudiar la recuperabilidad del valor contable de las áreas de producción convencional, como parte del plan de la nueva gestión de la firma.

La compañía invirtió casi 5.700 millones de dólares en 2023, superando así los 5.200 millones que habían anunciado para el año pasado. Comparado con 2022, se trata de un 36% más, lo que le permitió incrementar por segundo año consecutivo la producción total de hidrocarburos un 2%.

La compañía alcanzó una producción de 514.000 barriles equivalentes por día. En 2022 había llegado a un neto de 503.000 barriles de crudo por día. En ambos casos, se registró una mejora productiva, que se explica en su mayor parte por el éxito de los desarrollos de Vaca Muerta.

En efecto, la actividad no convencional se posicionó como el principal eje de crecimiento de YPF. «La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento anual del 27% mientras que la de gas no convencional aumentó un 8%», señalaron desde la firma. En el último trimestre del año, la mitad de la producción de YPF se originó en el no convencional.

En materia financiera, el EBITDA ajustado (beneficio antes de deducir gastos financieros) de YPF superó los 4.000 millones de dólares. Esto significó una reducción del 18% respecto del año anterior producto principalmente de menores precios de combustibles medidos en dólares y un contexto de alta inflación que impactó en los costos operativos.

Por otra parte, las ventas domésticas de combustibles del año fueron un 3% superiores al año anterior, marcando un nuevo récord histórico anual. El hito se desprende por los mayores niveles de procesamiento en las refinerías, que crecieron un 3% comparado con 2022, y a un incremento en las importaciones.

El resultado neto de la actividad de la firma en 2023 arrojó una pérdida de 1.277 millones de dólares, provocado «principalmente por una provisión por desvalorización de activos«, explicaron. Este cargo contable surge como consecuencia del plan de optimización de yacimientos convencionales maduros aprobado por el Directorio de YPF en febrero de 2024.

Días atrás, el directorio de YPF anunció que son en total 55 áreas maduras las que se evalúan entre cesión y reversión. Para las compañías de escala como YPF, «no resulta eficiente ni rentable producir petróleo en este tipo de yacimientos, los cuales en general son operados por operadores más pequeños que puedan dar continuidad a la actividad», indicaron.

En 2023, la deuda neta de la compañía alcanzó los 6.800 millones de dólares, «mientras que el ratio de endeudamiento neto se mantuvo sin variaciones respecto al trimestre anterior, en 1,7 veces en relación con el EBITDA ajustado», detallaron.