Entusiasmo y optimismo en el inicio de las elecciones para constituyentes en Chile

Más de tres millones de chilenos, 20% del electorado, votó el sábado en la primera jornada de una elección considerada la más importante en democracia, en la que se elegirán las 155 personas que redactarán una nueva Constitución para enterrar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.



"El proceso electoral se ha desarrollado exitosamente", dijo el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, en una rueda de prensa tras el cierre de este primer día de votación que continuará mañana domingo desde las 08 (9 de la mañana en Argentina) de la mañana hasta las 06 de la tarde (19 de la Argentina).

El servicio electoral reportó que participaron más de tres millones de personas este sábado, que corresponde al 20,44% de los 14,9 millones de electores que están convocados a votar de manera voluntaria para elegir las 155 personas que redactarán la nueva Constitución, alcaldes, concejales, y por primera vez gobernadores regionales.

Desde la tarde se registró una gran movilización de votantes en las principales ciudades del país, que expresaban su expectativas ante el proceso que se abre para salir de un largo periodo de convulsión social en una sociedad desigual y fracturada.

"Espero que tengamos una Constitución que recoja el alma de nuestro país", dijo el presidente conservador, Sebastián Piñera, tras votar en Santiago.



Una pantalla gigante muestra el voto del presidente Sebastián Piñera en la jornada de ayer (AP Photo/Esteban Felix)

Las autoridades decidieron una elección de 48 horas por la pandemia, que obligó aplazar la cita prevista inicialmente para el 11 de abril. Durante la noche, las urnas serán resguardadas en los locales electorales y custodiadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.

En una elección inédita de dos días, en que además de elegir a los constituyentes, se vota a alcaldes, concejales y, por primera vez a gobernadores regionales, todo está centrado en los 155 candidatos que redactarán la nueva Constitución que reemplazará a la dictada en 1980.

"Ojalá logremos un buen grupo humano que trabaje por todos; que se puedan escuchar todas las voces, que estemos todos dentro de esta nueva Constitución para que realmente los derechos y deberes sean justo para todos los seres humanos de este país", afirma a la AFP, Silvia Navarrete, una economista de 35 años, tras votar junto a su pareja y su hija pequeña en brazos.

Carlos Huertas, un docente universitario de 40 años, afirma que elegir a los miembros de la Convención es la manera de "hacer un cambio dentro del país" y la oportunidad de establecer "los derechos sociales que requiere la gente".

"Voté por candidatos que están pensando en el pueblo y que han estado participando dentro de esta revolución social", que se abrió en Chile a partir de las protestas sociales que se iniciaron el 19 de octubre de 2019 y que se encauzaron a través de este proceso constituyente, añadió.



La posibilidad de redactar una nueva Carta Magna emergió del plebiscito del 25 de octubre del año pasado, cuando casi un 80% de los electores optaron por la opción "apruebo" a un cambio constitucional a través de un convención electa 100% por miembros elegidos por voto popular.

Apenas un 20% de la población se inclinó por la alternativa del "rechazo", entre ellos, Valentina González, una productora de eventos de 45 años. Hoy ella salía contrariada del centro de votación. No quería acudir a votar por la situación de la pandemia pero "el nivel cívico" y "la conciencia de votar" terminaron por convencerla.

Miedo al "izquierdismo"

"Yo voté 'rechazo', así que no estoy para nada de acuerdo con que se cambie la Constitución. Me da mucho miedo que se cambie por una Constitución izquierdista y tirada para el marxismo", afirma. En su opinión "los constituyentes no están preparados", por lo que está "bastante preocupada" y espera que la nueva Carta Magna "cambie lo menos posible" la actual.

Entre los 1.373 candidatos a redactar la Constitución, hay políticos de partidos tradicionales, actores, líderes de organizaciones sociales y ciudadanos de calle.

Más de 14 de millones de personas tienen derecho a participar de estos comicios, que fueron postergados por cinco semanas y se realizan en medio de la pandemia del coronavirus, lo que ha hecho incrementar todos las medidas sanitarias: se aumentó el número de locales de votación y la mayoría de las mesas fueron instaladas al aire libre.

Con contagios diarios que este sábado contabilizaron 6.769 y un reporte de 87 fallecidos, Chile llega a estas elecciones con cerca más de del 48,5% de su población objetivo vacunada con ambas dosis.

Muchos candidatos

"Ha venido más gente de la que esperaba", dice a la AFP Karla Cortés, presidente de una mesa electoral en un colegio de un barrio comercial de Santiago, sorprendida de que en las primeras horas de los dos días ya hubiera afluencia de personas.

La gran cantidad de candidatos -más de 16.000 en las cuatro elecciones y 1.373 sólo para la constituyente-, los chilenos debieron estudiar para decidir en sus cuatro boletas de voto.

"Había muchos candidatos y eso significó mucho estudio y creo que no fue difundido suficientemente para el común de las personas los programas de cada candidato", explica a la AFP Lilian Lavánchez, asistente social de 65 años.