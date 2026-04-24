Clima en Neuquén y Río Negro: frío otoñal en el último fin de semana de abril 2026

Pronóstico en el norte patagónico: el aire frío se instala y cambia el tiempo este sábado.-

El otoño comienza a mostrar su faceta más cruda en el norte de la Patagonia este sábado 25 de abril 2026. Luego de jornadas con vientos moderados y breves respiros térmicos, los principales organismos meteorológicos —como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)— confirman un cambio de escenario: el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente cubierto, mientras que las temperaturas máximas difícilmente superarán la barrera de los 18°C en la región de los valles.

Esta tendencia hacia el enfriamiento se consolidará durante el resto del fin de semana, marcando el inicio de un período de mayor estabilidad pero con mañanas que rozarán el punto de congelación.

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo cubierto, inestabilidad.

Algunas nevadas débiles.

MIN. 0°C | MÁX. 5°C.

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Viento del oeste – sudoeste, sobre todo hacia la noche, con ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora.

MIN. -4°C | MÁX. 10°C.

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Se mantiene el cielo mayormente despejado, con condiciones típicas de otoño.

Lluvias y nevadas hacia fin de mes.

MIN. -2°C | MÁX. 15°C.

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado. Viento del oeste – sudoeste en aumento, ráfagas de hasta 77 kilómetros por hora, sobre todo a la noche.

MIN. 4°C | MÁX. 16°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Cielo mayormente despejado durante todo el día.

Viento del oeste – sudoeste, ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora.

MIN. 2°C | MÁX. 19°C.

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo mayormente cubierto, lluvias débiles y dispersas.

Viento del sudoeste en aumento, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

MIN. 6°C | MÁX. 18°C.