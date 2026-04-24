Río Negro arrasó y se consagró campeón en los Juegos de la Integración Patagónica

Río Negro ratificó su excelente presente en lo deportivo y volvió a coronarse en los JIPA. (Foto:@rionegrogob)

La delegación de Río Negro volvió a marcar el ritmo en el deporte regional y se consagró campeona en la cuarta edición de los Juegos de la Integración Patagónica, tras finalizar en lo más alto del medallero.

El equipo provincial, integrado por más de 100 atletas, compitió en sedes de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde logró una cosecha total de 45 medallas: 22 de oro, 10 de plata y 13 de bronce.

De esta manera, Río Negro alcanzó su cuarto título consecutivo en el certamen, consolidándose como la provincia más dominante en la historia de la competencia.

El rendimiento rionegrino se destacó en múltiples disciplinas, entre ellas arquería, bádminton, tenis de mesa (convencional y adaptado), gimnasia artística, levantamiento olímpico, lucha, escalada, tenis, beach vóley y taekwondo.

Este logro llega, además, apenas una semana después de la consagración en los Juegos ParaEpade, lo que reafirma el gran presente del deporte provincial tanto en categorías convencionales como adaptadas. Por otro lado, en diciembre del año pasado la delegación celebró en los Juegos de la Araucanía por sexta vez consecutiva.

La delegación estuvo compuesta por jóvenes de distintos puntos de la provincia, quienes volvieron a posicionar a Río Negro como una de las principales potencias deportivas de la región.

El detalle del medallero

Arquería: 4 oro, 1 bronce

4 oro, 1 bronce Bádminton: 2 oro

2 oro Bádminton PCD: 1 oro

1 oro Gimnasia artística: 4 oro, 3 bronce

4 oro, 3 bronce Levantamiento olímpico: 2 oro, 2 plata

2 oro, 2 plata Lucha olímpica: 1 plata, 3 bronce

1 plata, 3 bronce Escalada: 1 bronce

1 bronce Tenis: 1 plata, 1 bronce

1 plata, 1 bronce Tenis de mesa: 3 oro, 1 bronce

3 oro, 1 bronce Tenis de mesa PCD: 1 oro, 1 plata, 1 bronce

1 oro, 1 plata, 1 bronce Tiro con arco PCD: 1 oro, 1 bronce

1 oro, 1 bronce Beach vóley: 2 oro

2 oro Taekwondo olímpico: 6 oro, 1 plata, 1 bronce

Con información del Gobierno de Río Negro