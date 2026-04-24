Río Negro arrasó y se consagró campeón en los Juegos de la Integración Patagónica
Con una destacada actuación colectiva, la delegación provincial lideró el medallero con 45 preseas y logró su cuarto título consecutivo en la competencia.
La delegación de Río Negro volvió a marcar el ritmo en el deporte regional y se consagró campeona en la cuarta edición de los Juegos de la Integración Patagónica, tras finalizar en lo más alto del medallero.
El equipo provincial, integrado por más de 100 atletas, compitió en sedes de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde logró una cosecha total de 45 medallas: 22 de oro, 10 de plata y 13 de bronce.
De esta manera, Río Negro alcanzó su cuarto título consecutivo en el certamen, consolidándose como la provincia más dominante en la historia de la competencia.
El rendimiento rionegrino se destacó en múltiples disciplinas, entre ellas arquería, bádminton, tenis de mesa (convencional y adaptado), gimnasia artística, levantamiento olímpico, lucha, escalada, tenis, beach vóley y taekwondo.
Este logro llega, además, apenas una semana después de la consagración en los Juegos ParaEpade, lo que reafirma el gran presente del deporte provincial tanto en categorías convencionales como adaptadas. Por otro lado, en diciembre del año pasado la delegación celebró en los Juegos de la Araucanía por sexta vez consecutiva.
La delegación estuvo compuesta por jóvenes de distintos puntos de la provincia, quienes volvieron a posicionar a Río Negro como una de las principales potencias deportivas de la región.
El detalle del medallero
- Arquería: 4 oro, 1 bronce
- Bádminton: 2 oro
- Bádminton PCD: 1 oro
- Gimnasia artística: 4 oro, 3 bronce
- Levantamiento olímpico: 2 oro, 2 plata
- Lucha olímpica: 1 plata, 3 bronce
- Escalada: 1 bronce
- Tenis: 1 plata, 1 bronce
- Tenis de mesa: 3 oro, 1 bronce
- Tenis de mesa PCD: 1 oro, 1 plata, 1 bronce
- Tiro con arco PCD: 1 oro, 1 bronce
- Beach vóley: 2 oro
- Taekwondo olímpico: 6 oro, 1 plata, 1 bronce
Con información del Gobierno de Río Negro
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