Río Negro pide definiciones para la Ruta 22 entre Cervantes y Cipolletti

Uno de los puntos clave es encontrar la mejor alternativa en el puente ferroviario de la Ruta N° 151, en Cipolletti. Foto: archivo.

El futuro de la Ruta Nacional 22 sigue sumando dudas. Es un tema irresuelto por más de una década y ahora se agregaron las incertidumbres sobre el proyecto nacional de traspaso a la provincia de Río Negro.

¿Cuántos kilómetros?, ¿en qué zonas?, ¿en qué condiciones?; pero hay un punto que aparece como central: se mantiene la indefinición del proyecto entre Cervantes y Cipolletti.

Sobre esa situación Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, contó que mantuvieron varias reuniones con funcionarios y técnicos de Vialidad Nacional.

Un primer encuentro sirvió para plantear que «no había ningún tipo de avance sobre el estado y la situación de la Ruta 22 y de la 151, pero en esa como está el amparo judicial que presentó el gobierno provincial se hacen algunas tareas mínimas, como bacheos».

El funcionario remarcó que «distinta es la situación de la Ruta 22, que desde 2017 no tiene acuerdo con respecto al proyecto» y agregó que «no está definido el proyecto, que fue rechazo en la audiencia pública de Roca, también por el intendente de Cipolletti (Rodrigo Buteler) y por la gente de Puente 83».

Acordamos una mecánica de trabajo donde nosotros vamos a ser el vínculo con los municipios y fijamos condiciones básicas”. Raúl Grün, sobre las reuniones con funcionarios de Vialidad Nacional.

Raúl Grün, presidente de Validad Rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.

Dijo que «hay dos cuestiones que persisten, una definir el proyecto y que haya consenso con los intendentes, desde Cervantes hasta Cipolletti, y la segunda es que los contratos están vigentes» y «hasta que no se resuelva es imposible avanzar».

La segunda reunión fue esta semana, con dos proyectistas del Distrito 20 del organismo nacional y «acordamos una mecánica de trabajo donde nosotros vamos a ser el vínculo con los municipios y fijamos condiciones básicas y etapas, pero los más importante es definir el proyecto» para la zona más caliente de la ruta.

Grün contó que «ellos llevarán adelante el proyecto y nosotros vamos a ser una contraparte activa y vamos a estar mirando que lo que se proyecte es lo que se planteó en las audiencias. Pude ser en etapas, pero no puede tener los terraplenes tan cuestionados».

Anticipó que «es importante que Vialidad Nacional considere que junto con el proyecto de Cervantes a Cipolletti hay que incluir la solución del cruce de vías y llegar hasta el tercer puente. La 22 tiene que ser 2 + 2 tomando parte de la 151 hasta, por lo menos, el tercer puente o quizás Cinco Saltos».

El funcionario rionegrino señaló que «avanzamos con una propuesta distintas, en vez de bajar la ruta en el cruce pensamos en levantar la vía para dejar prevista la ampliación de la ruta» porque «no tiene sentido hacer la 22 con dos manos de ida y dos de vuelta hasta la rotonda y para el tercer puente volvés a hacer el cuello de botella» con una ruta más angosta.

Con respecto a los accesos a Roca y Cipolletti dijo que «no hay un anteproyecto, pero planteamos un lineamiento, que en una primera etapa es hacer todo a nivel, sin cruces elevados, con colectoras para no tener tantos accesos sobre la ruta» y «en una segunda etapa hacer algún cruce elevado».

Grün reconoció que «son proyectos que van a llevar tiempo» porque «se está iniciando el anteproyecto», luego será «la discusión con los intendentes» y «después el trabajo técnico».

Obras en ejecución y las previstas

El organismo provincial lleva adelante distintas obras en la provincia y otras están en diferentes etapas administrativas.

Sobre el particular Grün destacó el avance en la pavimentación del acceso a San Javier, desde la Ruta Nacional 3, a unos 25 kilómetros de Viedma, que «para antes del invierno va a estar terminada» y dijo que marchan «bien» las obras de repavimentación en las Rutas 6 y 8.

Anunció que este jueves el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe aprobó el proyecto para la repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre el campus de la UNRN y el acceso al aeropuerto de Viedma: «En junio o julio saldría el llamado a licitación» y recordó que el 8 de mayo se realizará la apertura de ofertas para la repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche.

Por otra parte, resta la definición en la adjudicación de la obra de reacondicionamiento de la ruta 9, entre la ruta Nacional 3 y el muelle de Punta Colorada, en cercanías de Sierra Grande.