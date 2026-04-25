Día Mundial del Pingüino: la tarea de proteger a los centinelas del océano en tiempo real

Se larga una nueva campaña de rastreo satelital de pingüinos desde la Patagonia. Foto: gentileza Global Penguin Society.

En abril, ocurre un fenómeno silencioso pero extraordinario en la Patagonia. Los pingüinos terminan la muda de su plumaje y se preparan para lanzarse al océano: es el inicio de una travesía de miles de kilómetros que, gracias al avance de la ciencia, hoy se puede monitorear en tiempo real.

Por el Día Internacional del Pingüino, desde Global Penguin Society (GPS) -una organización internacional sin fines de lucro- reactivan una nueva campaña de seguimiento satelital de las rutas migratorias de los pingüinos de Magallanes en el Atlántico Sur.

Entre ellos, empieza el rastreo del pingüino “Messi”, “Taylor Swift” y “Leo DiCaprio”, algunos de los animales de las campañas anteriores. Ahora, estos personajes retoman el mar para iniciar un nuevo ciclo migratorio que permitirá a los científicos profundizar el conocimiento sobre sus rutas, hábitos y desafíos.

La iniciativa ya acumula 70 pingüinos rastreados en los últimos años. El seguimiento satelital es una herramienta clave para comprender la vida de los pingüinos de Magallanes y que permite seguir en tiempo real las rutas migratorias de cada ejemplar desde la Patagonia hasta las costas de Uruguay y Brasil.

El pingüino Messi. Foto: gentileza Lautaro March.

A través de pequeños transmisores GPS, los investigadores pueden reconstruir sus recorridos y revelan trayectorias que pueden superar los 11.000 kilómetros, e incluso alcanzar los 16.000 en un año.

Estos datos no son solo cifras que impactan, sino que permiten identificar áreas críticas de alimentación, detectar cambios en los patrones migratorios y diseñar estrategias concretas de conservación. Es ciencia aplicada en tiempo real y al cuidado de la biodiversidad.

“En el campo medimos, pesamos, colocamos transmisores y monitoreamos nidos. Pero la conservación no termina ahí”, explica el biólogo argentino Pablo García Borboroglu, referente internacional y líder de la institución. “También continúa en la educación, en la comunicación y en el trabajo con gobiernos”.

“Cuidar a los pingüinos es cuidar el océano y proteger el océano es proteger nuestro futuro”. Pablo García Borboroglu, biólogo e investigador Conicet, fundador de GPS.

Los pingüinos no solo fascinan por su comportamiento o su resistencia, sino que son verdaderos indicadores biológicos. Su estado de salud refleja el del ecosistema marino. Cambios en su alimentación, en sus rutas o en sus poblaciones pueden dar pistas sobre alteraciones en el océano, desde el calentamiento del agua hasta la disminución de peces por sobrepesca.

Pablo “Popi” García Borboroglu fundó la organización sin fines de lucro en 2009. Foto: Silvestre Sere.

En la actualidad, las 19 especies de pingüinos que existen en el planeta enfrentan amenazas como el cambio climático, contaminación plástica, derrames de petróleo y degradación de hábitats. En particular, el caso del pingüino emperador enciende alarmas globales porque la pérdida de hielo marino afecta directamente su reproducción y pone en riesgo su supervivencia en las próximas décadas.

Día del Pingüino: inspirar para conservar

Una de las metas en esta fecha es acercar la ciencia a la sociedad. Este fue el motivo por el cual nombraron a los pingüinos con los nombres de figuras conocidas o el porqué de participar en documentales masivos. Se trata de construir un puente entre el conocimiento científico y el interés público. “Llevar chicos a una pingüinera es transformador”, señala García Borboroglu.

Foto: gentileza Jackeline Deely.

Ese mismo anhelo se replica en cada campaña, en cada dispositivo que envía señales desde el mar, en cada mapa que dibuja la ruta de un animal. Cada información colabora a contar una historia mayor.

El Día del Pingüino es un recordatorio urgente. Cuidar a los pingüinos es cuidar el océano, y cuidar el océano es cuidar el futuro de la población mundial. Mientras “Messi” y otros pingüinos se pierden en la inmensidad del Atlántico Sur, el equilibrio de todo un planeta se pone en juego.

Día del Pingüino: un trabajo sin fronteras

A través de la investigación científica, educación ambiental y protección de hábitats, desde Global Penguin Society, impulsan acciones para garantizar la supervivencia de estas aves marinas en más de 20 países.

Pablo “Popi” García Borboroglu es su fundador en 2009. Como doctor en Ciencias Biológicas e investigador de Conicet, recibió destacados reconocimientos internacionales por su rol en la conservación de estas especies.

Día del Pingüino: datos clave sobre estas aves marinas