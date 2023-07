“Blondi”, la película de Dolores Fonzi ya está disponible en Amazon Prime Video

Blondi (así, sin la “e” final de la célebre banda neoyorquina) pasó primero por la Competencia Internacional del Bafici, después por algunas salas de cine del país y hoy llega a la plataforma Prime Video de Amazon. La película, la primera dirigida por Dolores Fonzi, narra la historia de una mujer adulta que no ha dejado atrás ciertos comportamientos usualmente asociados a la primera juventud, la de una madre “soltera” de un hijo que tuvo a los quince años y con el cual mantiene una relación tan cercana que sólo puede compararse con la de una amistad íntima.

«¿Por qué me decís así: Mamá?”, le preguntará algo angustiada Blondi a Mirko, cuando una inesperada novedad la ubica, por primera vez en la vida, lejos de él.

La película, con mucha autorreferencia -según dijo Fonzi en la presentación-, narra el día a día de una joven madre y su hijo entrando a los 20 años, que viven como amigos: comparten gustos, consumen marihuana, van a recitales y toman alcohol. La única diferencia que se deja ver entre ambos es que Mirko (Toto Rovito) vive su edad con miras a un futuro, mientras que ella, Blondi, se encuentra anclada y sin ningún tipo de remordimiento, en una adolescencia que pareciera no terminar de largar. Se puede intuir en ello el nacimiento de Mirko cuando la madre tenía 15 años.

«Es una idea -explicó sobre los albores del proyecto- que fue madurando y mutando con el tiempo. Un guion que escribimos durante muchos años con Laura Paredes. El origen tenía que ver con escribir sobre una madre y un hijo que son como mejores amigos. Una madre inmadura y un hijo maduro o algo así. Después lo fuimos corriendo hacia una zona más lúdica e incorporando cosas que nos gustaban y más personales».

Sorprende, por ser una ópera prima, el gran manejo en la dirección de cámara ya desde la primera escena, con un cenital que se transforma en un americano secuencia. También la buena decisión que tuvo en la fotografía y el diseño de arte de la película.

«Blondi es un personaje medio idílico, casi una fantasía, pero que representa una mini utopía, digamos. Vínculos laterales, crianza colectiva, poder aprender de nuestros hijos, y jamás vincularse desde una autoridad, sino entender que siempre estamos aprendiendo juntos. No lo digo como dogma, es una película, un cuento, y es lindo de ver, si eso existe o no, no es importante para mi», dijo Fonzi sobre elfilme que ya etsá disponible para ver en steraming.