“Tantos canales y nada para ver”. Hubo un tiempo -y parece que fue hace una eternidad-, en el que esa era la queja habitual ante el menú que ofrecía la tevé por cable. Ahora, ocurre algo parecido pero ya no con los canales sino con las plataformas de streaming que tienen una oferta tan descomunal que nadie sabe bien qué ver o -peor aún- qué diferencia a una serie d e otra, a un policial de otro, a un guión de otro. La novedad del streaming dejó de ser solución para el entretenimiento en casa y se volvió para muchos una pesadilla por una razón parecida a la que vivían antes los que veían tevé por cable: demasiada oferta y nada para ver.



Las plataformas fueron durante algún tiempo, la evolución de la tevé. Se pavonearon con aquello de tener lo mejor de aquel mundo sin su molesto lado B: la publicidad. Ver cuando uno quiere y sin las molestas pausas de los avisos fue el leimotiv de ellos, y la razón de los televidentes para pagar. Pero ahora, quizás ya no sean distintas la televisión madre y el streaming. El 2024 será, para los argentinos, el año en que la publicidad ingresará al servicio de streaming, y el año de las fusiones.



En pocos días más, el 27 de febrero, HBO MAX se convertirá simplemente en MAX. Será algo más que un cambio de nombre. Después de su lanzamiento en mayo de 2023 en los Estados Unidos, MAX ofrecerá un catálogo ampliado de las series y películas del conglomerado Warner Bros. Discovery, además nuevas funciones de personalización. Y nuevos precios, claro.



Según informaron desde la compañía, el servicio contará con más de 37.000 horas de contenido -más del doble de lo disponible hasta el momento- , un material que pertenece a las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

Obviamente, el cliente seguirá encontrando los platos que hicieron fuerte a HBO: “Los Soprano”, “Sex and The City”, “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “The Big Bang Theory”, “Succession”.



Pero ahora, además, Max será la primera ventana de exhibición para películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, y también incursionará en el terreno de la transmisión de eventos en vivo, como las ceremonias de la temporada de premios del mundo del entretenimiento. Algo que ya viene probando su competir Star +(y en los Estados Unidos también Apple TV +), con muy buenos resultados.



Los que ya pagan por el servicio de HBO Max tendrán acceso a este nuevo servicio sin modificaciones en el monto ni en la modalidad de pago. Al menos por ahora. En cambio, los nuevos clientes deberán elegir entre tres planes de suscripción, cada uno de ellos con la opción de pago mensual o anual (la última permite un ahorro de hasta el 40% cuando el registro se realice directamente a través de la plataforma).

El plan “básico” con publicidad costará 2190 pesos + IVA por mes y permitirá acceder a todo el catálogo de Max en full HD, aunque en hasta en dos dispositivos en simultáneo como máximo.

El siguiente plan -ya sin publicidad- se denomina “estándar” y costará 2.890 + IVA al mes. A las características del anterior le suma la chance de realizar hasta 30 descargas de contenidos para ver sin conexión a internet.



Por último, el paquete más caro es el “platino”, que costará 3.490 pesos + IVA. Da la posibilidad de ver contenido en full HD y 4K y con sonido Dolby Atmos hasta en cuatro dispositivos a la vez. Además, los abonados del “platino” podrán realizar hasta 100 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión.



No es la primera plataforma que da este salto a la publicidad. El 29 de enero, Amazon Prime Video activó también su versión con anuncios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania. Y bastante antes, Paramount+, Peacock y Hulu tenían esa opción.

Streaming 2024: Netflix también suma publicidad



Netflix también lo probó (en octubre de 2022, en otras partes del mundo) y las cuentas, hasta aquí, parecen darle la razón a la gran N roja.



En los meses finales de 2023, de acuerdo aun informe que distribuyó la compañía, Netflix sumó 13,1 millones de abonados nuevos en todo el mundo. Fue el mayor crecimiento trimestral de su historia solo por detrás del primer trimestre de 2020, cuando el mundo estaba confinado por la pandemia de Covid-19 y todos consumían series y películas desde el hogar.



Lo que dice ese informe es que cuatro de cada 10 nuevos usuarios en el último trimestre de 2023 eligieron su opción más barata, la que incluye anuncios. Ese plan de suscripción ya tiene 23 millones de usuarios mensuales, frente a los 15 con los que contaba en noviembre.



A diferencia de lo que ocurrirá -por ahora-, con MAX, Netflix ya decidió en el resto del mundo que incluso quienes lo tenían contratado de antes irán perdiendo la suscripción básica sin anuncios. En Argentina todavía no se ha tomado esta decisión y aún no se puso fecha para lanzar el nuevo programa que, además de la publicidad en el servicio más básico, incluirá también la emisión de eventos en vivo.

Streaming 2024: la unión de Star + y Disney+



El otro cambio que ocurrirá en breve es la integración de Star + y Disney +. Aquí, esta fusión tendrá lugar en el segundo trimestre de 2024.



La distinción entre ambos servicios, que sólo se implementó en la región desde el desembarco por separado de Disney+ en noviembre de 2019 y de Star+ en agosto de 2021, dejará de existir con la incorporación de las producciones destinadas al público general y de deportes -a través de ESPN- en una misma y única plataforma con el catálogo familiar e infantil de Disney.



Así, los títulos de Searchlight, 20th Century Studios y FX, así como los eventos en vivo y deportivos, pasarán a compartir la grilla de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, sumados a los contenidos creados íntegramente en América Latina. Los precios aún no se dieron a conocer.



Pero el horizonte de las plataformas de streaming es sumar publicidad a sus contenidos, un poco porque todas entienden que llegaron al techo de suscriptores posibles y otro poco porque quieren sumar dinero a sus arcas para producir más series y películas. Como sea, serán cada vez más parecidas a la tevé que conocimos siempre.