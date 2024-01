El Peligro de los Vientos lleva su música al festival El Primer Color, en San Martín de los Andes

No la tienen fácil los festivales “este verano. Pero, sobre todo, no la tienen fácil los festivales autogestivos que se corren del mainstream y bucean en aguas de la siempre muy interesante escena emergente. Hasta no hace mucho, acaso debamos viajar hasta el verano previo a la pandemia, la región disfrutaba de un circuito de festivales estivales que se extendían desde el valle a la montaña. Malas noticias: no queda casi ninguno. Pero una buena: El Primer Color, sí.



El festival de música emergente que, desde 2017, promueve bandas emergentes de acá y de más allá (tendrá este viernes una nueva edición, bien local, es cierto, pero no por eso menos interesante. Su lineup estará encabezado por El Peligro de los Vientos, además de contar con el local Trucha, el joven músico sub 20 que este año será parte de Lollapalooza.



La edición 2024 tendrá lugar en Espacio Trama con un primer momento al aire libre con acceso libre y gratuito, donde se ofrecerá una jam de rap con micrófono abierto y una ecoferia. Desde las 20, y en modo indoor, comenzarán los shows de Trucha, Valentina y El Peligro de los Vientos, con entradas a la venta en boletería de Espacio Trama y por sistema a través de Entradaweb. Cierran la noche Dj set a cargo de Ivo BNK y VJ Set Luigi Long.

«La sensación»: historia de un long play



El Peligro de los Vientos, proyecto musical del neuquino Gastón Delucca, sigue tocando su última joya: “La sensación”, nada menos que su primer LP, edita a fines de mayo del año pasado. Porque El Peligro de los Vientos tenía dos EPs y un puñado de singles editados, pero Delucca sentía que le faltaba algo. O que quería hacer algo que aún no había hecho: un LP.



“Cuando comencé con El Peligro de los Vientos edité Marea, que fue el primero de los dos EPs. Después, unos cuantos singles y en 2020, en pandemia, saqué Perdido en el tiempo, el otro EP con cinco canciones. Entonces, comencé a trabajar en la idea de un disco más largo, con más canciones. Quería tener un disco. Amo mis EPs, pero sentía que eran cortitos, breves y yo quería algo más extenso donde se pudiera desarrollar un concepto sonoro. En 2021, me puse a pensarlo, ver qué canciones salían y comencé a sacar canciones”, le cuenta Gastón a Diario RÍO NEGRO.

Gastón Delucca, el nombre y el hombre detrás de El Peligro de los Vientos. (Foto: Karen Roa)



“La sensación” es un disco hecho de canciones que suenan diferentes a las de los trabajos anteriores, en parte porque tiene menos máquina y más trabajo humano: esta vez, las cosas se resolvieron en el estudio. “Yo siempre me basé en componer desde la compu con el Ableton. Ya de ahí la música parte de una estética medio mecánica o tecnológica, porque no estoy con la banda. Cuando decidí grabar el disco tuve que pasar todo ese trabajo a estudio y ese trabajo fue clave porque tenía todos los instrumentos en la placa de sonido y, al pasarlos al estudio, cambiaron porque aparece otro juego, otras intensidades y las posibilidades que te da estar con los músicos. Entonces, como que agarra cierta consistencia, un poco más humana por así decirlo y que las separa de mis EPs anteriores que tenían más computadora. Esta vez fue 100 por ciento estudio que era también lo que quería. Fue encerrarnos en el estudio Vrulerías, de Cipolletti, y rever todo lo que ya estaba grabado y preproducido y sacar el toque, los efectos y la forma de cantar.



Influido por los sonidos de Bandalos Chinos, Emma Horvilleur y Tame Impala, Delucca siente que las canciones del disco son más poperas que las anteriores, mas escuchables, más amigables al oído. Las canciones surgieron de un proceso lúdico de jugar con palabras y sonidos hasta encontrar(les) el rumbo y el sentido de unas con otras hasta dar con las que respondía a su búsqueda para dar forma al disco que finalmente terminó siendo “La sensación”.

«La sensación»: data técnica

Todas las canciones compuestas por El Peligro de los Vientos (EPDLV)

PROD El Peligro de los Vientos y Coco Gonzalez Ponto

MIX Coco Gonzalez Ponto

MASTER por Audio Warrior.

DRUM DR Sacha Arrupe

COVER ART & LOGO Eluney Delucca

Grabado entre julio y diciembre del 2022 en Estudio Vrulerias (Alto Valle Patagonia Argentina). Baterías y drum doctor por Sacha Arrupe, excepto en track 10 por Coco Gonzalez Ponto. Bajos de track 4, 7, 9 y 10 por Juanjo Varvasini. Coros por Melina Plaza, Silvio Fernández, Sacha Arrupe, Coco Gonzalez y Juanjo Varvasini. Arte de disco por Eluney Delucca.

El disco se logró gracias al apoyo del INAMU

Industria Argentina.

Disco es Cultura.