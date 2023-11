Este sábado, Fito Páez llega a Neuquén con su gira «El Amor 30 años Después del Amor»

Este fin de semana, Fito Páez vuelve a Neuquén. Mucho años pasaron de la última vez que el aclamado músico rosarino tocó por última vez en el Alto Valle. Fue en mayo de 2015, cuando presentó, en el Cine Teatro Español, su por entonces último disco, “Rock and Roll Revolution”, editado a fines del año anterior. Muchos años y unos cuantos discos pasaron desde entonces.



Pero este sábado, poco más de ocho años después de aquella última vez, Páez tocará de nuevo en la ciudad capital aunque en circunstancias muy distintas a las de entonces: vendrá, en el marco de “El Amor 30 años Después del Amor Tour”, a presentar su sorprendente reversión de un disco que, hasta que lo rehizo, parecía intocable. Hablamos de “El amor después del amor” y su correlato “EADDA 9223”, editado en mayo pasado.

Fito Páez tocará este sábado, a las 21, en el Espacio Duam (San Martín 5901). La entradas, desde $18500, están disponibles por sistema a través de moodlive.com,ar.

Dijimos sorprendente reversión porque cuando el propio Páez anunció, a mediados del año pasado, que iba a rehacer “El amor después del amor”, dos preguntas atravesaron a varias generaciones atravesadas por ese maravilloso disco editado el 1° de junio de 1992: ¿para qué?, ¿por qué? La respuesta la supimos cuando escuchamos “EADDA 9223”.



En palabras del propio Páez: “Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta. Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso. En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”.

Últimas noticias de Páez



Luego de los singles/videos “Brillante sobre el mic” junto a Ángela Aguilar, “Sasha, Sissí y el círculo de baba” con Mon Laferte y “La Verónica”, acompañado por Nathy Peluso es el turno ahora de presentar el clip de “La Rueda Mágica” , junto a Andrés Calamaro y Conociendo Rusia.

Las imágenes fueron registradas en el show que Fito brindara en el Auditorio ‘Paco Martín’ del Parque Torres, Cartagena (Murcia) el domingo 16 de julio de 2023, en el marco de su gira por España con el tour que este sábado lo traerá a Neuquén.

Sus invitados en el nuevo álbum, Andrés Calamaro y Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), se subieron al escenario para recrear esta enérgica versión en una noche mágica.



En palabras del propio Fito: “En la versión original estuvieron Charly García y Andrés Calamaro porque sentía que había un fuerte vínculo entre los tres a través del tiempo y que, finalmente, todos nos habíamos ido de casa para tocar Rock & Roll. Así pasó la vida, pasó el tiempo, yo me hago muy fan de una banda que se llama Coki & the Killer Burritos, que tiene una manera muy especial, muy única de armar sus bases: baterías y guitarras sin bajo, que tomamos para armar toda la introducción del tema. Y después pensé que la voz de Charly la haga Andrés y la voz de Andrés la haga un artista que continúe hoy con su legado, que es Mateo Sujatovich. Cuando los dos cantan juntos, crean una sonoridad increíble”.



El álbum “EADDA9223” tuvo una gran aceptación en todos los países de habla hispana, por la brillante perfomance de Fito junto a los notables artistas que lo acompañan, y sobre todo por coincidir en el concepto de que cualquier obra musical puede ser revisitada, especialmente cuando viene de la mano de su propio autor.

De esta manera, mientras continúa su gira, Fito suma un nuevo video a la saga relacionada con “EADDA9223”, luego de la publicación de “Brillante sobre el mic”, junto a Ángela Aguilar; “Sasha, Sissí y el círculo de baba”, con Mon Laferte; y “La Verónica”, con Nathy Peluso.