Guillo Espel rescata la obra musical de Manolo Juárez con un disco grabado en Viedma

El compositor y guitarrista Guillo Espel a fines de agosto su último trabajo discográfico, “Juárez desde Juárez «, una mirada desde el piano de la obra Manolo Juárez, acompañado del Ensamble Atlántico de la Orquesta Sinfónica de Río Negro, bajo la dirección del maestro Martín Fraile Milstein, y la pianista Fernanda Morello.

Grabado en vivo el 14 de abril de este año en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, el disco viene a rescatar la obra pianística de uno los compositores que fue parte, en su momento, de lo que se consideró la renovación del folclore argentino de mediados de los 60, junto con Waldo de los Ríos y Chango Farías Gómez, entre otros.

Guillo Espel construyó “Juárez desde Juárez” a partir de los manuscritos de piano obras grabadas que no tenían partitura y bocetos musicales que el propio Juárez le había cedido. Guillo considera a Manolo Juárez su maestro en composición.

Sensible, creativo, generoso, perceptivo y una gran persona, puede traducir en música su enorme paleta sonora y pintarla con sutilezas varias, distintas. En diálogo con Río Negro, el músico se refirió al disco y a su trabajo como creador, director de orquesta y guitarrista:

P: ¿De qué se trata «Juárez desde Juárez»?

R: En distintas oportunidades fui convocado a realizar conciertos sinfónicos o de cámara sobre las obras de música popular de Manolo Juárez.

Pensé en una forma distinta de encarar la obra de Manolo. Una manera que aporte y permita un desarrollo de la música en cuestión en un futuro próximo. Algo así como acercar las posibilidades de esas músicas a otros intérpretes; generar algo dinámico y continuo, entonces realicé la curaduría de los manuscritos de piano de Juárez, trabajé también sobre los bocetos y me puse a desgrabar los pianos de las obras que nunca fueron escritos. Así, completé un registro en partituras, de todas las obras propias de Juárez grabadas por él mismo en sus álbumes, lo que permite ver en detalle su pianismo y su pensamiento compositivo desde el instrumento. La premisa fue orquestar «desde Juárez» para visitar la música del pianista y compositor de este modo.

Este concierto es una mirada instrumental libre a partir de la interpretación específica de Manolo al piano sobre esas obras. No se trata de un acceso a partituras de las obras, sino a la interpretación específica de Juárez sobre esas composiciones desde su piano. Por supuesto, se trata de obras de raíz folklórica que es la música que Manolo hacía como intérprete. Allí hay baguales, vidalas, zambas, chacareras, preferentemente músicas de la región norte de nuestro país, que era el terrero donde la música de Juárez fluía.

P: ¿Cuánto tiempo lleva escuchar el disco?

R: El álbum es un concierto tomado en vivo, en la ciudad de Viedma, Río Negro, el 14 de abril de este año. El concierto duró algo más de una hora y limpiando espacios entre los temas quedó reducido a algo más de 55 minutos de registro. Claro que la escucha de un disco y en particular éste, que contiene 30 o más años de desarrollo compositivo de un músico, puede escucharse en varios tramos y formas y eso puede implicar muchas horas de atención y disfrute. También es cierto que el álbum está en todas las plataformas y, tal como se escucha música hoy en día desde esos dispositivos, uno puede escuchar una sola obra o varias, parar, volver y demás, con lo cual cualquier tiempo de escucha es posible.

Guillo Espel, Fernanda Morello y Martín Fraile Milstein, artífices de un disco imprescindible

P: ¿Cómo y con quiénes lo grabaste?

R: La toma original se hizo en el Centro Cultural Municipal de Viedma, la sala más importante de la Ciudad y se hizo con el equipo de trabajo de la Orquesta. Los intérpretes fueron la pianista argentina Fernanda Morello como solista y los Ensambles Viento Sur y Atlántico, que son desprendimientos de la Orquesta Filarmónica local, dirigidos por Martín Fraile Milstein. Luego hice la masterización y edición en Buenos Aires, con Ariel Gato, el ingeniero y artífice del estudio Punto.Ar, donde yo grabo hace varios años. Trabajar con Ariel es siempre un placer y un lujo por su escucha y su dedicación artesanal para con los artistas y particularmente para con mi trabajo.

P: ¿Cómo apareció este disco? ¿Qué te inspiró para su realización?

R: En realidad fue un encargo. Vos sabés Paula, que se me convoca bastante para producir y organizar músicas y proyectos de varios artistas que me honran al ofrecerme su confianza. Lo hice en estos años para Abel Pintos, David Lebón, Antonio Agri, Lito Vitale, entre muchos más. Tuve hasta el honor que en 2008 Anna Netrebko, la gran soprano rusa haya grabado un arreglo mío de una obra de Carlos Guastavino en uno de sus álbumes editado por la Deutsche Grammophon que es el sello discográfico más importante del mundo en música clásica.

En este caso hubo dos solicitudes previas sobre la obra de Manolo Juárez y entonces trabajé en esa dirección, desgrabando el piano, poniendo el foco en lo más genuino de su pensamiento desde su propio instrumento. Finalmente, la tercera producción que se planteó con este repertorio pudo llevarse a cabo y terminó siendo el álbum que estoy presentando.

Me encantó escribir para el piano solista de Fernanda Morello, que es una excelente pianista con la que ya había hecho un álbum («Once mujeres» 2014) y con quien cada tanto nos reunimos para varios proyectos que surgen.

P: ¿Qué hay de la grabación fina? Tiene las sutilezas musicales que solés cuidar en tus trabajos.

R: Bueno, ¡me siento muy halagado con la pregunta! ¡Ojalá mi música tenga siempre la sutileza que describís! Es verdad que cuido muchísimo los detalles, que pongo mi impronta, que el valor más importante que tengo es mi lápiz escribiendo música, mi estilo, mi «marca registrada» y entonces todo lo que hago intenta cuidar ese capital. Por otra parte, si lo que hago no me convence a mí, no me emociona o no lo siento tan sutil y musical como indicás, no tiene objeto que lo muestre. Soy muy autocrítico con lo que hago. Esto implica mucho esfuerzo y a veces, fricciones internas muy fuertes, pero el resultado final es muy satisfactorio. Hoy me siento pleno y feliz con este trabajo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo.

En lo técnico y descriptivo en sí, te diré que, si bien es un álbum para un piano solista, las intervenciones del resto del ensamble son importantísimas, son mi sello más distintivo, ya que los arreglos que hice sobre las obras de Juárez están expresados por esos instrumentos. Se trata de un diálogo entre el piano y el ensamble instrumental, que por momentos es prioritariamente con cuerdas y luego alterna con los vientos. Hay una paleta de colores sonoros muy rica para escuchar.

P: ¿Cómo fue la repercusión del disco?

R: Estoy impactado porque la crítica periodística y el público está recibiendo este material con muchísimo entusiasmo. No pensé que tuviera tanta y tan buena repercusión. Se trata de un trabajo muy introspectivo. Yo digo que es una mirada sobre otra mirada. Es decir, es mi mirada solitaria sobre la obra de Manolo Juárez, quien escribió estás músicas en su profunda intimidad. Se trata casi de un secreto develado, poder encontrarse con una interpretación sonora de un tesoro que no era propio. Todo esto conmueve, implica generosidad de mi parte, además de mucha ansiedad y sensibilidad por los materiales que trabajé. Te cuento además que Manolo Juárez fue mi amigo durante casi cuarenta años. Ese tiempo es literalmente una vida, entonces la identidad de uno se formó en ese trayecto. De allí que también para mí, es muy importante la repercusión que tiene, ya que son músicas que yo escuché desde chico y que aún hoy forman parte de mis fantasmas. O sea, estuve escribiendo, haciendo una mirada, como vuelo rasante, sobre un misterio que me acompañó todo este tiempo. No es un dato menor, ni responde a una época particular de mi vida, sino a mucho más.

P: ¿Cuántos temas tiene?

R: Son diez tracks pero que incluyen quince temas ya que algunos están planteados a modo de suite. Lo importante es que se trata de la obra completa de Manolo Juárez en su repertorio de música popular. Se excluyeron solamente tres temas cantados que Manolo escribió en coautoría porque el concierto era por completo instrumental. Manolo era además un intérprete importante. Sus discos tenían la gran mayoría temas de otros autores, pero rescaté los que eran propios de él para mostrarlo esencialmente como compositor.

«Juárez desde Juárez

Tiempo Reflejado (Momento n° 1 | Para el Chango Farías Gómez | Santiago del Estéreo) 9’39»

02. Vidala 3’35»

03. Cueca para Daniel Homer 2’03» (Cuarteto de cuerdas)

04. Tarde de Invierno 4’32»

05. Noche de Invierno 5’46»

06. Presencia del diablo 4’16»

07. Grupo de Familia (Pablo y Alejandro | Beatríz | Mora) 12’06»

08. Vidala de Hindemith 2’14» (Quinteto de vientos)

09. Baguala | Chacarera sin segunda 9’09»

10. Chacarera sin segunda (bis) 2’06»

Todas las obras escritas por Manolo Juárez a excepcíón de «Noche de Invierno» (Guillo Espel – Manolo Juárez) y «Presencia del Diablo» (Oscar Taberniso – Manolo Juárez).

Grabación directa a dos canales del concierto realizado el 14/04/23 en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, Río Negro.

Dirección artística, curaduría y arreglos: Guillo Espel

Piano Solista: Fernanda Morello

Ensamble instrumental: Victoria Carranza, Yramalú Gómez , Gabriela Iglesias, Isabel Oliveros, Jazmín Velarde (Violines), Alejandro Uriarte (Viola), Axel Rubiolo, Maximiliano Medina (Violoncello), Natacha Rutinelli (Contrabajo),Matías Laborde (Percusión), Leandro Spelzini, Edelvais Montani (Flautas), Gabriel Fonseca (oboe), Bruno Casalini (clarinete) , Ignacio Goya (Fagot), Carlos Mirelles (Corno).

Invitado: Guillo Espel (Percusión en 10)

Dir: Martín Fraile Milstein

Edición de video, fotografía y grabación en concierto: Julián Chalde

Edición de audio, mezcla y masterización: Ariel Gato en Punto.Ar

Arte y Gráfica para la Orquesta Filarmónica de Río Negro: Pablo Bernasconi

Producción ejecutiva fonográfica: Guillo Espel