Keith Richards y Mick Jagger: por siempre un rolling stone

«¡Ladies and gentlemen… The Glimmer Twins!» O bien, en un castellano literal, Los Mellizos Destello. Ahora lo sabemos (siempre lo supimos) The Rolling Stones siempre se trató de ellos: en 1961, sentados en algún banco de la estación de Dartford hablando de música o en 2023, sentados en el living televisivo de Jimmy Fallon… hablando de música. Antes como ahora, Mick Jagger y Keith Richards fueron, siguen siendo y serán The Rolling Stones.



El miércoles pasado, los únicos miembros originales de la banda formada hace 61 años, junto a Ron Wood, su guitarrista estable desde hace casi 50 años, fueron entrevistados Fallon, ante quien presentaron el lanzamiento de “Hackney Diamonds”, el primer disco de la banda con canciones nuevas desde “A bigger bang”, de 2005, que se publicará el 20 de octubre.

Ese mismo día, durante la entrevista en el Hackney Empire Theater ubicado en el barrio londinense que da título al nuevo disco de la banda, los tres stones presentaron por fin, nueva música propia: el single “Angry”, un destello riffs canónicos de la inconfundible factoría Richards que remite a los riffs de fines de los 70 y comienzos de los 80, cuando la banda estableció su sonido definitivo como quedó comprobado en este nuevo single.



Si alguien corporizó como ninguno el ser stone, esos fueron, si dudas, Mick Jagger y Keith Richards. Juntos dieron forma a “la banda de rock & roll más grande del mundo” o, como los definió Marianne Faithfull: “una corporación”.

Jagger y Richrads fueron los líderes naturales de la banda desde el momento mismo en que se conocieron en Dartford. Lo supo inmediatamente Andrew Loog-Oldham, mentor de los Stones. Por eso siempre tuvo en la mira a Brian Jones, líder musical indiscutido del grupo, pero falto de carisma y versatilidad necesarias para hacer de una gran banda de blues la banda de rock más grande del mundo”.

El destino -el comportamiento errático del propio Brian, hay que decirlo- hizo que el guitarrista falleciera en julio de 1969 dejando liberado el camino al liderazgo corporativo de Los Mellizos Destello. Fue desde entonces que The Rolling Stones –disolución de The Beatles mediante, también hay que decirlo- construyó su reputación en el corazón del negocio del entretenimiento. Reputación que, a sus 80 años, los mantiene vigentes, creativos y activos como bien puede verse y escucharse en “Angry”.

Arte de tapa de «Hackney Diamonds», el próximo disco de Los Rolling Stones.



Jagger y Richards comenzaron a llamarse The Glimmer Twins entre fines de 1968 y comienzos de 1969 como una broma interna, durante un viaje de vacaciones embarcados en un crucero. Un matrimonio adulto mayor estaba intrigado por las figuras de ambos músicos y sus respectivas novias, Marianne Faithfull y Anita Pallenberg.

Desde entonces, utilizaron la frase The Glimmer Twins para firmar colaboraciones compositivas con los Stones y la producción de los discos cuando estuvo a cargo del dúo. Hoy, ambos mantienen vivo el corazón de una banda (todavía) inextinguible.

La foto que ilustra la presentación del nuevo material (y esta nota) es extraña: allí están ellos, riendo, camino a una nueva aventura Jagger, Richards y Wood con sus 80, 79 y 76 años, respectivamente. Al mismo tiempo, muestra el paso inevitable del tiempo y la inevitable extinción de la banda porque así es la vida más allá del rocanrol.

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards conversan con Jimmy Fallon sobre «Hackney Dimanods».



Solo dos de aquellos Stones de 1962 siguen allí. El resto, ya no. Dos de ellos, Brian Jones y el irremplazable Charlie Watts, fallecidos, aunque por razones bien diferentes uno de otro. Y otros, por decisión: Mick Taylor, reemplazante de Jones en 1969 y reemplazado por Wood en 1976; y Bill Wyman, el bajista original nunca reemplazado oficialmente, aunque a esta altura Darryl Jones es desde su ingreso a la banda 1993, un stone más.

Ahora, con Steve Jordan en la batería que hasta agosto de 2021 fue propiedad del (¿ya lodijimos?) irremplazable Charlie Watts, The Rolling Stones está listo para una nueva aventura musical. ¿Qué decir de “Angry” y qué esperar de “Hackney Diamonds”? Nada y todo, a la vez. Nada (en especial, aclarémoslo) porque ya lo han dado todo y qué sigan dándonos música es todo lo que podemos esperar de ellos.

“Hackney Diamonds” llegará el próximo 20 de octubre, será el primero de la banda desde “Blue & Lonesome” la colección de standards de blues editada en 2016, y 18 desde “A bigger bang”, el último con música original. Pero sobre todo será el primero sin Charlie. ¿Acaso no hubiera sido la coartada perfecta para dejarlo allí? “No es que nos hayamos retirado, es que no podemos sin Charlie” es una frase nunca dicha por los Glimmer Twins y que nunca oiremos de parte de ninguno de ellos porque, si eres rockeros sabes esto: o mueres a tiempo para eternizar tu juventud rockera o rockearás hasta el final.