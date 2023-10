Mañana llega a las librerías el libro de Britney Spears en el que habla de Timberlake y Colin Farrell

A 41 años, Britney Spears publica su libro de memorias, un éxito de ventas antes de llegar a las librerías, apenas dos años después de haberse librado de la tutela de su padre. «The Woman in Me» sale a la venta el martes en una veintena de países (Simon&Schuster en Estados Unidos, Plaza&Janés en España).

Según los medios de comunicación estadounidenses, Simon&Schuster le habría pagado más de 15 millones de dólares a la cantante de «Work Bitch» por sus revelaciones.

La editorial ha guardado celosamente bajo llave las confesiones de Spears, que sigue preocupando a sus fans con los videos caseros que publica ocasionalmente en Instagram.

«Revivir todo eso ha sido apasionante, desgarrador y emocionante», declaró la cantante a la revista People, la única que pudo publicar las primeras páginas de este best-seller, ya en los primeros lugares de preventa de Amazon.

La intérprete revela en esas primeras confesiones que se sometió a un aborto mientras mantenía una relación con otra superestrella del pop, Justin Timberlake, entre 1999 y 2002: «Una de las experiencias más difíciles de mi vida», explica. «Si la decisión hubiera sido solo mía, no lo habría hecho nunca» añade Spears, que luego tuvo dos hijos.

«Por un breve momento, pensé que podía haber algo ahí. Las decepciones en mi vida sentimental eran solo una parte de lo aislada que me sentía. Me sentía muy incómoda todo el tiempo», explicó.

En otro de los capítulos habla sobre su relación con Colin Farrell, en el año 2003, algo que duró solo dos semanas. Aunque dicen que se llevaron muy bien al principio, teniendo «sexo duro», ella describió el resto de su relación como una «pelea de dos semanas». Según Time, así lo explica la artista en su libro: «Pelea es la única palabra para describirlo. Estábamos uno encima del otro, luchando con tanta pasión que era como si estuviéramos en una pelea callejera».

Farrell siempre dijo a los medios que no tenía una relación con ella, aunque Spears siempre ha mantenido que sí, pero no era «nada serio».

Es la primera vez que la cantante habla después del fin de la tutela que le impuso un juez en 2008, cuando atravesaba una profunda depresión, tras separarse de su esposo en la época, Kevin Federline.

La estrella se volvió a casar en junio de 2022 con Sam Asghari, antes de que éste le pidiera el divorcio apenas catorce meses después.

La vida de Spears está lejos de ser un cuento de hadas. A los doce años formaba parte del club Mickey Mouse, una cantera de fenómenos artísticas en Estados Unidos. A los 18 logró un éxito mundial con «Baby One More Time», que es a su vez el título de su álbum.

Le siguieron ocho discos, entre ellos «Oops I did it again» (25 millones de ejemplares) o «In the Zone» (10 millones). En 2001 interpretó el éxito «The Way You Make Me Feel» al lado de la leyenda del pop Michael Jackson (1958-2009).

En 2007 se produjo el descenso a los infiernos. Aparecieron fotos de ella rapándose al cero la cabeza en una peluquería. Al año siguiente su padre tomó las riendas de su vida. La tutela, que le impidió acceder a su dinero e incluso a viajar libremente, recién terminó en 2021, tras una larga pelea legal.

Años después, contó cómo era obligada a trabajar y salir de gira, y contó que su teléfono estaba siendo monitoreado. En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles disolvió la tutela del padre y, durante un testimonio impactante que fue televisado, la cantante reveló que, debido a la tutela, se le había impedido quitarse un dispositivo anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos.

«Simplemente quiero recuperar mi vida», dijo la estrella del pop ante la corte en 2021. Desde que obtuvo su libertad, Spears contrajo matrimonio con su novio Sam Asghari, colaboró en una canción con Elton John y durante meses preparó las memorias que se publicarán y llegarán mañana las librerías de todo el mundo.