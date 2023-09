Raly Barrionuevo presentará este fin de semana «A solas y sin libreto», en Neuquén y Zapala

A sus 51 años, la voz siempre joven de Raly Barrionuevo vuelve a la región para ofrecer su show acústico “A Solas y sin Libreto”. Serán dos conciertos íntimos, cercanos al público como le gusta a Raly. Uno de ellos, el primero de los dos, será este sábado, a las 20, en el Club Pacífico ( Córdoba 153, Neuquén); y el otro, el domingo a las 20:30, en el Cine Teatro Municipal “Amado Sapag” (Av. San Martín 255, Zapala). Las entradas de 7000 pesos, podrán adquirirse por sistema en entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro zapalino.



Neuquén y Zapala son dos lugares que conoce bien y en donde se garantiza un repaso de los momentos más destacados de su extensa trayectoria, con sorpresas y el color que Raly nos tiene acostumbrados. Además de Raly, el escenario recibirá al músico Javier Carrasco, “El Moro”, que tiene una carrera folklórica destacada y habrá una proyección del artista visual Gastón Pereyra”.

En este caso, la gira se llama “A solas y sin libreto”, y refleja un momento muy personal del cantautor, que compartirá con amigos invitados dos noches que prometen ser memorables.

El músico contó: “Comencé hace muchos años siendo un muchacho con una guitarra y un puñadito de canciones; y es lo que sigo haciendo de alguna manera u otra. Esta etapa que ha comenzado ahora, de cantar solo, es muy importante para mí. Me he estado preparando muchos años para disfrutar de otra manera la música… Armo listas de canciones y hago otras. Dejo que suceda, cada concierto serán las canciones que vayan surgiendo”.

Raly, con paciencia y ternura, intercambió preguntas por respuestas con Diario RÍO NEGRO sobre los shows que dará en al región, sobre su carrera y sobre qué significa volver cada tanto a esta parte de la Patagonia norte.

P: ¿Cómo describirías tu último disco “1972”?

R: Es un disco de interpretaciones de otros músicos. Mi último disco con canciones propias fue “La Niña de los Andamios”. Ahora estoy terminando de grabar canciones nuevas que todavía no salieron.

P: ¿Qué canciones no pueden faltar en el repertorio que darás? ¿Cuáles considerás que son tus clásicos?

R: Tengo canciones que de alguna forma ya son clásicos, que si no las hago el público me mata (risas). Son esos misterios que suceden. “Zamba y Acuarela”, “Chacarera del Exilio”, “Cuarto Menguante”, son canciones que disfruto mucho cantarlas.

P: ¿Esta vez te acompaña algún músico?

R: Solo, solito nomás (risas).

P: Es infinita la cantidad de artistas con los que compartiste escenario y discos ¿Qué te aportan en lo personal y en lo artístico los músicos con los que has compartido escena y estudio de grabación?

R: He compartido con muchos artistas de Argentina y de afuera del país también, siempre son experiencias lindas de compartir en las que uno aprende mucho y se enriquece con y de la música, con la mirada del mundo que ellos tienen.

P: Generalmente tu trabajo suele ser autogestivo

R: Sí, tratamos de llevar la autogestión al máximo. Simplemente, disfrutar de hacer música, sin estrategias, ser agradecidos con el público que nos hace el aguante, nos acompaña y comparte los conciertos, hace el esfuerzo de pagar la entrada. Todo eso es algo muy hermoso, trato de ser agradecido y corresponder al público con la música que hago.

P: ¿Qué recuerdo tenés de la zona?

R: Muchos, muchísimos porque tengo muchas andanzas por allá. Los amigos de Plottier, los amigos de la fábrica recuperada Zanón, en la que estuve muchas veces tocando, en Neuquén también, en el interior de la provincia… Se van acumulando los años y también las experiencias, los lugares visitados y la gente con la que uno a ha podido compartir.

P: Cuando miras para atrás y ves que tenés 15 discos ¿Qué síntesis, si es que se puede, hacés de semejante recorrido?

R: Diría que tengo la tranquilidad de que cada disco representó el momento en el que estaba viviendo. No fueron parte de una estrategia de marketing pensada, al contrario, fueron parte de la vida que he ido llevando, los aprendizajes, los errores, las alegrías y los dolores que me han tocado vivir. Es autodescriptiva a pleno mi discografía y eso es una tranquilidad enorme.

P: ¿Cómo funcionan la nostalgia, la soledad, el amor y esas cuestiones humanas a la hora de escribir?

R: Lo mío es autodescriptivo todo, lo que voy viviendo lo voy volcando en las letras.

P: ¿Qué diferencias existen, a nivel musical, entre el Raly de hoy y el de hace 30 años?

R: (risas) Seguramente que las hay. En un punto sigo siendo ese muchachito que tuvo la idea de irse de su casa con una guitarra y seguir componiendo canciones, que es, básicamente, lo que sigo haciendo.

P: ¿Alguna vez te agotás?

R: Me he cansado muchas veces y he parado cada vez que me canso. Por suerte, no me cansa la forma en la que estoy tocando ahora en solitario.

P: ¿Cuál serán los espectáculos en Neuquén y Zapala?

R: Como siempre, reencontrarme con el público con el que ya nos conocemos. Supongo que habrá gente que nunca me escuchó y espero que les guste y les mueva alguna fibra emocional, eso siempre anhelo que suceda en mis conciertos. Nunca son programados, los shows nunca van a ser iguales, ni siquiera lo serán los que dé entre Zapala y Neuquén. No tengo un plan a seguir. Eso invita a vivir sensaciones que son como dejarse llevar por lo que sucede con la música en vivo, me da adrenalina y emoción.

