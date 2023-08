Todos estos años de música: Hugo Fattoruso celebra sus 80 con una gira por Neuquén y Río Negro

El 26 de julio de 1943, en el suburbio londinense de Dartford, nacía Mick Jagger. Para entonces, hacía casi un mes que había nacido, en Montevideo, Hugo Fattoruso. Vaya revuelo que se armó en el mundo en torno a los 80 años del frontman de Los Rolling Stones. Nosotros, en cambio, hablaremos de “Elhugo”.

A sus 80 años recién cumplidos, el músico uruguayo mantiene una vigencia que desafía al tiempo. Activo en escena como en el estudio, el multiinstrumentista compone, graba, toca y gira por el mundo como si esa cifra redonda que le devuelve el calendario fuera apenas eso: una cifra redonda y nada más. Y nada menos, claro.



Lleno de proyectos en el corto y mediano plazo, entre ellos una gira de varias semanas por Japón el próximo mes, más una serie de discos listos para ser eidtados y otros tantos en proceso de grabación, Hugo Fattoruso, hacedor de la música popular rioplatense contemporánea, llegará este fin de semana a la región para una intensa serie de presentaciones -en el marco de su celebrado cumpleaños, por cierto- que comenzarán mañana sábado en Bariloche y que continuarán por Lago Puelo, San Martín de los Andes y Zapala, para cerrar en Neuquén el jueves 17 y en Roca el sábado 19 (ver abajo).

Fattoruso llegará con HA Dúo, el proyecto que lo une a la percusionista Albana Barrocas y con el que suele moverse cada vez que se mueve de su Montevideo natal. Ha Dúo es quizás su proyecto musical más activo, acaso por tratarse de un proyecto de dos, pero no es el único proyecto activo en la vida de “Fatto”.



Ya instalado en la ciudad de Buenos Aires, hace unos días el músico atendió el teléfono del hotel donde se alojaba para dialogar con Diario RÍO NEGRO sobre esta gira por el sur que lo traerá nuevamente a la región, sobre cumplir 80 años, su historia con la música, pero también su presente y futuro en ella.

“Sucede que tenemos un repertorio muy amplio con Albana, con nuestro HA Dúo, hay de todo, todos temas picantes, elegimos los más poderosos de nuestro repertorio. Tenemos tres discos grabados, dos vinilos, dos EPs que fueron grabados para Japón, tenemos un repertorio muy grande y muchos otros temas que aún no han sido grabadas”, cuenta Hugo, dando muestras de su vigencia creativa.

Dos Orientales, el proyecto que Hugo Fattoruso comparte con el percusionista japonés Tomohiro Yahiro.



El repertorio de HA Dúo ofrece temas en formato canción y composiciones instrumentales para que los músicos tengan su espacio de improvisación, aclara Hugo. Y es en esa improvisación que tanto él en piano, sintes y teclados varios, como Albana en batería y percusiones varias demuestran su versatilidad, creatividad y, sobre todo, su capacidad de (con)fluir. En HA Dúo se combina lo electrónico y lo acústico, lo tradicional y lo experimental.

“Yo soy medio romántico, o bastante”, apunta Fattoruso entre risas. “Entonces hay unas letras románticas y otras que pintan el barrio, los tambores, el candombe, la mama vieja, el granillero y todo lo relativo a lo afro de Montevideo”.



La historia de Hugo Fattoruso con la música comenzó en su casa montevideana, donde se escuchaba música todo el tiempo. Su madre ponía la Radio Oficial, que pasaba música clásica, ópera y zarzuela y su padre era amante del jazz blanco de Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, y el jazz negro de Louis Armostrong, Duke Ellington. Y su tío Tito, que vivía con ellos, que era “un gardeliano incurable”.



La puerta de entrada a la música fue la propia música. “Fue la música la que me invitó, me llamó, me sedujo, me hipnotizó”, confiesa. “Estudié un poco, ahora estudio más que antes y sigo practicando el instrumento, las manos tienen que estar en forma. Como un deportista, debemos estar forma, estudiando, ensayando, componiendo, que es otra de las partes de nuestra tarea yo diría diaria”.

Los Shakers (Hugo es el segundo desde la izquirda) y Opa (abajo a la derecha), dos proyectos fundamentales de la música popular latinoamericana.



Y en esa invitación a la música, fueron los sonidos de los tambores de candombe los que cautivaron a Hugo cuando aún era un niño. Los tambores y el bandoneón, claro, pero que, dice con énfasis, es imposible de tocar. “Hay que tener tres cerebros o cuatro (risas) Admiro mucho a los músicos que tocan el bandoneón, siempre me fascinó. Pelín (Roberto Capobianco, bajista de Los Shakers) me quiso enseñar, el tocaba muy bien el bandoneón, pero me di cuenta que era imposible, hay que tener una condición mental específica”.



El bandoneón lo conecta con el tango, el otro sonido que cautivo a Hugo cuando niño. “El tango, Carlos Gardel”, apunta de inmediato, acaso influenciado por el tío Tito, el gardeliano incurable. “Después conocimos a Piazzolla en los sesenta. Horacio Salgan, Troilo y Grela, Francisco Canaro, y por iba la cosa”.

A pesar de esta fuerte influencia tanguera, al recorrer su vastísima discografía y su cancionero el tango no asoma tan claramente como sonido. “Es que yo no soy purista”, aclara Fattoruso al respecto. “No soy jazzista, no soy bolerista, no soy folclorista y toco un poco de todo. A mi manera, tocamos ritmos sudamericanos y hay unas frase que se puede decir que pertenece al be bop al hard bop, jazz y de música clásica y música folclórica. Pero yo no soy purista del sonido”.

Su primer paso profesional fue a los doce años, tocando piano y acordeón en el Trío Fatturuso que integraba junto a su hermano Osvaldo y su padre Antonio. En 1959 se integró en la banda de swing y dixieland The Hot Blowers, por la cual pasaron donde coincidió con Rubén y Ringo Thieleman, entre tantos otros. Pero será con Los Shakers que dará el gran golpe en el músico popular del rioplatense.



La banda en la que tocaba la guitarra junto a su hermano Osvaldo en su segunda guitarra, Pelín Capobianco en bajo y Carlos “Caio” Vila en batería fue de las primeras en replicar el estilo beatle en esta parte del mundo: vestían igual, se peinaban igual, tocaban igual y cantaban en el mismo idioma que The Beatles, pero con un detalle: componían sus propias canciones. Una de ellas, un hitazo que aún sigue sonando, es “Break it All”, que traducido es “Rompan todo”, nombre elegido para el documental de Netflix sobre la historia del rock en Latinoamérica.



La experiencia beatle se disolvió a fines de los 60, no sin antes dejar un disco imprescindible para entender la música popular rioplatense: “La conferencia secreta de Toto’s Bar”, donde prefiguran el sonido del rock, el pop y le jazz de Montevideo y Buenos Aires.

Hugo le baja el precio a la experiencia shaker, al considerar que se trató de una simple copia beatle y que el primer aporte a la música fue con Opa, el trío de jazz que formó en Nueva York, junto a Osvaldo y Ringo Thieleman y al que más tarde se sumó el Negro Rada. Opa fusionó el jazz neoyorquino de los 70 con los sonidos del candombe, el tango y el rock.



La vida musical de Hugo no se detuvo desde entonces. Sucesiva y simultáneamente fue parte de dúos, tríos, cuartetos, quintetos y demás variantes colectivas de música, entre ellas Rey Tambor, Dos Orientales, Fatto-Maza-Fatto- Cuarteto Oriental, Trío Oriental, Barrio Sur y, por supuesto, HA Dúo, junto a Albana Barrocas, el proyecto con el que eligió visitar la región y celebrar sus increíbles 80 años, pleno de vigencia y proyectos.



¿Qué significan para él sus 80 años? “Es apenas un número porque yo estoy haciendo lo mismo desde hace muchos años, es un número que es más redondo que 79 (risas) Eso eso, 80, bien redondito. Entonces, se anuncia todo basado en eso, en un número redondo, pero nosotros estamos haciendo lo mismo, entregando lo mejor de nosotros, sin dudas”.

Hugo Fattoruso, que tiene la misma edad que Mick Jagger, es más inquieto que el líder Stone. Más creativo y, sin dudas, más productivo. “Pensamos que vamos siempre para delante”, aclara entre risas, convencido de que “yo voy a seguir así hasta el cajón. Cuando entre en el cajón ya no podré tocar más. Esto es nuestra pasión y nuestra profesión (enfatiza), es una combinación perfecta”.

HA Dúo: «80 Aniversario Tour»

HUGO FATTORUSO Y ALBANA BARROCAS DE HA DÚO

BARILOCHE:

Sábado 12

Nené Bar (San Martin 672) Entrada: $5000

LAGO PUELO:

Lunes 14

Zonda Hostel Cultural.

SAN MARTIN DE LOS ANDES

Martes 15

Espacio Trama

Entrada: $5000

ZAPALA:

Miércoles 16

NEUQUÉN CAPITAL:

Jueves 17

Teatro Desafío (Brentana 46)

Entrada: $5000

En venta en Flipper (Av. Argentina 179) y por sistema entradauno.com.

ROCA:

Sábado 19

Casa de la Cultura Entrada: $5000

En venta: boletería de la sala y por sistema entradauno.com.