La música, lo mejor de dos mundos

Amantes y consumidores de la música ambos. Yo 54 y mi hija apenas 16. Le cuento que mi generación tuvo la suerte de disfrutar de MÚSICOS (si, con mayúsculas) que sabían de notas musicales, de instrumentos e incluso de entonaciones.





Nada o poco de eso hoy se necesita. Todo se disimula con auto tune, con consonantes forzadas. Si hay que cambiar la acentuación de una palabra para que rime, no problem.

Me mira de reojo, hace una mueca y me dice: “los músicos de mi generación son más honestos porque no necesitan de MTV ni de la Rolling Stone para trascender”. Y es cierto.

Su contacto con el público es directo, para ellos la vida es un vivo de Instagram. Y ese contacto en redes hace que en este punto la música sea más democrática. No mejor.

Los artistas de la generación Z dominan y muy bien las herramientas para ser exitosos: saben de analíticas, de aplicaciones, de filtros maravillosos. Lo que a otros les cuesta un máster en dólares a ellos les lleva un rato. Las plataformas digitales son un supermercado virtual. Y no venden, despachan.





Pero no sólo de métricas y aplicaciones vive el músico, a no olvidarse de las notas y las afinaciones. Sino todo será efímero. Porque como dijo el gran Charly García, la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo.

Hoy te podés levantar contento con ganas de hacer un millón en un momento (Callejero Fino) y preguntarte si jodemos (L-Gante) y seguir siendo la nena de Argentina (María Becerra). Antes, todo esto llevaba décadas.

Pero en definitiva es música. Y lo mejor de estos dos mundos, el mío y el de mi hija, es que van a estar juntos durante 10 días y en dos escenarios. Con la Confluencia y la Manzana. Por eso nada de intentar entender el fenómeno de hoy. Se disfruta o se deja pasar.



Las Fiestas de la región



La Fiesta de la Confluencia se realiza del 14 al 19 de febrero en la Isla 132. Una gran fiesta con una grilla premium y variada con lo más escuchado de cada género musical.

La Fiesta de la Manzana, por su parte, irá del 23 al 26 de febrero. Habrá puestos gastronomicos, exposiciones, juegos, sorteos, concursos, artistas invitados y el cierre con BZRP.



L-Gante (Elián Valenzuela)



En 2020 saltó a la fama con ”L-Gante RKT” en colaboración con Papu DJ, Llegó al segundo puesto del Billboard Argentina Hot 100.





Y en 2021 tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap, “L-Gante: BZRP Music Sessions, Vol. 38”, con el que logró el primer puesto en esta lista.



María Becerra



En 2015 comenzó a crear contenido en YouTube, y llegó a más de tres millones de suscriptores. Con ello logró ganar varios premios y ser nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina, según Hill & Knowlton en 2018.



Callejero Fino (Simón Natanael Alvarenga)



Callejero Fino, 27 años, uno de los impulsores de la cumbia RKT y amigo de L-Gante.





Posee medio millón de seguidores en Instagram y las plataformas de música explotaron con, Fua Mi Amor, Chetos vs Turros y Tu Turrito.