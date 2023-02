«Grrr Live!», el viejo nuevo disco con el Los Rolling Stones juegan con el tiempo

Los Rolling Stones acaban de sacar un disco nuevo hecho de canciones viejas. Algunas de ellas, muy viejas. Y aunque fue grabado hace exactamente diez años, la banda suena como si lo hubiera hecho ayer. Pero, lo sabemos, lo nuevo y lo viejo son conceptos relativos cuando se trata de Stones.

“Grrr Live!”, el viejo nuevo disco en cuestión, es el más reciente lanzamiento de la legendaria banda londinense, editado el pasado viernes. Se trata del registro en directo del show que la banda dio el Prudential Center de Newarrk, Nueva Jersey, el 15 de diciembre de 2012. Fue el último show de ese año de la gira, vaya nombre, “50 & Counting” con la que celebraban sus 50 años de carrera.

El nombre de aquella gira, que los mantuvo activos durante toda la primera mitad de 2013, era, por supuesto, un guiño irónico y burlón dedicado al tiempo. Cincuenta y contando…

The Rolling Stones – Happy («GRRR Live» – Newark 2012)

¿De qué hablamos cuando hablamos del tiempo en las vidas de Jagger, Richards & Cía, cuando esos tipos parecen no envejecer? Lo que nos parece viejo hoy, resulta que, con el paso de los años, no lo era tanto. Extraño caso el de Los Rolling Stones: el tiempo rejuvenece lo viejo. Veamos.

Cuando la banda finalmente vino por primera vez a las Argentina era febrero de 1995. Mejor tarde que nunca, dijimos. Porque, era cierto, para entonces ya eran algo viejos, pero a la Patria Stone nada de eso le importó. ¿Qué tan viejos eran? Jagger y Richards tenían “apenas” 51 años.

Richards y Jagger, durante el show de Newark, en diciembre de 2012.

Desde entonces, la banda protagonizó otras diez giras mundiales, la última de ellas, a mediados del año pasado. Por lo pronto, prometen un disco de estudio para algún momento de 2023, año en que Jagger y Richards, los únicos miembros de la formación original que aún permanecen en la banda, cumplirán 80. Entonces, 28 años después de su primera visita, ¿qué tan viejos no resultan aquellos stones?

The Rolling Stones – Wild Horses («GRRR Live» – Newark 2012)

“Grrr Live!” es el correlato en directo del “Grrr”, disco doble recopilatorio de la banda, editado en 2012, en conmemoración de los 50 años de trayectoria. El álbum contenía dos temas nuevos “Doom and Gloom» y “One More Shot”. La gira comenzó el 23 de octubre de 2012 en París y culminó el 13 de julio en Londres. Fueron 30 shows en escenarios de Europa y estados Unidos por los que pasaron más de 20 invitados, una lista ecléctica que incluía entre otros tantos nombres a artistas como Taylor Swift, Dave Grohl, Bonnie Raitt, John Fogerty, Carrie Underwood, Florence Welch y Tom Waits.

Lady Gaga y Mick Jagger, durante la performance de «Gimme Shelter».

De esos 30 shows, la banda eligió el del 15 de diciembre de 2012 en Newark para, no solo grabar, sino también emitir por tevé de pago. Desde entonces que no estaba disponible hasta ahora cuando la filmación fue reeditada y el audio, remezclado.

El setlist del show incluyó casi todos los clásicos, muchos de los temas que dieron forma el concepto stone de mediados de los 60 y unas cuantas joyas rara vez o nunca interpretadas en vivo, con invitados especiales que subieron al escenario para performances realmente inspiradas. Entre ellos destacó Bruce Springsteen, nacido en la ciudad del show, de quien Jagger bromeó diciendo que «vino andando al concierto».

Los Rolling Stones, junto a Mick Taylor, quien subió para tocar una poderosa versión de «Midnight Rambler».

Springsteen se unió a la banda en la estridente «Tumbling Dice»; otros invitados fueron Lady Gaga, que se elevó en «Gimme Shelter»; Gary Clark, Jr. y John Mayer, que se unieron a los guitarristas de los Stones Ronnie Wood y Keith Richards en la abrasadora «Going Down»; los Black Keys en «Who Do You Love?»; y el ex guitarrista de los Stones Mick Taylor en «Midnight Rambler».

“Grrr Live!” es uno de los mejores discos en vivo de Los Rolling Stones, mejor incluso que varios de aquellos como “Sill Life” y “Flashpoint” y”Stripped”, considerados imbatibles. Decir que esto que escuchamos sucedió hace diez años resulta irrelevante.

La muerte de Charlie Watts, ocurrida en agosto de 2021, a sus 80 años, nos recordó que tampoco ellos son inmortales. Y entonces supimos que se trata de eso. Se trata de otra cosa, de que seguirán tocando hasta sus últimos instantes en este planeta. Hace unos días, Ronnie Wood, además de confirmar lo dicho por su amigo Keith Richards, que habrá música nueva d e la banda este año, adelantó que parte de esa música nueva tendrá algunas líneas de batería que Charlie Watts alcanzó a grabar antes de morir. 60, 70, 80… y sigamos contando.