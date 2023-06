No todo lo nuevo es necesariamente mejor que lo que ya existe. Pero cuando cada mes, las editoriales anuncian las novedades y las librerías se llenan de posibilidades que aún son promesas, algo parecido a la alegría expectante renace. Con junio, este mes que en algún momento se volverá tan frío como debería ser el invierno, llegan libros y autores largamente esperados.



De todo, quizás el más esperado sea “Los destrozos”, del irreverente Bret Easton Ellis, que hace 13 años que no publicada nada. Es el autor de “American Psycho” (1992), el retrato de un ejecutivo psicópata, y también de “Las leyes de la atracción” (2002), “Los confidentes” (1994), “Glamourama” (1999), “Lunar Park” (2006) y “Suites imperiales”. Es una voz tan brutal como única. Ypara los que lo extrañábamos llega “Los destrozos”, que aborda la pérdida de la inocencia y el paso a la vida adulta, mientras hace un nostálgico retrato de la década de los ochenta.



Se trata de Ellis, así que nada es color de rosa. Aquí hay dosis de suspenso, terror, erotismo y su inconfundible humor negro.

Según el adelanto, la novela transcurre en Los Ángeles, en 1981 y sigue a Bret, que esta a punto de empezar el último curso de secundaria en Buckley junto a su exclusivo y sofisticado grupo de amigos. Lo único que quieren es aprovechar los últimos días de verano. Pero ese sueño se desmorona con la llegada de un nuevo alumno, Robert Mallory brillante, hermoso y carismático. Para Bret, algo no encaja. Es más, para Bret, su aparición está relacionada a unos asesinatos en serie.



La editorial Anagrama trae tres libros esperados.



Uno de ellos es “Elizabeth Finch”, de Julian Barnes, en la que el narrador habla de una de las personas que marcó su vida su maestra.



En “ Elizabeth Finch”, el narrador es Neil, un hombre de mediana edad al que no le ha ido demasiado bien ni en lo personal ni en lo profesional, y que siempre recuerda las clases de Cultura y Civilización que recibió de una profesora excepcional: Elizabeth Finch, con la que solía juntarse a comer cada tanto. Ahora, la maestra admirada ha muerto, y su antiguo alumno no sabe si escribir un ensayo histórico, a partir de las notas y preguntas que ella dejó sobre un personaje histporico que admiraba, o indagar en la biografía de esa mujer enigmática a través de los cuadernos que le ha legado y del testimonio que le brinda su hermano, tan diferente a ella.



Otra de sus novedades es un libro de Delphine de Vigan, la autora de la bellísima “Las gratitudes”. Dentro de la colección Compactos de Anagrama, se edita “Las horas subterráneas”, que es, según todas reseñas, una historia de amor triste.

Los protagonistas son Mathilde y Thibault, dos personas que se desplazan por París entre millones de personas. Ella perdió a su marido, se quedó a cargo de los tres hijos y encuentra un motivo para levantarse cada día en su trabajo en el departamento de marketing de una empresa alimentaria. Él es un médico que recorre la ciudad entre un tráfico infernal, visitando a pacientes. Él se enfrenta a la decisión de romper con su pareja. Ambos están en crisis y sus vidas van a dar un vuelco al cruzarse.



Por último, de la misma editorial, llega también “Diarios y cuadernos (1941-1995)”. Patricia Highsmith, que en vida se ganó fama de misántropa y mantuvo un aura de secretismo sobre su vida privada, dejó al morir unos diarios y cuadernos personales guardados entre la ropa en un armario.

Su editora, Anna von Planta, se sumergió en las más de ocho mil páginas de anotaciones y realizó una meticulosa selección. Lo que sale a la luz es la persona detrás de la escritora, con todas sus complejidades y contradicciones.

La autora da rienda suelta a contundentes opiniones –muchas veces polémicas–, aborda episodios cruciales de su vida y nos permite también adentrarnos en la «cocina» de su universo literario y comprobar que su más célebre creación, el sociópata Tom Ripley, es el fruto destilado de sus demonios interiores.tos recorren toda la vida de Highsmith, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza, y nos permiten acompañarla en las dudas juveniles sobre su identidad sexual, en las noches sin fin del Greenwich Village neoyorquino de los años cuarenta, en los primeros atisbos de su vocación literaria y el temprano éxito de Extraños en un tren –llevada casi de inmediato al cine por Alfred Hitchcock–, en su prolija y convulsa vida amorosa, en la publicación de su novela de amor lésbico El precio de la sal –después retitulada Carol– con seudónimo para esquivar el escándalo, en su decisión de marcharse a Europa, en su afición al alcohol.

Highsmith, que durante toda su vida se construyó una coraza y una máscara para protegerse y ocultarse del mundo, se las quita ambas en estas páginas y se muestra visceral y descarnada, con una incansable pasión por vivir y escribir: una creadora con un mundo interior tormentoso y una mujer dolorosamente humana.



También en plan conocer a fondo un autor, llega desde la editorial chilena UPD y distribuido por Big Sur, “Loca Fuerte”, de Óscar Contardo, sobre la vida de Pedro Lemebel.

En octubre de 2019, durante el estallido social en Chile, las calles se llenaron de pintadas con el rostro de Pedro Lemebel.

Fallecido en 2015, su figura, a la vez altiva y martirizada, provocadora y dramática, permanecía en el imaginario como uno de los símbolos más vibrantes de la rebelión y la furia, alcanzando niveles de devoción inusuales para un escritor.

Lemebe, dice el libro, “fue un niño pobre en una barriada pobre, el hijo consentido de su madre, el maricón del que todos se burlaban, el profesor de liceo que se vestía de manera extravagante, el artista brutal de las Yeguas del Apocalipsis, el orfebre de un lenguaje propio, el cronista de éxito, el terror de las ferias literarias, el best seller de taco alto. Las distintas facetas de la vida de uno de los autores más populares de Chile son complejas, a menudo contradictorias, casi siempre extremas”.

A través de una intensa investigación y decenas de testimonios de quienes lo conocieron, el periodista Óscar Contardo retrata, con la solidez elegante e incisiva de su mirada y de su prosa, a un hombre cuya metamorfosis –de la pobreza al reconocimiento internacional– resulta impresionante.

“Loca fuerte” no narra la historia de un mito, sino la de un hombre complejo, a veces tierno, siempre rabioso, cuya voz no se ha apagado con la muerte.