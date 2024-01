Martin Scorsese ya tiene listo el guión de «A Life of Jesus», la película más corta de su carrera

Martin Scorsese terminó de escribir el guión de una película sobre Jesús basada en el libro de Shūsaku Endō, «A Life of Jesus», y espera poder filmarla antes de fin de año, informó la prensa internacional.

El director norteamericano, que coescribió el nuevo proyecto con el crítico y cineasta Kent Jonesm, ya había adaptado un libro de Endō, «Silence», que en 2016 protagonizaron Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson .

«Estoy tratando de encontrar una nueva manera de hacerlo más accesible y eliminar la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada«, dijo Scorsese a la prensa internacional, al tiempo que aseguró que el filme que aún no parece tener distribuidor, durará solo 80 minutos y se convertiría en la más corta de su historia.

La película sobre Jesús del director de «Los asesinos de la luna» se desarrollará principalmente en la actualidad y se centrará en los principios de sus enseñanzas más que en una doctrina religiosa específica.

«En este momento, dices ‘religión’ y todos se ponen en pie de guerra porque ha fracasado en muchos sentidos», dijo Scorsese que está próximo a cumplir 81 años.

Para Scorsese, el proyecto es una acumulación de lo que muchas de sus películas buscaron a lo largo de su carrera: «Traté de encontrar en «Kundun» y «La última tentación de Cristo», incluso en «Pandillas de Nueva York», caminos hacia la redención, la condición humana y cómo lidiamos con las cosas negativas que hay dentro de nosotros».

Carrera de Martin Scorsese

El cine de Scorsese surgió como parte del Nuevo Hollywood, un movimiento desarrollado por jóvenes cineastas en el cine de los Estados Unidos entre mediados de los años 1960 y principios de 1980.

La mayoría de sus filmes están ambientados en Nueva York. Tienen técnicas cinematográficas identificables en sus producciones, temáticas recurrentes, actores, guionistas y técnicos que se repiten a lo largo de su filmografía.

Scorsese ha tratado una amplia gama de géneros cinematográficos.

Como director de largometrajes tuvo una larga carrera. Entre las que tuvieron más popularidad se destaca: Who’s That Knocking at My Door (1967); Alicia ya no vive aquí (1974); Taxi Driver (1976); Toro salvaje (1980); La última tentación de Cristo (1988); Goodfellas (1990); Gangs of New York (2002); El lobo de Wall Street (2013); Silencio (2016); El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023)