Globos de Oro 2024: ganadores de cada categoría

Estrellas de cine y televisión estuvieron reunidas en una noche de glamour para esperar el resultado de los ganadores de los premios Globo de oro 2024. Se destacaron películas, series y producciones de televisión internacional. Se vió a la farándula vestida de largo, corto y esmoquin.

Los Globos de Oro 2024 se celebraron anoche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia, como todos los años, destacó el desempeño de actores, directos, guionistas, etc del 2023. Los ganadores son el resultado de la opinión de 93 miembros que conforman la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Como todo nuevo ciclo de los Globo de Oro 2024 hubo expectativa. Entre los favoritos figuraban: Los asesinos de la Luna, Barbie, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us. Pero, no demos más rodeo y repasemos los ganadores de la ceremonia de anoche por categoría:

Mejor actriz de reparto en Globo de oro 2024: DaVine Joy Randolph

La joven es una actriz y cantante estadounidense conocida sobre todo por su papel de Oda Mae Brown en la producción original de Broadway de Ghost. La actriz se llevó el galardón por su papel en Los que se quedan.

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr

En la categoría competía con Willem Dafoe, por Pobres criaturas, Robert De Niro, por Los asesinos de la luna, Ryan Gosling, por Barbie, Charles Melton, por May December y Mark Ruffalo, por Pobres criaturas. Pero, el premio lo obtuvo Ribert Downey Jr por su papel en Oppenheimer.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Ali Wong

Junto a ella estaban nominadas Riley Keough, Todos quieren a Daisy Jones, Brie Larson, Cocina con química, Elizabeth Olsen, Love & Death, Juno Temple, Fargo y Rachel Weisz, Inseparables. Ali Wong fue quien finalente se quedó con el premio por la mini serie Bronca.

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Steven Yeun

En la misma categoría competían Matt Bomer, por Compañeros de ruta, Sam Claflin, Todos quieren a Daisy Jones, Jon Hamm, Fargo, Woody Harrelson, Los fontaneros de la Casa Blanca y David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves. El actor destacado fue Setevn Yeun por su papel en Bronca.

Mejor actriz de reparto de televisión: Elizabeth Debicki

La artista de 33 años fue distinguida por su actuación en The Crown. En la categoría también competían Abby Elliott, The Bear, Christina Ricci, Yellowjackets, J. Smith-Cameron, Succession, Meryl Streep, Solo asesinatos en el edificio, y Hannah Waddingham, Ted Lasso.

Mejor actor de reparto de televisión: Matthew Macfadyen

En esta categoría competían Billy Crudup, The Morning Show, James Marsden, Jury Duty, Ebon Moss-Bachrach, The Bear, Alan Ruck, Succession y Alexander Skarsgård, Succession. Finalmente la obtuvo Matthew Macfadyen por su actuación en Succession.

Mejor guion de cine: Justine Triet y Arthur Harari

Justine Triet y Arthur Harari obtuvieron el premio por Anatomía de una caída, película de suspenso y drama judicial francés de 2023. Está protagonizada por Sandra Hüller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en la muerte de su marido.

Mejor actor de televisión: Jeremy Allen White

El estadounidense de 32 años se llevó un Globo de Oro por segundo año consecutivo. Jeremy Allen White ganó por The Bear, serie que esta rompiedno records y que cuenta la historia de Carmy que lucha por transformar el restaurante familiar.

Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión: Ricky Gervais

El comediante británico de 62 años ganó por Armageddon. Este es el cuarto Globo de Oro que gana el artista.

Mejor Película de habla no inglesa: Justine Triet

Justine Triet, como directora de Anatomia de una caída, subió a recibir el premio.

Mejor actriz de televisión (comedia o musical): Ayo Edebiri

The Bear tuvo otro premio, ahora al de la mejor atriz de televisión, que se lo llevó Ayo Edebiri. La joven ganó por su papel como chef en la serie estadounidense. La artista de 27 años es comediante, productora, escritora y actriz. En la categoría también competían Natasha Lyonne, por Poker Face, Quinta Brunson, por Colegio Abbott, Rachel Brosnahan, por La maravillosa Sra. Maisel, Selena Gomez, por Solo asesinatos en el edificio y Elle Fanning, por The Great.

Mejor actor de televisión (drama): Kieran Culkin

En la misma categoría competían Brian Cox, Succession, Gary Oldman, Slow Horses, Pedro Pascal, The Last of Us, Jeremy Strong, Succession y Dominic West, The Crown. Finalmente lo obtuvo Kieran Culkin por su papel de Roman Roy en la serie de televisión de HBO.

Mejor película de animación: El niño y la garza

En la categoría competían Elemental, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, Super Mario Bros: La película, Suzume, y Wish. Obtuvo el premio El niño y la garza.

Mejor dirección de cine: Christopher Nolan

En la categoría competían Bradley Cooper, por Maestro, Greta Gerwig, por Barbie, Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas, Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna, Celine Song, por Vidas pasadas. Obtuvo el premio Christopher Nolan por Oppenheimer.

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone

En la categoría competían Fantasia Barrino, por El color púrpura, Jennifer Lawrence, por Sin malos rollos, Natalie Portman, por May December, Alma Pöysti, por Fallen Leaves y Margot Robbie, por Barbie. Lo ganó Emma Stone por su actuación en Pobres criaturas.

Mejor actor de drama: Cillian Murphy

En la categoría competían Bradley Cooper, por Maestro, Leonardo DiCaprio, por Los asesinos de la luna, Colman Domingo, por Rustin, Andrew Scott, por Desconocidos y Barry Keoghan, por Saltburn. El premio lo obtuvo Cillian Murphy por Oppenheimer.

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson

En la misma categoría competían las bandas de Pobres criaturas, El chico y la garza, La zona de interés, Spider-Man: Cruzando el Multiverso y Los asesinos de la luna. Lo obtuvo Ludwing Göransson por Oppenheimer.

Mejor canción original: Billie Eilish y Finneas

Billie Eilish y Finneas obtuvieron el premio a mejor canción original por ‘What Was I Made For?’, para Barbie.

Logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Margot Robbie sobre el escenario agradeció: “quiero dedicarle este premio a cada persona en el planeta que se vistió y fue al lugar más maravilloso del mundo, el cine. Gracias a todas las Barbies y todos los Kens. Fue el proyecto más emocionante que vi”.

Mejor miniserie o película para televisión: Bronca

En la categoría también competían Cocina con química (Apple TV+), Todos quieren a Daisy Jones (Amazon Prime Video), La luz que no puedes ver (Netflix), Compañeros de ruta (Showtime) y Fargo (FX). La obtuvo Bronca la miniserie de 10 episodios fue creada por el director Lee Sung Jin.

Mejor serie de televisión (comedia o musical): The Bear (FX)

En la categoría también competían Ted Lasso (Apple TV+), Colegio Abbott (ABC) – en Disney+, Jury Duty (Amazon Freevee) – en Prime Video, Solo asesinatos en el edificio (Hulu) – en Disney+ y Barry (HBO Max).

Mejor actriz de televisión (drama): Sarah Snook

En la categoría también competían Helen Mirren, 1923′, Bella Ramsey, The Last of Us, Keri Russell, La diplomática, Imelda Staunton, The Crown y Emma Stone, The Curse. El premio lo obtuvo Sarah Snook por su papel de Siobhan «Shiv» Roy en la serie Succession.

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Nuevamente, la serie de HBO Max se llevó otro galardón. En la categoría también estaban 1923 (Paramount+), The Crown (Netflix), La diplomática (Netflix), The Last of Us (HBO Max), The Morning Show (Apple TV+).

Mejor actor de comedia o musical: Paul Giamatti

Los que se quedan logró ganar tres de seis nominaciones a los Globos de Oro. En esta categoría también participaban Nicolas Cage, por Dream Scenario, Timothée Chalamet, por Wonka, Matt Damon, por Air, Joaquin Phoenix, por Beau tiene miedo y Jeffrey Wright, por American Fiction.

Mejor película (comedia o musical): Pobres criaturas

En la misma categoría competían Barbie, American Fiction, Los que se quedan, May December y Air.El premio lo obtuvo Pobres criaturas.

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone

En la categoría también competían Carey Mulligan, por Maestro, Sandra Hüller, por Anatomía de una caída, Annette Bening, por Nyad, Greta Lee por Vidas pasadas y Cailee Spaeny, por Priscilla. Ganó Lily Galdstone por Los asesinos de la luna.

Mejor película (drama): Oppenheimer

En la categoría también figuraban,Los asesinos de la luna, Maestro, Vidas pasadas, La zona de interés y Anatomía de una caída. Finalmente el premio quedó para Oppenheimer