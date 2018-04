El chamamé viral del gaucho wasapero de la Línea Sur

Manuel Andrés Cayunao, a quien desde muy pequeño su abuelo apodó Cuki (por el Festival de Cosquín), pasa la mayor parte de su tiempo en el campo, lugar en el que nació y vivió junto a sus padres y hermanos y que cuida desde hace 33 años en la Línea Sur. No tuvo la suerte de ir a la escuela. “Ni siquiera al jardín... Aprendí a leer un poco, me enseñaron mis viejos y también en la colimba. Hasta aprendí a escribir en lengua mapuche”, dice.

“Con lo que ganaba en la esquila compraba acordeones usados y les pegaba las teclas. En el 2000 pude comprar uno nuevo: era chino, pero me salió bueno...”.

A los 17 tuvo su primera guitarra. Desde los 13 fue pastor de cabras, chivero y niñero.

Y es tan fuerte lo que siente por la música, que lo llevó a vivir solo. “Nunca me casé. La mujercita que tuve se había puesto celosa y yo quería seguir ‘musiqueando’, hacer lo que me gusta. Me quedé con la música y con ella estoy hasta ahora”, señala y agrega que actualmente es muy difícil que una mujer se adapte al campo. “No es fácil conseguir una camperita”, dice y sonríe.

“La gente me pide el tema y me gusta complacerla. Siempre me han tratado muy bien, soy un agradecido por lo que recibo de mis vecinos, me siento muy querido: me han hecho famoso”, sentencia Cuki. Y agrega: “Cuando empecé a tocar la guitarra, a los 17, ya me nacía en el pecho descubrir el paisaje y cantarle a mis paisanos, a mi pueblo, a mi gente, las costumbres, sus modos”.