Alain Delon «bajo protección judicial» y en el medio de tironeos de sus hijos

El actor francés Alain Delon fue puesto «bajo protección judicial» en medio de una disputa entre sus tres hijos por su seguimiento médico, indicó a la AFP una fuente cercana al caso. La justicia designó un representante legal, que deberá asistir al actor de 88 años «para su seguimiento médico» y para la elección de sus cuidadores, según un documento que la AFP pudo consultar.

El 10 de enero, los abogados de Alain Delon y su hijo mayor, Anthony, solicitaron que la leyenda del cine francés sea puesto bajo «protección» por «motivos de salud». Posteriormente, el 13 de enero, se llevó a cabo una evaluación médica realizada por un doctor designado por la fiscalía, según estos mismos abogados.

Delón con su hijo Anthony, el mayor de los tres.

El auto del 25 de enero del juez de tutela señala que «existe un desacuerdo entre los tres hijos del señor Alain Delon, en particular en cuanto a su atención médica» y los cuidadores «encargados de su seguimiento». «Es necesario, en vista del conflicto (…) que se designe un representante judicial de protección de mayores, neutral e imparcial, para asistirlo», agrega el texto.

Los tres hijos del actor libran desde inicios de enero una guerra fratricida, a través de la justicia y los medios de comunicación. Cada uno jura querer proteger a su padre, cuya salud se deteriora desde el derrame cerebral que sufrió en 2019.

Alain Fabien, el menor.

Anthony, de 59 años, y Alain-Fabien, de 29, estiman que Alain Delon está siendo manipulado por su hermana Anouchka, de 33 años, a quien acusan de haberles escondido su estado de salud y de querer llevárselo a Suiza. El abogado Frank Berton, que representa a la hija del actor, declaró a la AFP que Anouchka «aplaude que la justicia haya designado un representante».

La protección judicial para Delon llegó en medio de unas peleas imparables. Un día antes, el menor de la familia, Alain-Fabien, denunció a su hermana Anouchka (33 años), una semana después de que la denunciara también Anthony. En declaraciones al canal BFMTV Alain-Fabien aseguró, el pasado martes, que su hermana estaba utilizando “métodos de crápula, de mafiosa” con respecto a su padre. A sus 29 años, el pequeño de los hermanos se había mostrado hasta ahora el más silencioso ―a pesar de que es el único que vive con Alain Delon en la residencia de Douchy, al sur de París―, pero la denuncia del miércoles demuestra que Anthony y él tienen un frente común contra Anouchka.

Según el primogénito, hijo del actor de El gatopardo y de la actriz y directora de cine francesa Francine Canovas, conocida como Nathalie Delon, las diferencias no se refieren a la herencia, sino sobre su voluntad de pasar sus últimos días en Francia. “Quiero empezar apagando un incendio (…). Todas estas historias de dinero, herencia, estas conjeturas, me enferman, porque no se trata de eso”, aseguró Anthony a la cadena televisiva CNews el 5 de enero, un día después de su entrevista en Paris Match, en la que describía el deteriorado estado de salud de su padre desde el derrame cerebral que sufrió en 2019.

En la revista también acusaba a Anouchka de manipularlo y de ocultar exámenes neurológicos de su padre. “Todo está resuelto (…) Mi hermana tiene el 50% de toda la fortuna de mi padre. Mi hermano (Alain-Fabien) y yo tenemos lo que se llama la parte de reserva, es decir, el 25%”, detalló el primogénito. Su hermano y él quieren que su padre permanezca en su impresionante residencia en Douchy, según explicó, mientras que su hermana quiere “devolver” a la estrella a Suiza, donde tiene su residencia administrativa y cuenta con la nacionalidad helvética desde 1999. Lo que preocupa a Anouchka, consideran sus hermanos, es que Alain Delon “vuelva a ser considerado ciudadano francés”, lo que conllevaría “un enorme impuesto” post mortem.

Hace dos años, en un libro escrito por Anthony, Delon habría expresado el pedido de morir vía eutanasia, algo ratificado en una entrevista radial. Delon tuvo un derrame cerebral en 2019 del que logró recuperarse y está en condiciones de comunicar sus decisiones a su entorno.

Luego de la noticia, el actor hizo llegar a sus seguidores un mensaje: «Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas».