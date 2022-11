Alec Baldwin demandó por negligencia a miembros del equipo de la película Rust

Alec Baldwin demandó a cuatro miembros del equipo de la película que estaba rodando, la cual tuvo un trágico final a partir del disparo efectuado por el intérprete que acabó con la vida de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la cinta.

Luego de muchas idas y vueltas, en las cuales afirmaba que él no había apretado el gatillo y que finalmente se determinó que sí lo había hecho, el protagonista hizo la denuncia ante el Tribunal Superior de Los Angeles.

Allí incluye una gran cantidad de fotografías y correos electrónicos donde aparece la responsable de las armas del set, Hannah Gutiérrez Reed; el ayudante de dirección, David Halls; la dueña de la propiedad donde estaban grabando, Sarah Zachry; y Seth Kenney, el proveedor de armas, y su empresa. Los cuatro miembros del equipo fueron los demandados por Baldwin.

Desde el equipo legal del actor comunicaron que “esta tragedia ocurrió porque se enviaron balas reales al set y se cargaron en el arma. Gutiérrez-Reed no revisó las balas o el arma con cuidado, Halls no revisó el arma con cuidado y, sin embargo, anunció que el arma era segura antes de entregársela a Baldwin. Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado comportándose de manera imprudente fuera del set y era un riesgo para la seguridad de quienes la rodeaban”.

La demanda está relacionada al intento de limpiar el nombre de Alec, ya que tras este trágico accidente fue bajado de diferentes proyectos cinematográficos: “Ha sido despedido de varios trabajos debido al incidente en Rust y lo han pasado por alto para otros proyectos”, explicaron.

Y agregaron que “más que nadie en ese plató, Baldwin ha sido erróneamente percibido como el perpetrador de esta tragedia. Con estas demandas, Baldwin busca limpiar su nombre y responsabilizar a los demandados por su mala conducta”.