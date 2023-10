Amazon restringe la cantidad de libros que los escritores pueden publicar por día (y la culpa la tiene la IA)

Amazon anunció una nueva restricción que nada tiene que ver con deliveries ni nuevos productos, sino más bien con la inteligencia artificial. Los autores literarios solo podrán publicar tres libros al día en su sitio Kindle Direct Publishing. Pero, ¿por qué?

Hace ya tres meses, decenas de libros creados con inteligencia artificial invadieron la plataforma y conquistaron los bestsellers. Pero todos tenían una particularidad: ninguno de ellos esbozó un título con sentido y todos eran sospechosas creaciones de la inteligencia artificial.

Esto generó una gran polémica dentro de la industria. Muchos autores salieron a denunciar el “fin de la plataforma” y aseguraron que eran los mismos bots los que estaban generando los clics de lectura para que estos libros obtuvieron tanto éxito.

A pesar del escándalo, Amazon logró bajar todas aquellas obras que parecían o eran sospechosas de haber sido escritas por la inteligencia artificial y, en aquel entonces, decidió pensar medidas. Hace una semana la empresa introdujo el requisito obligatorio de informar si el contenido de un libro estaba generado por la inteligencia artificial.

Ahora anunció otra medida. “Aunque no hemos visto un repunte en nuestras cifras de publicación, con el fin de ayudar a proteger contra el abuso, estamos reduciendo los límites de volumen que tenemos en las creaciones de nuevos títulos», anunció la compañía en un comunicado oficial en la plataforma Kindle Direct Publishing.

Amazon aclaró que esta medida afectará a pocos autores, ya que no es muy normal que alguien publique más de tres obras al día. Incluso, aquellos que sí se ven afectados por esta nueva norma serán notificados de manera inmediata y podrán pedir que se haga una excepción.

«Me alegra ver que Amazon da estos pasos sensatos y graduales, y espero que estén dispuestos a hacer más cuando sea necesario», dijo Jane Friedman sobre la norma de los tres libros según The Guardian. «Es poco probable que el material generado por IA desaparezca pronto, dados los numerosos cursos que ahora se promocionan a personas que buscan obtener beneficios fáciles con la venta de material generado por IA”, continuó.

A su vez, Amazon quiso evidenciar que ellos están siguiendo “de cerca” la rápida evolución de la IA generativa y “su impacto en la lectura, escritura y la edición”. Así, declararon su compromiso para ofrecer la mejor experiencia posible de compra, lectura y edición a sus autores y clientes.

Libros creados con IA, una inundación

No obstante, para otros especialistas esta última no parece ser una buena medida. Miriam Johnson, profesora titular de Edición en la Universidad Oxford Brookes expresó en diálogo con The Guardian que probablemente esta norma no cambie las reglas del juego. «Deteriorará un poco las cifras, pero aquellos que ganan dinero inundando el mercado con libros generados por IA y publicando más de tres al día encontrarán una solución», profundizó la docente.

Es una etapa de prueba y error, eso está claro. Las respuestas aún no son claras, pero las ganas de restricciones y regulaciones para esta tecnología, sí.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN