«Amor de película»: una youtuber, un guionista fracasado y un inescrupuloso productor, ¿qué puede salir mal?

“Un productor de cine en decadencia recurre a una youtuber y un guionista fracasado, a quienes propone escribir una ficción. Sin embargo, la astucia de Paula, la youtuber, determina algo inesperado que desacomoda a Federico, el inescrupuloso productor. A partir de ahí, la realidad y la ficción se confunden, con momentos plenos de humor y de tensión, atravesados por los “intereses encontrados”. Una secretaria dispuesta a sanar su frustración y un funcionario egocéntrico sin límites, completan un combo perfecto de esta comedia, ópera prima de Héctor Diaz, donde el amor tampoco está ausente.

Hablamos de “Amor de película”, cuya puesta en escena local bajo la dirección de Adriana Perkovich se estrenará este sábado, a las 21, en El Zaguán (San Martín 239, Plottier). Las entradas, a $800 anticipadas se pueden obtener en Kaos (Belgrano 119), El Librero (Belgrano 118) y en Convidame (San Martin 2 esquina Perito Moreno). En puerta saldrán $900.

«Amor de película» es la ópera prima de Héctor Díaz, actor de reconocida y extensa trayectoria en el cine, teatro y tevé como “Historias extraordinarias”, “Bajo Terapia”, “Niní”, “Para vestir santos”, “Montaña rusa”, “Guapas” y recientemente “Santa Evita».

En diálogo con RÍO NEGRO, el autor, la directora y parte del elenco se refirieron a este trabajo escénico:

P: ¿Cómo se te ocurrió el guion de esta obra?

Héctor Díaz: Primero tendría que hablar un poco del marco: Javier Daulte, un gran amigo, dramaturgo de los más importantes del país. Trabajé en varias obras suyas como actor, armó un grupo “teatro líquido”, en el que nos fuéramos monitoreando en conjunto. Me llamó como supervisor. Había escrito un pequeño relato sobre un guionista que estaba en baja. Lo transformé en una gran escena, es decir lo dramaticé. Este guionista fracasado, no era más que un alter ego propio.

P: ¿En qué o quién te inspiraste?

HD: Había escrito micro relatos y otras cosas que fueron abandonadas. Me inspiré en mí mismo, nada real de mi vida personal. Le debo mucho al cine antes del teatro. Es un homenaje al cine que siento que me formó.

P: ¿Qué significa para vos estrenar tu opera prima?

HD: Antes de estrenar y ser consciente que se trataba de mi opera prima, soy muy obsesivo a la hora de la dirección, estaba tomado por los detalles de la puesta, quería que todo fuera perfecto: es imposible, pero mi obsesión indicaba acercarme lo máximo posible (risas). A posteriori del estreno fue el shock: un gran reconocimiento, excelentes críticas, mucho público, nominaciones a premios y ahí ofrecimiento de productoras para poder llevarla a diferentes lugares. Varias cosas que no estaba previstas por mí y todo resulto un shock emocional. Hermoso pero un poco “descolocante”, porque no podía creer que algo que había salido de mi cabeza había tenido semejante repercusión. Que haya llegado a Neuquén y que la estén por poner…

P: ¿Cómo es que un elenco como el de El Zaguán lo suba a escena por fin?

HD: Primero me produce una enorme alegría. También se hizo en Santa Fe así que esta sería la segunda provincia. Me dan ganas que circulen diferentes versiones por el país.

P: ¿Tuviste algún tipo de intercambio con la directora o los actores?

HD: Entre ayer y hoy (por la semana pasada) empezamos a tener intercambios más puntuales, no los quería contaminar. Espero haber ayudado en algo.

P: ¿Cuándo comenzaste como guionista?

HD: Ni siquiera me da para ponerme el mote o el título de guionista. Siento que tengo que aprender mucho de técnica. Tengo mucho recorrido como actor y bastante como director se me va organizando en la cabeza lo teatral. Hay algunas herramientas técnicas sobre las que habría que hacer algunos talleres y son cosas que a mí me cuestan. En teatro siento que tengo algún bagaje, sobre todo por mi experiencia con Daulte. He aprendido muchísimo de él. Todo tiene que ver con el disfrute y las ganas.

Quién es quién… y por qué

Noelia Tarifeño es “Eleonora”, secretaria de una Productora “Deriva Film”. Enamorada de su jefe Federico. Tienen un romance, pero él está casado y no piensa dejar a su mujer. Vive en estado de seducción. Odia a la gente creativa. Por momentos se descontrola cuando no logra su objetivo (que es que Federico la elija). La mueve, el amor, la pasión y las letras, quienes juegan un papel fundamental en la trama de esta historia.

Daniel Henríquez es “Julián Aguirre”, un guionista cuarentón divorciado, aburrido, melancólico, no entiende mucho al mundo actual, no sabe nada de redes sociales, no se actualiza, no encaja. De pronto se ve atravesado por una situación (una oferta laboral), que lo “obliga» a unir su mundo con el de una piba veinte años menor que él desestabilizándolo, despabilándolo y sacándolo de eje.

Guillermina Gallardo cuenta que su personaje es “Paula”, una veinteañera que no sabe lo que es trabajar y a la que le cuesten las cosas, porque ella “la pegó” con unos videos que produjo y por eso Federico la llama. Al encontrarse trabajando con Julián, con el pasar de los días se da cuenta que no todo lo que ella cree son las formas correctas de hacer las cosas, pero, además, algo muy extraño comienza a sucederle con su compañero de trabajo que la descoloca un poco.

Para Miguel Dagnino “Barzola” las personas toman protagonismo por igual, ya que sus alter egos narran la historia de lo que quisieran que pase en su vida real, en un punto.

“Barzola” es un típico funcionario público, en este caso del “Instituto”, lobista, verborrágico, mal hablado. Gracias a sus contactos, logra que el jurado, apruebe guiones, películas, cortos, etc.

En “Amor de Película”, un trasnochado productor quien propone un guion en el que se incluye a un funcionario bastante parecido a él: Frituchi, a medida que se modifica el mismo, crece en importancia.

Pablo Muñoz es “Federico”, un productor de cine venido a menos. Intuitivo y pragmático, no duda en hacer lo que sea para alcanzar su meta: meter un proyecto que rompa la taquilla, que lo saque de las deudas y le dé el prestigio que nunca tuvo. Cansado de leer guiones que no le mueven la aguja, resuelve inventar una propuesta a Barzola, el funcionario del instituto, porque huele que la youtuber Paula y su amigo guionista Julián podrían funcionar bien juntos. Federico no duda en manipular a Julián, a su secretaria y amante Eleonora y hasta al mismo Barzola, con tal de alcanzar su objetivo.

P: ¿Por qué eligieron esta ópera prima de Héctor Díaz?

Daniel Henríquez: Hace un tiempo le pedí a Héctor Díaz, el autor, que me envíe el libro de la obra y quedé hipnotizado, me encantó la trama, la riqueza y la profundidad de los personajes.

Es una comedia divertidísima que muestra hasta dónde somos capaces de llegar en busca de la felicidad, del amor. De inmediato, lo compartí con Adriana y enseguida comenzó la convocatoria de los actores y el viaje de creación”.

P: ¿Cuál fue el desafío fundamental de dirigir esta pieza?

Adriana Perkovich: “Amor de Película” es una comedia elástica. Bucea en la profundidad de todos los personajes mostrando fortalezas y fragilidades. El guion que escribió Héctor Díaz tiene la potencialidad de ir más allá que una comedia liviana y apuesta a vislumbrar qué es la felicidad para cada personaje y qué están dispuestos a pagar para obtenerla.

Es una obra desopilante que habla del todo vale y nuestra capacidad argentina de tomar un cuadrado y venderlo como si fuera un círculo. Desde Barzola a Paula todos quieren cumplir con lo que se propusieron. ¿De qué manera? La que sea.

P: ¿Cómo manejas el humor y algunas sutilezas, como ser honrados?

AP: Es una puesta muy dinámica en la que el desafío fue darle matices a los personajes, crear los claroscuros que toda obra necesita. Los personajes son corrosivos y manipuladores, todos quieren manipular al otro y para eso usan diferentes estrategias, en las que se encuentra su oscuridad. Es una clase de cómo reírnos de nosotros mismos mirándonos en ese espejo.

«Amor de película»: dónde y cuándo, quiénes… y a cuánto

Estreno: este sábado, a las 21

Lugar: Teatro El Zaguán( San Martín 239, Plottier).

Funciones: viernes 30 de setiembre,14 de octubre, 11 de noviembre y 16 de diciembre.

Autor: Héctor Diaz

Dirección: Adriana Clara Perkovich

Actúan: Daniel Henriquez, Pablo Muñoz, Noelia Tarifeño, Guillermina Gallardo y Miguel Dagnino.

Entradas: $800 anticipadas en Kaos (Belgrano 119), El Librero (Belgrano 118) y en Convidame (San Martin 2 esquina Perito Moreno). En puerta, $900.