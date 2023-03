Bariloche presta escenarios para una ambiciosa producción de Disney

La plaza del Centro Cívico fue invadida hoy por una pequeña multitud de actores, extras y técnicos, quienes llegaron temprano para cumplir con la grabación de las escenas planificadas para una serie de la plataforma Disney, que se filma en esta ciudad y en otras locaciones argentinas.

La irrupción del sofisticado equipamiento, las clásicas sillas plegables para el director y sus colaboradores, el despliegue de personal, de cables y baúles, las órdenes en distintos idiomas y la detallada escenificación convocaron la curiosidad de decenas de transeúntes, quienes siguieron de cerca el trabajo de los artistas y dieron arduo trabajo a los encargados de seguridad.

Los permisos de filmación otorgados por el municipio se extienden hasta la próxima semana y abarcan varios puntos del área céntrica, incluida una chocolatería, la calle Pagano (al pie del Bariloche Center), la calle Frey, la cuadra de Vicealmirante O´Connor enter Villegas y Rolando, una tradicional chocolatería y un local de ropa en la calle Mitre. También tienen previsto grabar escenas en un hostel del barrio Pinar de Festa.

While you were breeding está protagonizada por Chelsea Frei. Foto: Marcelo Martínez

La municipalidad se encargó de difundir que habría cortes temporales de calles, en los sitios afectados.

La serie titulada What I was doing while you were breeding (algo así como “Lo que hacía mientras estabas criando”) está basada en un best seller de la escritora estadounidense Kristin Newman, que relata en primera persona una experiencia de viaje “para conocer el mundo”.

Disney Plus ya había filmado en esta ciudad la serie para público infantil y adolescente Selenkay, a comienzos de 2022, y ahora vuelve con otro proyecto, que garantiza exhibición mundial y promoción para la ciudad.

Este martes el rodaje se trasladó al Centro Cívico. Foto: Marcelo Martínez

La denominada “film comission” local, que depende de la subsecretaría de Cultura, se encargó de la organización, las habilitaciones y el cobro de los canones. Los primeros contactos se iniciaron el año pasado y estuvieron a cargo de una productora internacional y de la nacional “Non stop”.

Varias motorhome y camiones con cámaras, luces y otros implementos permanecen estacionados desde hace varios días en pleno centro para apuntalar los trabajos, en los que participan unas 300 personas.

Una fuente de la film comission explicó que de ese total al menos la mitad son de Barilcohe, especialmente los extras y algunos técnicos.

Pero además de ofrecer oportunidades de trabajo a nivel local, la llegada de Disney con un proyecto fílmico de esa envergadura otorga a Bariloche un valorado impulso promocional. La fuente explicó que, a diferencia de otras veces, a los realizadores les interesan los paisajes y filman sin mencionar a la ciudad, ya que las historias recrean lugares imaginarios. Pero esta vez, además de las imágenes, el guión incluye referencias expresas a Bariloche.

De acuerdo a lo que demanda la historia, el plan de trabajo los llevará también a filmar varios días en Buenos Aires y en Iguazú.

While you were breeding está protagonizada por Chelsea Frei, de origen estadounidense, al igual que buena parte del elenco y del equipo técnico.

La producción montó hoy en el Centro Cívico algo que se veía como una feria, con puestos de frutas, de flores, de chocolates, fardos de pasto y lugareños que pasaban como al descuido con carretillas de leña.

En una de las escenas que repitieron varias veces la protagonista caminó por la vereda del edificio municipal, se involucró en unos saltos de rayuela con unas niñas que jugaban en el lugar y pasó luego junto a un perro San Bernardo, cuyo gesto impasible también resultó particularmente apto para los realizadores.

Un mediodía de cielo cubierto y luz plana colaboró también con la calidad de las tomas. No faltó la mesa de refrigerios para sostener las largas horas de espera. Entre las “extras” barilochenses estuvo Aimé Antimilla, una estudiante de 24 años que cursa licenciatura de Arte Dramático en la UNRN.

Dijo que reclutaron a través de redes sociales y de la carrera en la universidad, se anotó, envió fotos de cuerpo entero (era el requisito principal) y tiempo después le avisaron por whatsapp que estaba seleccionada. Su participación de hoy consistio en seleccionar unas flores y armar un ramo, para un fugaz paso ante las cámaras. Aimé dijo que la experiencia fue “muy importante” en función de la carrera que cursa y espera poder repetirla.

También Alfredo, cuidador del perro San Bernardo que tuvo sus segundos de fama, dijo que le habían requerido el aporte y se mostró conforme con el trato recibido.

Desde la Film Comission señalaron que Bariloche cuenta desde hace pocos años con una regulación y aranceles específicos que permitió ordenar la demanda de producciones audiovisuales. Destacaron que son una fuente de trabajo apreciable porque “aunque sean pocos días, se trata de 300 personas que movilizan mucho alojamiento, traslados y catering, entre otros rubros”.