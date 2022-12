«Bariloche También es Tango», Lolo (y su guitarra) en Roca, conciertos navideños: los espectáculos para este fin de semana

FCP presenta “Homenaje al Rock Inglés (Parte 2)”, este sábado, a las 21, en el Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca; y el domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti. La producción une a la Orquesta Sinfónica FCP, Rock FCP y Artistas FCP, y propone un interesante repertorio de grandes temas del rock en inglés, con los arreglos de Gerardo Gardelín.

El programa está compuesto por “Aces of spades” (Motorhead), “Another day in paradise” (Phil Collins), “Enjoy the silence” (Depeche Mode), “Every breath you take” (The Police), “Have I told you” (Rod Stewart), “Hope of deliverance” (Paul McCartney), “Just like heaven” (The Cure), “Let’s dance” (David Bowie), “Neon knights” (Black Sabbath), “Ordinary world” (Duran Duran), “Run to the hills” (Iron Maiden) “Unchain my heart” (Joe Cocker) y “Wonderwall” (Oasis).

La Orquesta Sinfónica FCP, dirigida por el maestro Fabrizio Danei, está compuesta por más de cincuenta músicos. Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz. Junto a ellos actuarán los cantantes Pablo Aristimuño, Enrique Caneo, Alfonsina Magariño y Alejandro Sandoval.

La entrada general para Roca, posee un valor de $650. 2 x 1 con Club Río Negro.

Festival “Bariloche También es Tango”

Este fin de semana, lo mejor del tango nacional se reúne en Bariloche en el festival “Bariloche También es Tango”. Desde este viernes hasta el domingo serán tres días de puro tango con clases de baile, exhibiciones de baile de primer nivel, milongas populares con grandes orquestas en vivo.

Además, el festival cuenta con un certamen de baile de asistencia gratuita para todo público. Todos los eventos de la competencia serán en Fanny T. de Newbery 111, el sábado de 14 a 17 para las clasificatorias y el domingo 18 a 22 para las fases finales y entrega de premios.

Uno de los principales animadores será el Bariloche Tango Trío, formado en 1977 y liderado por el bandoneonista Rubén Hidalgo, junto a Hernán Lugano (piano) y Juanjo Miraglia (guitarra). La grilla de artistas se completa con Ornella Simonetto, Matías Gualtieri, Anto Piccini, Tango Brujo, Cuarteto Mulenga y Misteriosa Buenos Aires, entre otras propuestas.

Neuquén

“Noir” & La memoria del alma”

En Sala Emilio Saraco

Este viernes, a las 20, en la Sala de Arte Emilio Saraco (Av. Olascoaga y vías del ferrocarril) inauguran las exposiciones de dibujo “Noir”, de Victoria Zeman, y “La memoria del alma”, de Gonzalo Gómez.

Los artistas Victoria Zeman y Germán Galvan presentan Noir en conjunto. Se trata de un cuerpo de obra que gira en torno al uso del color negro, explorando no solo las potencialidades de trabajar con un mínimo de recursos plásticos, sino también las de indagar en las tinieblas, las cenizas, la sombra y la oscuridad que implica la palabra francesa Noir. La obra de estos jóvenes artistas nos sumerge en otra forma de ver lo cotidiano, el día a día.

El artista Gonzalo Gómez, por su parte, presenta su exposición La memoria del alma. Se trata de una serie de dibujos sobre material no convencional. Soportes reciclados y/o intervenidos con una variedad de elementos: maderas de descarte, metales oxidados, artefactos, objetos que ya arrastran su propia memoria son resignificados en cada obra.

Las exposiciones podrán visitarse hasta el 18 de enero, de martes a viernes, de 9 a 20, y sábados de 16 a 20.

Refucilos

Música

Refucilos, la banda surgida entre Plaza Huincul y Cutral Co, presentará Trashumancia, su segundo disco, este domingo, a las 20, en Pirkas (Santiago del Estero 883, Neuquén). Antes, tocará Cuál es?, de Senillosa. Las entradas, a $1500, pueden conseguirse de manera anticipada a través de las redes sociales de Refucilos o por wasap al 299 5527060.

Cipolletti

Concierto Navideño

Este sábado, a las 19 y a las 21, el Complejo Cultural Cipolletti, se adelanta a las celebraciones navideñas con dos funciones de un concierto que engalanan la Sala principal.

Llega la Misa Criolla, una de las más celebradas obras del músico Ariel Ramírez, bajo la Dirección General de Miguel Ángel Barcos y la participación de cuatro coros de gran trayectoria y un seleccionado de músicos locales.

La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la Sala. No es necesario retirar tickets previamente.

El Concierto Navideño, cuyo número principal es la Misa Criolla, propone como cierre un repertorio de villancicos tradicionales.

El espectáculo contará con más de 100 artistas en escena, incluidos Daniel Sánchez Cassataro en piano y teclados, Julián García en voz y guitarra, Federico Olivero en percusión y los integrantes de Encauce Trío, Octavio Arias y Rodrigo Núñez ambos en sikus y quena y Jorge Benegas en charango.

Las agrupaciones corales que forman parte del espectáculo son Coral Jubileo (con integrantes de Allen, Cipolletti y Fernández Oro y Dirección de Ana Elena Molina y Vedia), Coral Canto Esperanza (con Dirección de Julián García), Coro Claro de Luna (con Dirección de Marcela Santiago) y el Coro Polifónico de Cipolletti, con la Dirección de Miguel Ángel Barcos.

Navidarte

Este sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, encuentro solidario con artistas regionales. El show artístico será acompañado de una colecta de juguetes y alimentos navideños a beneficio del comedor Shalom de Cipolletti, que será entregado el 23 de diciembre. Participan Mapa Matías, la agrupación Fanbox (Allen), Horacio Lagos y el grupo de humor para toda la familia Locuras del sur. ??

Entradas: $600. Boletería online https://cipolletti.gob.ar/

“Las cuatro estaciones”

Mónica Albisu



La artista Mónica Albisu expone parte de su obra en la muestra “Las cuatro estaciones”, que inaugura este viernes, a as 21, en el Complejo Cultural Cipolletti.

Una propuesta de obras de grandes dimensiones y un mundo de colores por descubrir. La muestra permanecerá abierta al público hasta marzo de 2023. La entrada es libre y gratuita.

Roca

Gula Festival

Este fin de semana vuelve Gula Festival nuevamente en el Roca Roca Rugby Club, donde también se realizará, este sábado, el clásico Seven del Reencuentro. El festival contará en esta ocasión con una nutrida grilla de artistas regionales, junto a Lolo, el ex guitarrista de Miranda!, quien recorrerá su carrera solista además de un set con canciones de Miranda! , entre ellas “Don” (sí, el de “es la guitarra de Lolo”). Estará acompañado por Facundo Nicolás Casco en guitarra, Valentin Basso en bajo y Guillermo Daniel De Luca en batería.

Viernes

No culpes al Horóscopo (Roca), Tinku (Gral. Roca), Zenith (Roca), Muma (Villa Regina), Skalofreedom (Roca).

Sábado

Doctores Crotos (Roca), Susi Blu (Roca), Nietos de Smith (Neuquen), Muster (Neuquen), Lolo (Bs.As.), DJ Lampard

Domingo

La che Candombe (Roca), La Octava Cumbia (Roca), La Banda Suena (Roca), Corazón de Melón (Roca)

Además, y como siempre, Gula Festival traerá las propuestas gastronómicas, cerveceras, tragos y pastelerías locales. También habrá un espacio destinado a los más chicos con diversos juegos y la Expo Estación con su ya tradicional espacio de emprendedores.

“Yo te saludo, divina”

Teatro

Este sábado, a las 21, en Teatro de la Estación (9 de julio 929). El vínculo entre una estrella del teatro y su secretaria puede tener un impacto que quizás ni ellas se imaginan. ¿Que separa al idilio del hartazgo? Con dirección de Walter Morales y la actuación de Nahuel Lavorato.

Entradas: $700 anticipadas y $800 en puerta.

“Hay un pequeño brote”

Teatro

Este domingo, a las 19, en Teatro de la Estación (9 de Julio 929). Una obra que presenta tres historias acompañadas de música que se entrelazan para sembrar un mensaje de alegría, crecimiento y autosanación.

Entradas: $500 por persona y para la familia $1000 (considerando un adulto con varios menores).

Festival Solidario

A beneficio de Fer Archanco

Este viernes, desde las 20, en Casa de la Cultura. Presentadora: Sofy Ávila. Entradas: $500.

Shows: Pink Blanket, Tango con Nora Costanzo y Hugo Sánchez; Hijas de la Luna; Panika; Brus la Lombriz, La Baronesa; Rumbón Esquina Candombe; Velvet About Fire.

Alto Yuyo

Música

El trío Alto Yuyo cierra el año musical en la vereda de Casa de la Cultura, este viernes, a las 21, compartiendo su original música. Colaboración al sobre para el y las artistas.