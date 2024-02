De las sorpresas al galardonado que terminó preso: los mejores momentos de los Grammy 2024

Invitada sorpresa: Céline Dion

La cantante Céline Dion, que padece una patología rara, el síndrome de la persona rígida, fue la encargada de entregar el premio más prestigioso de la noche, al de mejor álbum del año, a Taylor Swift.

«Cuando digo que estoy contenta de estar aquí es porque lo pienso realmente, de todo corazón», dijo. «Los que han tenido la suerte de asistir a los Grammy Awards nunca deberían dar por hecho el gran amor y la alegría que la música aporta a nuestras vidas y al mundo entero», añadió la estrella de 55 años.

La artista canadiense, con cinco premios Grammy a sus espaldas y 16 nominaciones, no había subido a un escenario desde un concierto en Newark (Estados Unidos) en marzo de 2020. Hace unos días, Amazon Prime Video anunció que iba a estrenar un documental sobre la cantante, «I Am: Céline Dion», con el que quiere «sensibilizar» sobre su enfermedad.

Tracy Chapman, Joni Mitchell… la gala de las leyendas

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la aparición de Tracy Chapman para interpretar su clásico «Fast Car» (1988), en dúo con el crooner country Luke Combs. La cantante de Cleveland, que no suele aparecer mucho en público, fue largamente ovacionada.

«Fast Car» fue uno de sus primeros éxitos, que interpretó en el famoso concierto de Wembley contra el apartheid en Sudáfrica y por los 70 años de Nelson Mandela, entonces encarcelado.

La legendaria Joni Mitchell, de 80 años y símbolo de la generación Woodstock, se llevó el décimo Grammy de su carrera, por su álbum «Joni Mitchell at Newport», un concierto que marcó su regreso a los escenarios tras sufrir un aneurisma. Sentada en un lujoso sillón a modo de trono, con boina y bastón, ofreció una sentida interpretación de su tema «Both Sides Now». Entre el público, se podía ver a estrellas como Meryl Streep y Beyoncé bailando con la melodía.

Actuaciones potentes

La noche de los Grammy estuvo cargada de potentes presentaciones. Dua Lipa abrió la gala con un popurrí bailable, mientras que Miley Cyrus hizo gala de sus dotes vocales al entonar su poderosa balada «Flowers».

Billie Eilish cautivó con su premiada «What I Was Made For?», y el astro nigeriano Burma Boy hizo historia al llevar el afrobeat por primera vez al escenario de los Grammy, donde debutó junto a Brandi.

Stevie Wonder al piano abrió el momento In Memoriam, dedicado a las figuras de la música que fallecieron en el año pasado.

La actuación incluyó una participación especial de Annie Lennox entonando el clásico de la fallecida cantante irlandesa Sinéad O’Connor «Nothing Compares 2 U», así como al prodigio del jazz Jon Batiste quien emocionó con «Ain’t No Sunshine» seguida de «Lean On Me». El número cerró con una enérgica versión de «Proud Mary», de Tina Turner, a cargo de Fantasia Barrino, quien rindió así homenaje a la reina del rock y puso a bailar a la audiencia en la fría y lluviosa noche en Los Ángeles.

La venganza de Jay-Z

Recompensado con un premio por el conjunto de su carrera en el hip-hop, el rapero Jay-Z aprovechó su discurso para recordar la polémica sobre su esposa Beyoncé, que nunca ha sido coronada con el mejor álbum, la recompensa más prestigiosa, pese a ser la artista más galardonada de la historia de los premios, con 32 gramófonos.

«Piénsenlo, el mayor número de Grammy, y ni una sola vez el mejor álbum del año, hay algo que no funciona», dijo, con su mujer entre el público.

Beyoncé se convirtió el año pasado en la artista más recompensada de todos los tiempos en los Grammy Awards, pero el galardón al mejor álbum fue para la popstar británica Harry Styles. En 2017, la Recording Academy también prefirió a la diva Adele, lo que suscitó críticas contra la falta de diversidad en estos premios.

Tres premios Grammy y luego las esposa

Ganar tres Grammy y acabar la noche esposado. Esto le ocurrió este domingo al rapero Killer Mike. Estrella de la gala en la categoría de hip-hop, se llevó tres gramófonos, entre ellos el de mejor álbum de rap por «Michael» y el de la mejor canción de rap por «Scientists & Engineers».

Poco después de estos galardones, entregados antes de la ceremonia, en un video publicado en las redes sociales se le veía esposado y escoltado por la policía en los pasillos de la Crypto Arena.

El portavoz de la policía, el oficial Mike López, aseguró que la detención del cantante se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 p.m.

Killer Mike, que obtuvo su primer Grammy en 2003 por su colaboración con OutKast en ‘The Whole World’, destacó al agradecer sus galardones que el rap no tiene edad: “No me importa si tienes 78 años y rapeas sobre cuántas mujeres hay en tu residencia. Solo mantén vivo el hip-hop”,

“A los 20 años, pensaba que era genial ser traficante de drogas”, dijo. “A los 40 comencé a vivir con los arrepentimientos y las cosas que había hecho. A los 45 comencé a rapear sobre eso. A mis 48 años, estoy aquí como un hombre lleno de empatía y simpatía por las cosas que he hecho”, expresó el afamado rapero.

“Me propuse conscientemente contar la historia de un joven negro que creció en el lado oeste de Atlanta para que el mundo pueda ver que nuestra narrativa no es solo victimización y pérdida, sino que podemos ganar, podemos prosperar y prosperar. “, dijo a los periodistas detrás del escenario.