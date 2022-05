Julia Vidal presenta su primer libro de poemas en Neuquén

La poetisa Julia Vidal es una joven autora que nació en Bahía Blanca en 1984. Vivió en Río Gallegos y llegó a Neuquén en 1991. Es profesora, licenciada en letras y presentará su primer libro “Los budines de tus manos”, este sábado, a las 17, en el Café Literario Bless (Av. Argentina 840, Neuquén), a cuyo equipo Vidal agradeció particularmente por dar el espacio.

También agradeció especialmente a Gerardo Burton y Daniel Bagnat Lascaray, quienes colaboraron en la organización del evento. El libro se podrá adquirir en Malapalabra, en Librería Logos y en Libracos.

El material tiene treinta y dos poemas divididos en siete apartados, que fueron escritos en diferentes etapas y situaciones. Está prologado por la poeta y académica neuquina Griselda Fanese.

En diálogo con RÍO NEGRO, la autora se refirió a los poemas publicados y al modo en que surgieron a lo largo de su vida:

P: ¿Qué te motivó a escribir este libro de poesías, ni más ni menos?

R: Lo que me motiva, la mayoría de las veces, es la necesidad. Suele haber algún asunto que observo o que siento y la poesía es la descarga vital que necesito para seguir.

P: ¿En qué te inspiraste para hacerlo?

R: No es que exista una única cuestión que me haya inspirado. La inspiración es todo un tema: viene y se va cuando quiere: puedo estar haciendo cualquier cosa en mi cotidianidad, por ejemplo, puedo estar acostada casi por dormir o manejando y ocurre, algunas palabras se unen y aparecen, pujan. Si no las anoto, me las olvido por completo y no vuelvo a ello.

P: ¿De qué tiempo son los poemas?

R: El libro tiene poemas escritos hace muchos años, a partir de mis 21, aproximadamente, y otros muy recientes. Tendría que decir, entonces, que decidir publicarlos me llevó, además de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Una persona, al enterarse de la publicación, me dijo: «qué osadía”. Y sí, la verdad, lo es. Qué nos queda si no somos osadas, si no nos apropiamos de los espacios, si no volvemos nuestra la palabra publicada que parece ser el lugar de quienes se atreven.

P: ¿De qué modo abordás las temáticas relacionadas con la soledad, las carencias y el amor?

R: En general asocio sentimientos e imágenes a través de distintos recursos o figuras como la metáfora, la personificación, la animalización, la sinécdoque; utilizo repeticiones de sonidos (aliteración) y repeticiones de palabras o de letras, hipérbaton para generar una idea que se expresa con determinado ritmo, aunque sin rima.

P: ¿Es necesario ser sensible para poetizar los diferentes aspectos de la vida?

R: Creo que sí, sin sensibilidad no existe la poesía, ni la escritura, ni la lectura. Es necesario entrar en la piel de un “yo” poético que recibe el mundo de una manera y bajo un cierto prisma y lo devuelve revuelto para erizar alguna otra piel. Ese “yo” poético puede o no coincidir con quien escribe.

P: ¿Cómo es el vínculo con tus dos hijas? ¿Te inspiran?

R: Me llevo muy bien con las dos. Mi hija, la más grande, Abril Aldao, ha sido mi revolución copernicana. La tuve muy joven y hemos crecido ambas juntas. Ha sido mi maestra en muchos sentidos y estoy orgullosa de ella. La más peque, mi hija del corazón, Julieta Allende, vino a seguir enseñándome: también, es generosa, divertida, inteligente, cariñosa, ocurrente, espontánea… Ellas hacen que mis sentimientos desborden de tal forma que me cuesta hasta ponerle palabras. Ellas son poesía para mí.

R: ¿Cómo será la presentación?

R: En la presentación habrá también música de la voz de Ely Perri y Clarisa Della Gáspera y guitarra por Emanuel García Caramutti. El espacio estará disponible para la presentación desde las 17 y estimo que durará, aproximadamente, una hora y media, más allá de que quienes concurran están invitados a disfrutar del espacio el tiempo que deseen.