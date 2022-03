La historia de la Maga Caro y el sueño cumplido de vivir de la magia

Para quienes siempre soñaron con ver un espectáculo lleno de magia, tecnología y creatividad tiene una cita obligada este domingo, en Neuquén, con el mejor mago del mundo, Henry Evans, quien estará acompañado por Dr. Bona (Alejandro Bonasera) y Maga Caro (Carola Sciaba), quien, con tan solo 18 años, tiene su propio número.

RÍO NEGRO habló con Maga Caro, quien dio algunos detalles sobre “El otro lado de la ilusión”, el espectáculo que darán, desde las 21:30, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén). “Vamos a hacer un espectáculo combinando distintas arte. Ya sea cartomagia, magia en escena y otros trucos de ilusionismo. Nos van a ver distintas veces en el escenario. Solos y a dúo. Va a ser un show en donde intentamos un poco acercarnos a los espectadores”, contó la maga Caro.

La maga Caro y Dr. Bona compartirán escenario. (Foto: Gentileza)

El truco central será visto por los espectadores a través de una pantalla gigante que los hará sentir realmente que ellos mismos son los protagonistas, como verdaderos magos. “La idea es interactuar un poco con ellos para acercarlos al mundo de la magia. Y también queremos que vean que no es sólo para los niños, como uno piensa cuando nombran un show de magia, sino que los adultos van a disfrutar de un espectáculo, plenamente, hecho, también para ellos” afirmó la artista.

Henry Evans, campeón mundial de magia. (Foto: Gentileza)

Y a la hora de hablar cómo se desarrollará el show indicó que: “El espectáculo va a tener como distintos momentos, distintos segmentos en donde van a poder encontrarnos a los artistas por separados y después momentos donde vamos a estar a dúo. Hasta llegar al momento clave del espectáculo que estará a cargo de Henry Evans”.

La maga Caro adelantó algo de lo que será el truco central de la noche y que sin duda será la mayor sorpresa para el público. “Van a sentir la magia en sus manos y realizar un truco con decisiones muy libres, muy interesante, es un gran momento del espectáculo. Lo que va a suceder es que todas las decisiones las van a ir llevando un poco los espectadores y cada uno va a poder tener una baraja en sus manos y van a disfrutar mucho porque la magia sucede, justamente, en sus manos”, precisó.

El efecto será uno de los grandes atractivos del espectáculo. Los artistas creen que el público lo disfrutará al máximo ya que todos podrán vivir un momento único haciendo magia. “Será un momento de un gran clímax”, resaltó la maga. Y para quienes desean incursionar en el mundo de la magia podrán hacerlo asistiendo al workshop que brindarán. Para inscripciones comunicarse al 2995 048138.

Mujeres magas

La maga Caro con apenas 18 años es reconocida a nivel mundial convirtiéndose en una exponente nacional. Descubrió su amor por la magia a los siete años y desde entonces no paró. Ya participó en competencias latinoamericanas, donde obtuvo dos premios. La joven de Berazategui asegura que se siente muy cómoda en el medio y que pese a que es un mundo mayoritariamente copado por hombres se ganó su lugar. “Es un mundo interesante. La magia lo que tiene de lindo, al igual que muchas artes, es que no tiene género, no tiene edad tampoco para poder realizarse. Mientras uno quiera realizar el arte, viviéndolo con pasión, no hay ningún problema”, sostuvo.

Carola se enamoró de la magia cuando tenía siete años. (Foto: Gentileza)

Confiesa que en un principio, el lugar de las mujeres era a un costado de los magos, pero que, de a apoco, esta situación fue cambiando. “Es una profesión que al principio se planteó como el artista y las asistentes. Sin embargo, actualmente, y desde hace ya varios años, hay muchas magas en el ambiente, que son increíbles. Es muy lindo estar en contacto con ellas. Y todas vivimos la magia con mucha pasión”, aclaró Carola.

La maga sostiene que nunca sintió que hiciera diferencia con ella por ser mujer y que se siente muy contenida, acompañada y apoyada por el medio. “Lo puedo disfrutar y la verdad que siempre me encontré muy bien acompañada y rodeada de mis colegas. Es verdad que hay menos magas que magos en la magia. El porcentaje es muy distinto. Sin embargo, las magas siempre estuvimos muy presentes en la magia”, afirmó. Hace 11 años que se encuentra en el mundo de la magia y en diálogo con Río Negro confesó que pudo cumplir sueño: vivir de la magia.