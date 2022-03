La Peña: Hay otra Argentina que vive en el interior

A veces parece que el tiempo se detuvo en algunos lugares. Un pueblo u otro con tradiciones intactas, con costumbres sin alterar, con seguridades que nadie toca.

Es casi un privilegio de los pueblos. Apenas si recorrí unos cuantos en el norte de Córdoba, en La Rioja, en San Luis y en parte de Mendoza. Sitios en los que se respira paz, donde la gente no entiende los apuros, donde la hospitalidad es cosa seria. Asombroso ver que suben y bajan de sus autos sin poner siquiera llave a sus puertas. Dejan la bici apoyada en el cordón de la vereda y cuando vuelven está en el mismo lugar. Lo que no es de uno es sagrado, suelen decir. Y no lo tocan.

No sé si tiene que ver con los años de cada pueblo, que de verdad no los conozco. Pero se respira aliviado cuando uno se detiene y observa a su gente. En una plaza vi un espectáculo callejero, de poca calidad, pero que generaba los aplausos de todos porque “es del pueblo”. Es decir, repartir elogios por el solo hecho de ser de ahí.

O en un restaurante, donde llegamos tarde y estaba lleno. El dueño dijo que haría lugar y en segundos había conseguido una mesa. Le dijo a unos amigos suyos si estaban dispuestos a ceder su mesa aún sin el pedido “para no defraudar a los turistas”. Acomodó a sus amigos en la barra y consiguió la mesa. Nunca visto, hasta incómodo para los turistas, pero con el lema de que en su restaurante si no hay lugar se hace.

Y me tocó ver que en la mesa de al lado un matrimonio terminó de cenar y les quedó la botella de vino sin terminar. Se acercó el mozo y le dijo “señor Eduardo, se la guardo para la próxima”. Y le pregunté al señor Eduardo si de verdad se la guardaban. “Por supuesto y cuando vuelvo me recuerdan que tengo vino a mi nombre”.

Muchos, infinidad de gestos que asombran por la calidez, por la generosidad, por el cuidado del otro. O tal vez el asombro es tal porque nos desacostumbramos a demostraciones de ese estilo. Esa es la Argentina menos visible.

